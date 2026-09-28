Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi

·60·Foydali
Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yolg‘izlik va ijtimoiy izolyatsiya insonning sog‘lom umr ko‘radigan yillarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin, bunda eng katta ta’sir ruhiy salomatlikka bog‘liq.
  • Tyuleyn universiteti olimlarining tadqiqotiga ko‘ra, yolg‘izlikni his qilayotgan erkaklar ijtimoiy faol tengdoshlariga nisbatan taxminan 6 yil, ayollar esa 4 yil kamroq umr ko‘rishi mumkin.

Yolg‘izlik va ijtimoiy izolyatsiya insonning jiddiy jismoniy hamda ruhiy kasalliklarsiz o‘tkazadigan umr yillarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. Bu haqdagi tadqiqot “SciTechDaily”da e’lon qilindi.

Qayd etilishicha, Tyuleyn universiteti olimlari 40 yoshdan 69 yoshgacha bo‘lgan qariyb 280 ming kishining sog‘lig‘i va ijtimoiy hayotiga oid ma’lumotlarini o‘rgangan. Tadqiqotchilar ijtimoiy aloqalarning yetishmasligi diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton, depressiya va xavotir buzilishlari kabi holatlar bilan qanday bog‘liqligini tahlil qilgan.

Natijalar ijtimoiy izolyatsiya va yolg‘izlikni boshdan kechirayotgan insonlar sog‘lom va faol hayot kechirishi mumkin bo‘lgan yillarni ko‘proq yo‘qotishini ko‘rsatgan.

Tadqiqotda eng katta ta’sir ruhiy salomatlik bilan bog‘liq ekani aniqlangan. Yolg‘izlik hissini boshdan kechirayotgan erkaklar ruhiy buzilishlarsiz yashaydigan ijtimoiy faol tengdoshlariga nisbatan qariyb 6 yil kamroq umr ko‘rishi mumkin. Ayollarda esa bu farq taxminan 4 yilni tashkil etgan.

Shu bilan birga, olimlar ijtimoiy izolyatsiyaning ayrim salbiy oqibatlarini sog‘lom turmush tarzi orqali kamaytirish mumkinligini qayd etgan. To‘g‘ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va yetarli uyqu bunday ta’sirlarni qisman yumshatishi mumkin.

Biroq chuqur va uzoq davom etadigan yolg‘izlik hissi sog‘lom turmush tarziga unchalik bog‘liq emas. Tadqiqot mualliflari yolg‘iz qolish bilan o‘zini yolg‘iz his qilish bir xil holat emasligiga alohida e’tibor qaratgan.

Masalan, inson hamkasblari, do‘stlari yoki qarindoshlari bilan muntazam muloqotda bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, u yaqin va mazmunli munosabatlarning yetishmasligi sababli kuchli emotsional uzilish yoki doimiy yolg‘izlikni his qilishi ehtimoli bor.

Mutaxassislar jismoniy faollik va sog‘lom ovqatlanishga e’tibor berish bilan bir qatorda, insonning yaqinlari bilan munosabatlari va ijtimoiy aloqalari sifatiga ham e’tibor qaratish muhimligini ta’kidlamoqda.

Tyuleyn universitetiyolg‘izlikijtimoiy izolyatsiyasog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi23 avgust 17:32Nega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmaganNega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmagan9 avgust 00:54Qayerda kuch to‘plashingizni bilasizmi? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi...Qayerda kuch to‘plashingizni bilasizmi? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi...27 iyul 19:06Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?Bugun 21:35Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?Bugun 21:08Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Bugun 06:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?