Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yolg‘izlik va ijtimoiy izolyatsiya insonning sog‘lom umr ko‘radigan yillarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin, bunda eng katta ta’sir ruhiy salomatlikka bog‘liq.
- Tyuleyn universiteti olimlarining tadqiqotiga ko‘ra, yolg‘izlikni his qilayotgan erkaklar ijtimoiy faol tengdoshlariga nisbatan taxminan 6 yil, ayollar esa 4 yil kamroq umr ko‘rishi mumkin.
Yolg‘izlik va ijtimoiy izolyatsiya insonning jiddiy jismoniy hamda ruhiy kasalliklarsiz o‘tkazadigan umr yillarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. Bu haqdagi tadqiqot “SciTechDaily”da e’lon qilindi.
Qayd etilishicha, Tyuleyn universiteti olimlari 40 yoshdan 69 yoshgacha bo‘lgan qariyb 280 ming kishining sog‘lig‘i va ijtimoiy hayotiga oid ma’lumotlarini o‘rgangan. Tadqiqotchilar ijtimoiy aloqalarning yetishmasligi diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton, depressiya va xavotir buzilishlari kabi holatlar bilan qanday bog‘liqligini tahlil qilgan.
Natijalar ijtimoiy izolyatsiya va yolg‘izlikni boshdan kechirayotgan insonlar sog‘lom va faol hayot kechirishi mumkin bo‘lgan yillarni ko‘proq yo‘qotishini ko‘rsatgan.
Tadqiqotda eng katta ta’sir ruhiy salomatlik bilan bog‘liq ekani aniqlangan. Yolg‘izlik hissini boshdan kechirayotgan erkaklar ruhiy buzilishlarsiz yashaydigan ijtimoiy faol tengdoshlariga nisbatan qariyb 6 yil kamroq umr ko‘rishi mumkin. Ayollarda esa bu farq taxminan 4 yilni tashkil etgan.
Shu bilan birga, olimlar ijtimoiy izolyatsiyaning ayrim salbiy oqibatlarini sog‘lom turmush tarzi orqali kamaytirish mumkinligini qayd etgan. To‘g‘ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va yetarli uyqu bunday ta’sirlarni qisman yumshatishi mumkin.
Biroq chuqur va uzoq davom etadigan yolg‘izlik hissi sog‘lom turmush tarziga unchalik bog‘liq emas. Tadqiqot mualliflari yolg‘iz qolish bilan o‘zini yolg‘iz his qilish bir xil holat emasligiga alohida e’tibor qaratgan.
Masalan, inson hamkasblari, do‘stlari yoki qarindoshlari bilan muntazam muloqotda bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, u yaqin va mazmunli munosabatlarning yetishmasligi sababli kuchli emotsional uzilish yoki doimiy yolg‘izlikni his qilishi ehtimoli bor.
Mutaxassislar jismoniy faollik va sog‘lom ovqatlanishga e’tibor berish bilan bir qatorda, insonning yaqinlari bilan munosabatlari va ijtimoiy aloqalari sifatiga ham e’tibor qaratish muhimligini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…