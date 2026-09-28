Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?

·0·Foydali
Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?

Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi? Ijtimoiy tarmoqlarda ayollarga 8–9 soat, erkaklarga esa 6–7 soat uyqu yetarli degan ma’lumotlar tez-tez uchraydi. Biroq olimlar bunday qat’iy me’yorni belgilamagan.

Tadqiqotlar ayollar va erkaklarning uyqusi o‘rtasida ayrim farqlar borligini ko‘rsatadi. Masalan, ayollar o‘rtacha hisobda biroz ko‘proq uxlashi mumkin, ammo bu farq 1–2 soatni tashkil qilishi shart emas. Eng muhimi, insonning yoshiga va individual ehtiyojiga mos yetarli uyqu olishi hisoblanadi.

18–60 yoshdagi kattalar uchun umumiy tavsiya — kechasiga kamida 7 soat uxlash. 61–64 yoshdagilar uchun 7–9 soat, 65 yoshdan kattalar uchun esa 7–8 soat uyqu tavsiya etiladi.

Qizig‘i shundaki, ayollarda uyqusizlik erkaklarga qaraganda ko‘proq uchraydi. Bir nechta tadqiqotlarni birlashtirgan meta-tahlilda ayollarda uyqusizlik ehtimoli erkaklarga nisbatan yuqoriroq ekani aniqlangan.

Buning sabablaridan biri gormonal o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin. Hayz sikli, homiladorlik va menopauza davrida estrogen hamda progesteron darajasidagi o‘zgarishlar uyqu sifati va davomiyligiga ta’sir qilishi mumkin.

Shu sababli ayol 8 soat uxlagan bo‘lsa ham, ayrim davrlarda uyqusi yetarlicha sifatli bo‘lmasligi mumkin. Ya’ni masala faqat yotoqda o‘tkazilgan soatlar sonida emas, balki uyquning sifatida ham.

Ayolning biroz ko‘proq uxlashi uning individual ehtiyoji bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Muntazam yetarli uyqu esa jinsidan qat’i nazar, har bir inson uchun muhim.

ayollar uyqusizligigormonal o‘zgarishlaruyqu tavsiyalarimeditsin tadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuniga ko‘ra "eng jozibali" ayollar: bu kun ularning qaysi sirini ochadi?Tug‘ilgan kuniga ko‘ra "eng jozibali" ayollar: bu kun ularning qaysi sirini ochadi?30 iyul 09:44Nega ayollar erkaklardan kam maosh oladi? BMT javob berdiNega ayollar erkaklardan kam maosh oladi? BMT javob berdi4 avgust 22:34Nega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdiNega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdi2 avgust 12:59Tug‘ilgan sanangiz Siz uchun ideal erkak tipini ochib beradi...Tug‘ilgan sanangiz Siz uchun ideal erkak tipini ochib beradi...28 iyul 21:12Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?Bugun 21:08Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiBugun 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?