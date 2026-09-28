Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?
Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi? Ijtimoiy tarmoqlarda ayollarga 8–9 soat, erkaklarga esa 6–7 soat uyqu yetarli degan ma’lumotlar tez-tez uchraydi. Biroq olimlar bunday qat’iy me’yorni belgilamagan.
Tadqiqotlar ayollar va erkaklarning uyqusi o‘rtasida ayrim farqlar borligini ko‘rsatadi. Masalan, ayollar o‘rtacha hisobda biroz ko‘proq uxlashi mumkin, ammo bu farq 1–2 soatni tashkil qilishi shart emas. Eng muhimi, insonning yoshiga va individual ehtiyojiga mos yetarli uyqu olishi hisoblanadi.
18–60 yoshdagi kattalar uchun umumiy tavsiya — kechasiga kamida 7 soat uxlash. 61–64 yoshdagilar uchun 7–9 soat, 65 yoshdan kattalar uchun esa 7–8 soat uyqu tavsiya etiladi.
Qizig‘i shundaki, ayollarda uyqusizlik erkaklarga qaraganda ko‘proq uchraydi. Bir nechta tadqiqotlarni birlashtirgan meta-tahlilda ayollarda uyqusizlik ehtimoli erkaklarga nisbatan yuqoriroq ekani aniqlangan.
Buning sabablaridan biri gormonal o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin. Hayz sikli, homiladorlik va menopauza davrida estrogen hamda progesteron darajasidagi o‘zgarishlar uyqu sifati va davomiyligiga ta’sir qilishi mumkin.
Shu sababli ayol 8 soat uxlagan bo‘lsa ham, ayrim davrlarda uyqusi yetarlicha sifatli bo‘lmasligi mumkin. Ya’ni masala faqat yotoqda o‘tkazilgan soatlar sonida emas, balki uyquning sifatida ham.
Ayolning biroz ko‘proq uxlashi uning individual ehtiyoji bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Muntazam yetarli uyqu esa jinsidan qat’i nazar, har bir inson uchun muhim.
Izohlar 0
…