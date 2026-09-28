Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- San-Fransiskoda joylashgan DetectifAI kompaniyasi sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tovushlarni aniqlashga mo'ljallangan yangi texnologiyani ishga tushirdi.
- Bu startapning yaratilishiga asosiy sabab muassisning oilasida sodir bo'lgan firibgarlik voqeasi bo'lib, unda uning bobosi sun'iy intellekt yordamida soxtalashtirilgan ovozga ishongan.
Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi nafaqat yangi imkoniyatlar, balki kiberjinoyatchilik uchun xavfli vositalarni ham taqdim etmoqda. Shunday tahdidlardan biri bo'lgan tovushli deeptreyd (deepfake) firibgarligiga qarshi kurashish maqsadida San-Fransiskoda joylashgan DetectifAI kompaniyasi o'zining yangi ishlanmalarini taqdim etdi. Mazkur startapga asos solinishiga asosiy sabab muassisning oilasida sodir bo'lgan yoqimsiz voqea bo'lib, texnologiya odamlarni tovush soxtalashtirishdan himoya qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, bundan ikki yil oldin Tarini Padmanabhuning bobosi firibgarlar qurboniga aylangan. Unga qo'ng'iroq qilgan shaxs o'zini ukasi deb tanishtirib, uni o'g'irlab ketishgani va qaytarish uchun tovon puli kerakligini aytgan. Bobosi bu ovoz sun'iy intellekt yordamida soxtalashtirilganini sezmagan holda pulni to'lagan. Ushbu holat asoschining e'tiborini shaxsiy xavfsizlik va tovushni ajratib olish muammosiga qaratdi.
AQSh Federal qidiruv byurosi (FBI) ma'lumotlariga ko'ra, amerikaliklar o'tgan yili sun'iy intellekt yordamidagi firibgarliklar tufayli qariyb 900 million dollar yo'qotgan va bu ko'rsatkich avvalgi yilga nisbatan 24 foizga oshgan. Ayniqsa, 60 yoshdan oshgan keksalar 50–59 yoshdagilarga qaraganda ikki baravar ko'p zarar ko'rgan. Bu esa mazkur sohada himoya vositalariga talab keskin oshib borayotganini ko'rsatadi.
Smartfonlar uchun maxsus sun'iy intellekt yechimiHozirgi kunda ovozli deeptreydlarni aniqlovchi Reality Defender, Pindrop, Resemble AI, Microsoft Azure AI Content Safety hamda Nuance kabi kompaniyalar mavjudligiga qaramay, ularning aksariyati bulutli serverlarda ishlaydi. Padmanabhuning ta'kidlashicha, mavjud mahsulotlar masofaviy serverlarga tayanadi va telefon ishlab chiqaruvchilar uni to'g'ridan-to'g'ri qurilmalarga o'rnata olmaydi, natijada foydalanuvchi himoyasiz qolmoqda.
DetectifAI esa yirik bulutli modellarni kichraytirish o'rniga, boshidanoq smartfon operatsion tizimida bevosita ishlay oladigan ixcham sun'iy intellekt modellarini ishlab chiqdi. Mazkur yechim qo'ng'iroqlar, ovozli xabarlar va boshqa audio yozuvlar jarayonida ovozning sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan yoki yaratilmaganini hech qanday ma'lumotni qurilmadan tashqariga chiqarmasdan darhol aniqlash imkonini beradi.
Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalarKompaniya o'z dasturiy ta'minotini telefon ishlab chiqaruvchilarga litsenziyalash orqali qurilmaning asosiy qismiga aylantirishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda startap moliyaviy institutlar uchun Hindistonda oyiga 100 mingdan ortiq qo'ng'iroqlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu qo'ng'iroqlar qarzni undirish va kredit hujjatlarini tekshirish bilan shug'ullanuvchi sun'iy intellekt agentlari tomonidan amalga oshirilib, har bir jarayonda deeptreydlarni aniqlash va shaxsni tasdiqlash funksiyalari ishlatiladi.
Tarini Padmanabhuni dasturlash va mashinali o'qitish sohasida 12 yoshidan boshlab faoliyat yuritib keladi. U Hindistondagi Manipal texnologiya institutida kiber-fizik tizimlar yo'nalishida tahsil olgan va talabalar o'rtasidagi Formula Student xalqaro muhandislik musobaqasida Hindistondagi ilk haydovchisiz poyga avtomobili bo'limiga eng yosh jamoa rahbari bo'lgan.
Izohlar 0
…