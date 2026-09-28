Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi

·40·Texno
Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • San-Fransiskoda joylashgan DetectifAI kompaniyasi sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tovushlarni aniqlashga mo'ljallangan yangi texnologiyani ishga tushirdi.
  • Bu startapning yaratilishiga asosiy sabab muassisning oilasida sodir bo'lgan firibgarlik voqeasi bo'lib, unda uning bobosi sun'iy intellekt yordamida soxtalashtirilgan ovozga ishongan.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi nafaqat yangi imkoniyatlar, balki kiberjinoyatchilik uchun xavfli vositalarni ham taqdim etmoqda. Shunday tahdidlardan biri bo'lgan tovushli deeptreyd (deepfake) firibgarligiga qarshi kurashish maqsadida San-Fransiskoda joylashgan DetectifAI kompaniyasi o'zining yangi ishlanmalarini taqdim etdi. Mazkur startapga asos solinishiga asosiy sabab muassisning oilasida sodir bo'lgan yoqimsiz voqea bo'lib, texnologiya odamlarni tovush soxtalashtirishdan himoya qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, bundan ikki yil oldin Tarini Padmanabhuning bobosi firibgarlar qurboniga aylangan. Unga qo'ng'iroq qilgan shaxs o'zini ukasi deb tanishtirib, uni o'g'irlab ketishgani va qaytarish uchun tovon puli kerakligini aytgan. Bobosi bu ovoz sun'iy intellekt yordamida soxtalashtirilganini sezmagan holda pulni to'lagan. Ushbu holat asoschining e'tiborini shaxsiy xavfsizlik va tovushni ajratib olish muammosiga qaratdi.

AQSh Federal qidiruv byurosi (FBI) ma'lumotlariga ko'ra, amerikaliklar o'tgan yili sun'iy intellekt yordamidagi firibgarliklar tufayli qariyb 900 million dollar yo'qotgan va bu ko'rsatkich avvalgi yilga nisbatan 24 foizga oshgan. Ayniqsa, 60 yoshdan oshgan keksalar 50–59 yoshdagilarga qaraganda ikki baravar ko'p zarar ko'rgan. Bu esa mazkur sohada himoya vositalariga talab keskin oshib borayotganini ko'rsatadi.

Smartfonlar uchun maxsus sun'iy intellekt yechimi

Hozirgi kunda ovozli deeptreydlarni aniqlovchi Reality Defender, Pindrop, Resemble AI, Microsoft Azure AI Content Safety hamda Nuance kabi kompaniyalar mavjudligiga qaramay, ularning aksariyati bulutli serverlarda ishlaydi. Padmanabhuning ta'kidlashicha, mavjud mahsulotlar masofaviy serverlarga tayanadi va telefon ishlab chiqaruvchilar uni to'g'ridan-to'g'ri qurilmalarga o'rnata olmaydi, natijada foydalanuvchi himoyasiz qolmoqda.

DetectifAI esa yirik bulutli modellarni kichraytirish o'rniga, boshidanoq smartfon operatsion tizimida bevosita ishlay oladigan ixcham sun'iy intellekt modellarini ishlab chiqdi. Mazkur yechim qo'ng'iroqlar, ovozli xabarlar va boshqa audio yozuvlar jarayonida ovozning sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan yoki yaratilmaganini hech qanday ma'lumotni qurilmadan tashqariga chiqarmasdan darhol aniqlash imkonini beradi.

Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalar

Kompaniya o'z dasturiy ta'minotini telefon ishlab chiqaruvchilarga litsenziyalash orqali qurilmaning asosiy qismiga aylantirishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda startap moliyaviy institutlar uchun Hindistonda oyiga 100 mingdan ortiq qo'ng'iroqlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu qo'ng'iroqlar qarzni undirish va kredit hujjatlarini tekshirish bilan shug'ullanuvchi sun'iy intellekt agentlari tomonidan amalga oshirilib, har bir jarayonda deeptreydlarni aniqlash va shaxsni tasdiqlash funksiyalari ishlatiladi.

Tarini Padmanabhuni dasturlash va mashinali o'qitish sohasida 12 yoshidan boshlab faoliyat yuritib keladi. U Hindistondagi Manipal texnologiya institutida kiber-fizik tizimlar yo'nalishida tahsil olgan va talabalar o'rtasidagi Formula Student xalqaro muhandislik musobaqasida Hindistondagi ilk haydovchisiz poyga avtomobili bo'limiga eng yosh jamoa rahbari bo'lgan.

DeepfakeSun'iy intellektKiberxavfsizlikTexnologiyaStartap
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdi7 iyul 17:24Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildi11 sentabr 15:24Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdi9 iyul 01:53Kiberxavfsizlikda yangi davr: Glow startapi 1,2 milliard dollar qiymat bilan bozorga chiqdiKiberxavfsizlikda yangi davr: Glow startapi 1,2 milliard dollar qiymat bilan bozorga chiqdi22 iyul 15:23Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiApple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildi18 iyul 00:53BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqda4 iyul 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi