SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardi

·21·Texno
SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship oʻta ogʻir raketa-носители yordamida Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi.
  • Bu SpaceX uchun oʻta ogʻir raketasini fazoga uchirish boʻyicha oʻn toʻrtinchi sinov parvozi boʻldi.
  • Yangi avlod yoʻldoshlari global internet tarmogʻining imkoniyatlarini keskin kengaytirib, umumiy hisobda sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining oʻtkazish qobiliyatiga yana 26 Tbit/s qoʻshadi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi kosmik texnologiyalar tarixida muhim bosqichni muvaffaqiyatli yakunladi. Ilk bor orbitaga muvaffaqiyatli chiqarilgan Starship oʻta ogʻir raketa-носители foydali yukni tarqatishni boshlab, ilk Starlink V3 yoʻldoshlarini kosmosga muvaffaqiyatli yetkazdi va ular bilan barqaror aloqa oʻrnatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinov parvozi SpaceX uchun navbatdagi muhim qadam boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, bu kompaniyaning oʻta ogʻir raketasini fazoga uchirish boʻyicha oʻn toʻrtinchi sinov hujjati hisoblanadi. Raketa jami 26 ta yangi avlod Starlink V3 apparatlarini orbitaga olib chiqishi koʻzda tutilgan boʻlib, ularning ketma-ket ajralish jarayoni taxminan 30 daqiqa davom etishi rejalashtirilgan.

Yangi avlod yoʻldoshlarining texnik imkoniyatlari

Starlink vakillarining rasmiy bayonotiga koʻra, mazecus turkumdagi kosmik apparatlarning fazoga chiqarilishi global internet tarmogʻining imkoniyatlarini keskin kengaytiradi. Yangi turkum umumiy hisobda sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining oʻtkazish qobiliyatiga yana 26 Tbit/s qoʻshishga qodir. Bu esa butun dunyo boʻylab foydalanuvchilarga yanada tezkor va barqaror aloqani taqdim etadi.

Har bir Starlink V3 apparati pastga tushuvchi kanal orqali 1 Tbit/gacha, yuqoriga chiquvchi kanal orqali esa 160 Gbit/s gacha maʼlumot uzatish quvvatiga ega. Eʼtiborlisi, taqdim etilgan texnik tavsiflarga koʻra, yangi qurilmalar oʻzidan oldingi Starlink V2 avlodiga nisbatan pastga maʼlumot uzatish tezligi boʻyicha qariyb 10 barobar, yuqoriga uzatish tezligi boʻyicha esa 22 barobar ustunlikka ega.

Modernizatsiya qilingan texnologiyalar samarasi

Bunday ulkan tezlik va samaradorlik koʻrsatkichlariga tasodifan erishilganicha yoʻq. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday yuqori koʻrsatkichlar tubdan yangilangan fazalangan antenna panjaralari hamda takomillashtirilgan lazer aloqa tizimlari evaziga taʼminlangan. Bu texnologiyalar maʼlumotlarni fazoda oʻta yuqori tezlikda uzatish va yoʻldoshlar oʻrtasida oʻzaro barqaror aloqani saqlab qolish imkonini beradi.

Maqola eʼlon qilingan vaqtda yoʻldoshlarni ketma-ketlikda chiqarish jarayoni muvaffaqiyatli davom etayotgan edi. Mutaxassislar ushbu muvaffaqiyatli qadam kelgusida global internet qamrovini yanada kengaytirish va Starship raketasini tijoriy foydalanishga toʻliq tayyorlash yoʻlidagi ulkan burilish boʻlishini taʼkidlamoqda.

SpaceXStarshipStarlink V3KosmosTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiBugun 18:51SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradi6 sentabr 02:29SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi1 sentabr 13:54Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradi30 avgust 13:50SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdi27 avgust 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi