SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship oʻta ogʻir raketa-носители yordamida Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi.
- Bu SpaceX uchun oʻta ogʻir raketasini fazoga uchirish boʻyicha oʻn toʻrtinchi sinov parvozi boʻldi.
- Yangi avlod yoʻldoshlari global internet tarmogʻining imkoniyatlarini keskin kengaytirib, umumiy hisobda sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining oʻtkazish qobiliyatiga yana 26 Tbit/s qoʻshadi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi kosmik texnologiyalar tarixida muhim bosqichni muvaffaqiyatli yakunladi. Ilk bor orbitaga muvaffaqiyatli chiqarilgan Starship oʻta ogʻir raketa-носители foydali yukni tarqatishni boshlab, ilk Starlink V3 yoʻldoshlarini kosmosga muvaffaqiyatli yetkazdi va ular bilan barqaror aloqa oʻrnatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinov parvozi SpaceX uchun navbatdagi muhim qadam boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, bu kompaniyaning oʻta ogʻir raketasini fazoga uchirish boʻyicha oʻn toʻrtinchi sinov hujjati hisoblanadi. Raketa jami 26 ta yangi avlod Starlink V3 apparatlarini orbitaga olib chiqishi koʻzda tutilgan boʻlib, ularning ketma-ket ajralish jarayoni taxminan 30 daqiqa davom etishi rejalashtirilgan.
Yangi avlod yoʻldoshlarining texnik imkoniyatlariStarlink vakillarining rasmiy bayonotiga koʻra, mazecus turkumdagi kosmik apparatlarning fazoga chiqarilishi global internet tarmogʻining imkoniyatlarini keskin kengaytiradi. Yangi turkum umumiy hisobda sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining oʻtkazish qobiliyatiga yana 26 Tbit/s qoʻshishga qodir. Bu esa butun dunyo boʻylab foydalanuvchilarga yanada tezkor va barqaror aloqani taqdim etadi.
Har bir Starlink V3 apparati pastga tushuvchi kanal orqali 1 Tbit/gacha, yuqoriga chiquvchi kanal orqali esa 160 Gbit/s gacha maʼlumot uzatish quvvatiga ega. Eʼtiborlisi, taqdim etilgan texnik tavsiflarga koʻra, yangi qurilmalar oʻzidan oldingi Starlink V2 avlodiga nisbatan pastga maʼlumot uzatish tezligi boʻyicha qariyb 10 barobar, yuqoriga uzatish tezligi boʻyicha esa 22 barobar ustunlikka ega.
Modernizatsiya qilingan texnologiyalar samarasiBunday ulkan tezlik va samaradorlik koʻrsatkichlariga tasodifan erishilganicha yoʻq. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday yuqori koʻrsatkichlar tubdan yangilangan fazalangan antenna panjaralari hamda takomillashtirilgan lazer aloqa tizimlari evaziga taʼminlangan. Bu texnologiyalar maʼlumotlarni fazoda oʻta yuqori tezlikda uzatish va yoʻldoshlar oʻrtasida oʻzaro barqaror aloqani saqlab qolish imkonini beradi.
Maqola eʼlon qilingan vaqtda yoʻldoshlarni ketma-ketlikda chiqarish jarayoni muvaffaqiyatli davom etayotgan edi. Mutaxassislar ushbu muvaffaqiyatli qadam kelgusida global internet qamrovini yanada kengaytirish va Starship raketasini tijoriy foydalanishga toʻliq tayyorlash yoʻlidagi ulkan burilish boʻlishini taʼkidlamoqda.
Izohlar 0
…