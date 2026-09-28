Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor kompaniyasi Magic 9 va Magic 9 Pro Max smartfonlari uchun ikkita yangi tashqi telekonverterni taqdim etdi.
- G200 modeli 200 mm fokus masofasi bilan portret va yirik planli suratlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ixcham va yengil dizaynga ega.
- G500 telekonverteri esa 85 mm kamerasini 5,88 barobar oshirib, 500 mm ekvivalentidagi fokus masofasini taqdim etadi va uzoq masofali suratga olish uchun mo'ljallangan.
Honor kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlari uchun moʻljallangan ikkita yangi tashqi telekonverterni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar Magic 9 va Magic 9 Pro Max modellarining suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, mobil fotografiya ixlosmandlariga professional darajadagi yaqinlashtirish funksiyasini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi obyektinlar qatoridan oʻrin olgan ilk qurilma G200 deb nomlanib, 200 mm fokus masofasiga ega. Mazkur aksessuar taqdim etilgan ikkala smartfon modeli bilan ham toʻliq mos keladi hamda portret syomkasi, yirik planli kadrlar va qoʻshimcha yaqinlashish talab qilinadigan boshqa sahnalar uchun juda qoʻl keladi.
G200 modeli va uning imkoniyatlariTexnik xususiyatlariga koʻra, G200 modeli ixcham korpusga ega boʻlib, uning uzunligi atigi 81 millimetrni, vazni esa taxminan 88 grammni tashkil qiladi. ixbt.com xabar qilishicha, oʻlchamlari boʻyicha bu aksessuar oddiy lab boʻyogʻi bilan osongina solishtirilishi mumkin.
Shu sababli, foydalanuvchilar uni suratga olish uchun moʻljallangan umumiy jihozlar toʻplamini ogʻirlashtirmasdan, smartfon uchun yengil va qulay qoʻshimcha sifatida doimiy ravishda oʻzlari bilan olib yurishlari mumkin.
Honor G500 va uzoq masofali syomkaYanada kuchliroq va uzoq masofalarga moʻljallangan yechim sifatida Honor G500 telekonverteri taqdim etildi. Ushbu qurilma Magic 9 Pro Max smartfonining asosiy 85 millimetrliamerasining xususiyatlarini 5,88 baravar oshirib beradi.
Natijada, foydalanuvchilar 500 mm ekvivalentidagi fokus masofasiga erishadilar. Eʼlon qilingan koʻrsatkichlarga koʻra, mazkur qoʻllab-quvvatlash tizimi 14 000 mm gacha boʻlgan fokus masofasida suratga tushirish imkonini beradi.
Mazkur ilgʻor aksessuar asosan konsertlar, yirik sport musobaqalari hamda tabiat qoʻynida yovvoyi hayvonlarni suratga olishni hush koʻruvchi professional va havaskor fotograflarga moʻljallangan.
Izohlar 0
…