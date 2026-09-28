Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi

·13·Texno
Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor kompaniyasi Magic 9 va Magic 9 Pro Max smartfonlari uchun ikkita yangi tashqi telekonverterni taqdim etdi.
  • G200 modeli 200 mm fokus masofasi bilan portret va yirik planli suratlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ixcham va yengil dizaynga ega.
  • G500 telekonverteri esa 85 mm kamerasini 5,88 barobar oshirib, 500 mm ekvivalentidagi fokus masofasini taqdim etadi va uzoq masofali suratga olish uchun mo'ljallangan.

Honor kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlari uchun moʻljallangan ikkita yangi tashqi telekonverterni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar Magic 9 va Magic 9 Pro Max modellarining suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, mobil fotografiya ixlosmandlariga professional darajadagi yaqinlashtirish funksiyasini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi obyektinlar qatoridan oʻrin olgan ilk qurilma G200 deb nomlanib, 200 mm fokus masofasiga ega. Mazkur aksessuar taqdim etilgan ikkala smartfon modeli bilan ham toʻliq mos keladi hamda portret syomkasi, yirik planli kadrlar va qoʻshimcha yaqinlashish talab qilinadigan boshqa sahnalar uchun juda qoʻl keladi.

G200 modeli va uning imkoniyatlari

Texnik xususiyatlariga koʻra, G200 modeli ixcham korpusga ega boʻlib, uning uzunligi atigi 81 millimetrni, vazni esa taxminan 88 grammni tashkil qiladi. ixbt.com xabar qilishicha, oʻlchamlari boʻyicha bu aksessuar oddiy lab boʻyogʻi bilan osongina solishtirilishi mumkin.

Shu sababli, foydalanuvchilar uni suratga olish uchun moʻljallangan umumiy jihozlar toʻplamini ogʻirlashtirmasdan, smartfon uchun yengil va qulay qoʻshimcha sifatida doimiy ravishda oʻzlari bilan olib yurishlari mumkin.

Honor G500 va uzoq masofali syomka

Yanada kuchliroq va uzoq masofalarga moʻljallangan yechim sifatida Honor G500 telekonverteri taqdim etildi. Ushbu qurilma Magic 9 Pro Max smartfonining asosiy 85 millimetrliamerasining xususiyatlarini 5,88 baravar oshirib beradi.

Natijada, foydalanuvchilar 500 mm ekvivalentidagi fokus masofasiga erishadilar. Eʼlon qilingan koʻrsatkichlarga koʻra, mazkur qoʻllab-quvvatlash tizimi 14 000 mm gacha boʻlgan fokus masofasida suratga tushirish imkonini beradi.

Mazkur ilgʻor aksessuar asosan konsertlar, yirik sport musobaqalari hamda tabiat qoʻynida yovvoyi hayvonlarni suratga olishni hush koʻruvchi professional va havaskor fotograflarga moʻljallangan.

HonorSmartfonKameraObyektivTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi10 sentabr 00:50Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiHonor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladi9 sentabr 18:28Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi31 avgust 19:27Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiBugun 17:59Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiKecha 15:58Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiHonor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi26 sentabr 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi