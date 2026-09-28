Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasining Starship S41 kosmik kemasi o‘n to‘rtinchi sinov parvozida ilk bor orbitaga muvaffaqiyatli chiqdi.
- Dvigatellarda texnik nosozliklar kuzatilganiga qaramay, kema 25 daqiqa o‘tgach rejalashtirilgan orbital traektoriyaga olib chiqildi.
- Hozirda kema 275 kilometr balandlikda soatiga 26 ming kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanmoqda.
- Bu muvaffaqiyat kelajakda kosmosni o‘zlashtirish va boshqa sayyoralarga parvoz qilish rejalarida muhim qadam bo‘ladi.
Kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochildi: SpaceX kompaniyasining o‘ta og‘ir Starship raketasi o‘zining navbatdagi sinov parvozida muhim marjani zabt etdi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, Starship S41 kosmik kemasi dvigatellar ishdan chiqqaniga qaramamay, ilk bor muvaffaqiyatli ravishda orbitaga chiqishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinov SpaceX uchun ketma-ket o‘tkazilgan o‘n to‘rtinchi parvoz hisoblanadi. Mutaxassislar oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa kemani orbital traektoriyaga olib chiqish edi. Garchi parvoz davomida texnik qiyinchiliklar va dvigatellar nosozligi kuzatilgan bo‘lsa-da, muhandislar jamoasi kutilgan natijaga erishdi.
Parvoz davomidagi texnik sinovlarParvozning boshlang‘ich bosqichida Super Heavy o‘ta og‘ir tezlatgichidagi bitta Raptor dvigateli ishdan chiqdi. Biroq bu holat bosqichlarning muvaffaqiyatli ajralishiga va tezlatgichning suvga silliq tarzda qulashiga to‘sqinlik qilmadi. Shundan so‘ng tezlatgich odatiy tartibda portlab ketdi, biroq sinov dasturiga ko‘ra bu holat meʼyoriy holat sifatida baholanadi.
Oradan biroz vaqt o‘tgach, Starship kemasining o‘zida ham bitta vakuumli dvigatel to‘xtab qoldi. Shunga qaramay, parvoz boshlanganidan taxminan 25 daqiqa o‘tgach, SpaceX mutaxassislari ikkinchi impulsni amalga oshirishdi va kema rejalashtirilgan orbitaga muvaffaqiyatli chiqdi.
Kelgusidagi qadamlarHozirgi vaqtda Starship S41 kosmik kemasining parvozi davom etmoqda. Manba bergan maʼlumotlarga tayanib aytadigan bo‘lsak, kema ayni paytda taxminan 275 kilometr balandlikda va soatiga 26 ming kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanmoqda.
Mazkur muvaffaqiyatli sinov insoniyatning kelajakdagi kosmosni o‘zlashtirish va boshqa sayyoralarga parvoz qilish rejalarida muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi. SpaceX muhandislari qo‘lga kiritilgan maʼlumotlarni tahlil qilib, kelgusidagi parvozlarni yanada xavfsiz va samarali qilish ustida ish olib borishadi.
Izohlar 0
…