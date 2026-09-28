Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi

·39·Texno
Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasining Starship S41 kosmik kemasi o‘n to‘rtinchi sinov parvozida ilk bor orbitaga muvaffaqiyatli chiqdi.
  • Dvigatellarda texnik nosozliklar kuzatilganiga qaramay, kema 25 daqiqa o‘tgach rejalashtirilgan orbital traektoriyaga olib chiqildi.
  • Hozirda kema 275 kilometr balandlikda soatiga 26 ming kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanmoqda.
  • Bu muvaffaqiyat kelajakda kosmosni o‘zlashtirish va boshqa sayyoralarga parvoz qilish rejalarida muhim qadam bo‘ladi.

Kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochildi: SpaceX kompaniyasining o‘ta og‘ir Starship raketasi o‘zining navbatdagi sinov parvozida muhim marjani zabt etdi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, Starship S41 kosmik kemasi dvigatellar ishdan chiqqaniga qaramamay, ilk bor muvaffaqiyatli ravishda orbitaga chiqishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinov SpaceX uchun ketma-ket o‘tkazilgan o‘n to‘rtinchi parvoz hisoblanadi. Mutaxassislar oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa kemani orbital traektoriyaga olib chiqish edi. Garchi parvoz davomida texnik qiyinchiliklar va dvigatellar nosozligi kuzatilgan bo‘lsa-da, muhandislar jamoasi kutilgan natijaga erishdi.

Parvoz davomidagi texnik sinovlar

Parvozning boshlang‘ich bosqichida Super Heavy o‘ta og‘ir tezlatgichidagi bitta Raptor dvigateli ishdan chiqdi. Biroq bu holat bosqichlarning muvaffaqiyatli ajralishiga va tezlatgichning suvga silliq tarzda qulashiga to‘sqinlik qilmadi. Shundan so‘ng tezlatgich odatiy tartibda portlab ketdi, biroq sinov dasturiga ko‘ra bu holat meʼyoriy holat sifatida baholanadi.

Oradan biroz vaqt o‘tgach, Starship kemasining o‘zida ham bitta vakuumli dvigatel to‘xtab qoldi. Shunga qaramay, parvoz boshlanganidan taxminan 25 daqiqa o‘tgach, SpaceX mutaxassislari ikkinchi impulsni amalga oshirishdi va kema rejalashtirilgan orbitaga muvaffaqiyatli chiqdi.

Kelgusidagi qadamlar

Hozirgi vaqtda Starship S41 kosmik kemasining parvozi davom etmoqda. Manba bergan maʼlumotlarga tayanib aytadigan bo‘lsak, kema ayni paytda taxminan 275 kilometr balandlikda va soatiga 26 ming kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanmoqda.

Mazkur muvaffaqiyatli sinov insoniyatning kelajakdagi kosmosni o‘zlashtirish va boshqa sayyoralarga parvoz qilish rejalarida muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi. SpaceX muhandislari qo‘lga kiritilgan maʼlumotlarni tahlil qilib, kelgusidagi parvozlarni yanada xavfsiz va samarali qilish ustida ish olib borishadi.

StarshipSpaceXKosmosRaketaTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardiBugun 19:27Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradi30 avgust 13:50SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradi6 sentabr 02:29Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqdaElon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqda21 avgust 14:52SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi1 sentabr 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi