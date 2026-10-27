Piyoz to‘g‘raganda nega ko‘zimizdan yosh oqadi? Buning qiziq sababi bor

·0·Foydali
Piyoz to‘g‘raganda nega ko‘zimizdan yosh oqadi? Buning qiziq sababi bor

Oshxonada piyoz to‘g‘rayotganda ko‘zingiz yoshlanib, achishishini sezganmisiz? Bu piyozning o‘tkir hididan emas, balki uning ichidagi moddalar ishtirokida yuz beradigan kimyoviy jarayon bilan bog‘liq.

Piyozni kesganimizda uning hujayralari shikastlanadi va oltingugurt saqlovchi birikmalar fermentlar bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada havoga sin-propanetial-S-oksid deb ataladigan uchuvchan modda ajralib chiqadi. U ko‘z yuzasiga yetib borib, sezuvchi nervlarni qo‘zg‘atadi. Ko‘z esa ta’sirlantiruvchi moddani yuvib tashlash uchun yosh ishlab chiqara boshlaydi.

Qizig‘i, ko‘zdan yosh chiqishi qayg‘u yoki hissiyot bilan bog‘liq emas — bu organizmning tabiiy himoya reaksiyasi.

Piyoz to‘g‘raganda ko‘z yoshlanishini qanday kamaytirish mumkin?

  • Piyozni oldindan sovuting. Uni to‘g‘rashdan 20–30 daqiqa oldin muzlatkichga qo‘yish kimyoviy reaksiyani sekinlashtirishi mumkin.

  • O‘tkir pichoqdan foydalaning. U piyoz hujayralarini kamroq shikastlaydi va havoga chiqadigan ta’sirlantiruvchi modda miqdorini kamaytirishga yordam beradi.

  • Oshxonani shamollating. Havo aylanishi moddaning ko‘zga yetib borishini kamaytirishi mumkin.

Demak, piyoz to‘g‘raganda ko‘zdan yosh oqishi oddiy holat. Bu organizmning ko‘zni ta’sirlantiruvchi moddalardan himoya qilish usulidir.

piyozkimyoviy reaksiyasin-propanetial-S-oksidoshxona sirlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)23 iyul 14:08Baxt o‘zi nimada? Haqiqiy ruhiy xotirjamlik va to‘kislikning eng muhim formulasiBaxt o‘zi nimada? Haqiqiy ruhiy xotirjamlik va to‘kislikning eng muhim formulasiKecha 10:55Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgiBiz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgiKecha 09:10Pul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqPul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liq25 oktabr 18:54Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?25 oktabr 14:42Otalar farzandi oldida nimalarga mas’ul? To‘g‘ri tarbiya va muhit tanlashning 5 qoidasiOtalar farzandi oldida nimalarga mas’ul? To‘g‘ri tarbiya va muhit tanlashning 5 qoidasi23 oktabr 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi