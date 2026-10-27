Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerak
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi-2 doirasida «Nasaf» klubi o‘z maydonida «Quvayt SK» jamoasini qabul qiladi.
- Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev bo‘lajak bahsda jamoani faqat g‘alaba qoniqtirishini va futbolchilardan bor kuchini safarbar etishni talab qilayotganini ta’kidladi.
- Qarshiliklar raqibning tezkor va texnik o‘yin uslubini o‘rganib, tarkibdagi ayrim futbolchilarga dam berish orqali jiddiy tayyorgarlik ko‘rdi.
Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasida hal qiluvchi pallaga qadam qo‘yilayotgan bir paytda Qarshining «Nasaf» klubi muhim uchrashuvga hozirlik ko‘rmoqda. O‘zbekistonning amaldagi yetakchi jamoalaridan biri o‘z maydonida Quvaytning «Quvayt SK» klubini qabul qiladi. Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev bo‘lajak bahs oldidan futbolchilardan oddiy harakat emas, balki g‘alaba uchun bor kuchini safarbar etishni talab qilmoqda.
Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko‘rgan. Raqibning kuchli jihatlari o‘rganilgan, ayrim futbolchilarga esa muhim bahs oldidan kuch to‘plash imkoniyati berilgan. Endi asosiy vazifa — bu tayyorgarlikni maydondagi natijaga aylantirish.
Berdiyev ochiq aytdi: «Bizni faqat g‘alaba qoniqtiradi»
«Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida jamoaning tayyorgarligi va bo‘lajak uchrashuvning ahamiyati haqida gapirdi. Uning so‘zlaridan anglash mumkinki, qarshiliklar uchun bu bahs navbatdagi o‘yindan ko‘ra ancha muhimroq.
— Tayyorgarligimizni odatdagidek olib bordik. Oxirgi o‘yindan keyin yigitlarni tiklashga va bo‘lajak uchrashuvga tayyorlashga harakat qildik. Futbolchilarga raqibimiz haqida ma’lumotlar berdik. O‘ylaymanki, yigitlar har tarafdan bu uchrashuvga tayyor.
— Ertangi o‘yin hal qiluvchi o‘yinlardan biri. Bu muhim uchrashuv, shu sababli tayyorgarligimiz jiddiy. Bo‘lajak bahsda g‘alaba uchun 100 foiz kerak bo‘lsa, undan ham ko‘proq darajada harakat qilishimiz kerak bo‘ladi, — dedi murabbiy.
Berdiyevning fikricha, jamoa musobaqaning shunday bosqichiga keldiki, endi har bir ochkoning ahamiyati ortib bormoqda. Guruhdan chiqish maqsadi bor ekan, maydondagi harakatlar aniq natija bilan yakunlanishi kerak.
Murabbiy «Nasaf»ning guruhdan chiqish imkoniyatini foizlarda baholashga hali erta ekanini aytdi. Biroq u muhim maqsadga erishish uchun ochkolar to‘plash zarurligini alohida ta’kidladi.
«Quvayt SK»ning qaysi jihatlari xavfli?
Qarshiliklar oldidagi asosiy vazifalardan biri — raqibning o‘yin uslubini to‘g‘ri tushunish va uning kuchli tomonlariga qarshi munosib chora ko‘rish. Berdiyev «Quvayt SK»ni yaxshi biladigan jamoa sifatida ta’rifladi.
Uning aytishicha, ikki jamoa so‘nggi ikki yil ichida o‘zaro maydonga tushgan. O‘sha uchrashuvlarda ishtirok etgan ayrim futbolchilar hozir ham Quvayt klubi safida harakat qilmoqda. Bu esa «Nasaf» murabbiylar shtabiga raqibning imkoniyatlarini baholashda ma’lum tajriba beradi.
— Raqibni juda yaxshi bilamiz. Yaqin ikki yil ichida ular bilan o‘ynagandik. O‘sha tarkibdan bizga qarshi o‘ynagan o‘yinchilardan hali ham bor. Haqiqatan, bu tajribali jamoa. O‘z mamlakatining yetakchi klubi hisoblanadi. Jamoa o‘z chempionatida birinchi o‘rinda. Oxirgi turlarda raqiblarini yirik hisoblarda yutdi, — dedi Berdiyev.
Murabbiyning ta’kidlashicha, «Quvayt SK» nafaqat tajribali futbolchilarga, balki yaxshi legionerlarga ham ega. Jamoa hujumda tezkorlik va texnik mahoratga tayanadi, o‘yinni tashkil etishda ham muayyan darajaga erishgan.
Raqibning Qarshiga uch kun oldin yetib kelgani va mahalliy ob-havoga moslashish uchun mashg‘ulotlarni shu yerda o‘tkazayotgani ham matbuot anjumanida tilga olindi.
Tezkor hujumchilarga qarshi qanday reja tayyorlangan?
Berdiyev «Quvayt SK»ning eng xavfli jihatlaridan biri sifatida hujum chizig‘idagi tezkor va texnik jihatdan mahoratli futbolchilarni ko‘rsatdi.
— Raqib ancha tezkor va texnikaga tayanib o‘ynaydigan futbolchilarga ega. Jamoa o‘yini ham shunga shakllangan. Jamoaning hujum chizig‘ida malakali, tezkor o‘yinchilar o‘ynaydi. Biz buni raqibning kuchli taraflaridan biri sifatida ko‘rdik. Buni yigitlarga aytdik va o‘ylaymanki, o‘yinchilarimiz bu jihatlarga ham jiddiy e’tibor qaratishadi, — dedi «Nasaf» ustozi.
Demak, bo‘lajak uchrashuvda qarshiliklar uchun himoyadagi intizom, raqib hujumlarini vaqtida to‘xtatish va xavfli vaziyatlarga yo‘l qo‘ymaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqibning tezkor o‘yiniga qarshi faqat himoyalanishning o‘zi yetarli bo‘lmaydi: «Nasaf» o‘z imkoniyatlaridan ham unumli foydalanishi kerak.
Muhitdinov va Shalaga muhim o‘yin oldidan dam berilganmi?
Matbuot anjumanida o‘tgan turda Sharof Muhitdinov va Adenis Shalaning zaxiradan maydonga tushirilgani haqida ham savol berildi. Jurnalistlar bu qaror bo‘lajak uchrashuvni hisobga olgan holda qabul qilingan-qilinmaganiga qiziqishdi.
Berdiyev savolga hazil aralash javob berdi. Uning aytishicha, o‘sha kuni ham bu haqda gapirilgan, biroq matbuot anjumanida qatnashmagan jurnalistlar ma’lumotdan bexabar qolishgan.
— Xuddi shunday. O‘sha kuni matbuot anjumanida qatnashmadingiz-da, o‘shanda hammasini gapirgandim, bexabar qolibsiz-da. Futbolda ham shunaqada, biror mashg‘ulotni qo‘yib yuborsangiz, orqada qolib ketasiz. Albatta, bu hazil, — dedi murabbiy.
Berdiyevning tushuntirishicha, faqat Muhitdinov va Shala emas, boshqa futbolchilarga ham kuchini tejash maqsadida dam berilgan.
— O‘ylaymanki, ertaga ular yaxshi holatda bo‘lib, jamoaga yordamlari tegishadi, — deya qo‘shimcha qildi u.
Bu holat muhim uchrashuvlar oldidan futbolchilarning jismoniy holatini saqlash va tarkibdan samarali foydalanish qanchalik ahamiyatli ekanini ko‘rsatadi. Endi Muhitdinov, Shala va boshqa futbolchilarning imkoniyatlari maydonda qanday namoyon bo‘lishi qiziqish uyg‘otmoqda.
Oybek Rustamovdan muxlislarga va’da: «100 foiz tayyormiz»
Matbuot anjumanida «Nasaf» futbolchisi Oybek Rustamov ham ishtirok etdi. U jamoaning bo‘lajak uchrashuvga tayyorligiga ishonch bildirdi va muxlislarni xursand qilish niyati borligini ta’kidladi.
— Xudo xohlasa, ertangi uchrashuvga 100 foiz tayyormiz. Nasib bo‘lsa, ertaga muxlislarimizni xursand qilamiz, — dedi Rustamov.
Futbolchi Osiyo Chempionlar ligasida ishtirok etish har bir o‘yinchining orzusi ekanini ham aytdi. Uning fikricha, bunday musobaqalarda hayajon bo‘lishi tabiiy, ammo maydonga tushgach, bu his asta-sekin yo‘qoladi va futbolchilar bor e’tiborini o‘yinga qaratadi.
Rustamov O‘zbekiston Superligasidagi raqobatni ham yuqori baholadi. Uning ta’kidlashicha, milliy chempionatda kuchsiz jamoaning o‘zi yo‘q, jamoalar o‘rtasidagi farq esa asosan mahorat va darajada namoyon bo‘ladi.
Futbolchi murabbiyining fikrini qo‘llab-quvvatlab, jamoa muhim o‘yinlar pallasiga kirganini va asosiy maqsad g‘alaba qozonib, muxlislarni xursand qilish ekanini qayd etdi.
«Nasaf» uchun endi bahona emas, natija muhim
Osiyo Chempionlar ligasi-2 doirasidagi ushbu uchrashuvda «Nasaf»ni oson vazifa kutmayapti. Quvayt klubining tajribasi, chempionatdagi natijalari va tezkor hujumchilarga ega ekani raqibning jiddiy kuchga ega ekanini ko‘rsatadi.
Biroq qarshiliklar ham bahsga puxta tayyorgarlik ko‘rganini bildirmoqda. Futbolchilarning jismoniy holatini tiklash, raqibni o‘rganish va muhim o‘yin oldidan ayrim yetakchilarga dam berish — bularning barchasi uchrashuvga jiddiy yondashilayotganidan dalolat beradi.
Eng muhimi, Ro‘ziqul Berdiyev maqsadni ochiq belgiladi: «Nasaf»ni faqat g‘alaba qoniqtiradi. Oybek Rustamov esa jamoa muxlislarni xursand qilish uchun bor kuchini ishga solishini va’da qildi.
Endi barcha e’tibor Qarshidagi maydonga qaratiladi. Murabbiylar shtabi tayyorlagan reja, futbolchilarning maydondagi intizomi va muxlislar qo‘llab-quvvatlashi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. «Nasaf» oldida muhim vazifa turibdi — imkoniyatlardan unumli foydalanib, g‘alaba uchun kurashish va guruhdan chiqish maqsadi yo‘lida zarur ochkolarni qo‘lga kiritish.
Izohlar 0
…