Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi

·0·Jamiyat
Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi

Toshkent shahrining 12 ta tumanida 100 ta yangi jamoat hojatxonasini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Ularning joylashuvi bo‘yicha manzilli ro‘yxat tasdiqlangan. Bu haqda xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 23 oktyabrdagi qarorida belgilangan.

Yangi sanitariya-gigiyena shoxobchalari davlat-xususiy sheriklik asosida, soddalashtirilgan tartibda tashkil etiladi. Loyihalar uchun ajratilgan yer uchastkalari tadbirkorlarga 10 yilgacha muddatga berilishi mumkin.

Hojatxonalar qaysi tumanlarda tashkil etiladi?

Tasdiqlangan ro‘yxatga ko‘ra, yangi shoxobchalar tumanlar bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • Bektemir — 2 ta;

  • Mirzo Ulug‘bek — 8 ta;

  • Mirobod — 10 ta;

  • Olmazor — 9 ta;

  • Sergeli — 5 ta;

  • Uchtepa — 10 ta;

  • Chilonzor — 6 ta;

  • Shayxontohur — 12 ta;

  • Yunusobod — 12 ta;

  • Yakkasaroy — 4 ta;

  • Yangihayot — 12 ta;

  • Yashnobod — 10 ta.

Qaysi manzillarda paydo bo‘ladi?

Jumladan, yangi shoxobchalarni Qo‘yliq metro bekati orqasida, «Kompas» savdo markazi avtoturargohi oldida, «Yangi O‘zbekiston» bog‘i avtoturargohida, «Oloy» dehqon bozori yaqinida, Xotira maydonida hamda Turon va Mashinasozlar metro bekatlari atrofida tashkil etish rejalashtirilgan.

Shuningdek, shoxobchalar poytaxtning ko‘plab ko‘chalari, turarjoy mavzelari, bozorlar, tibbiyot va ta’lim muassasalari yaqinida joylashtiriladi.

Qarorga muvofiq, yangi obyektlarni tashkil etishda shaharsozlik me’yorlari va qurilish qonunchiligi talablariga rioya qilinishi kerak. Yer uchastkalarining aniq chegaralari kadastr hujjatlari yoki tegishli chizmalar asosida belgilanadi.

Toshkent shahar hokimligijamoat hojatxonalaridavlat-xususiy sheriklikshaharsozlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Kecha 12:55Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiToshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi23 oktabr 14:46Qashqadaryoda yangi shahar qurish va metro barpo etish rejalari bildirildiQashqadaryoda yangi shahar qurish va metro barpo etish rejalari bildirildi23 oktabr 16:29Shavkat Mirziyoyev BMT-Habitat ijrochi direktori bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev BMT-Habitat ijrochi direktori bilan uchrashdi18 may 22:27Shavkat Mirziyoyev shaharlarni barqaror rivojlantirish boʻyicha tashabbuslarni ilgari surdiShavkat Mirziyoyev shaharlarni barqaror rivojlantirish boʻyicha tashabbuslarni ilgari surdi18 may 21:26Toshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladiToshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi5 oktabr 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?