Kamyob kasallik tufayli 16 yoshli qiz buvisiga o‘xshab qoldi

·4·Dunyo
Kamyob kasallik tufayli 16 yoshli qiz buvisiga o‘xshab qoldi

Filippinlik 16 yoshli Raizel Calago kam uchraydigan kasallik sababli tashqi ko‘rinishi jihatidan o‘z yoshidan ancha katta insonga o‘xshab qoldi. Unda teri qarishi va o‘sishning sekinlashishi bilan namoyon bo‘ladigan progeriya kasalligi gumon qilinmoqda. Qiz hali o‘smir bo‘lishiga qaramay, ko‘pchilik uni yoshi katta ayol, hatto buvisi deb o‘ylaydi.

Ma’lum qilinishicha, atigi ikki yil ichida Raizel hayotida katta o‘zgarishlar yuz bergan. Ilgari u go‘zallik tanlovlarida ishtirok etadigan, tashqi ko‘rinishi bilan e’tiborni tortadigan yosh qiz bo‘lgan. Biroq tanasida toshmalar paydo bo‘lganidan bir necha kun o‘tib, terisida ajinlar ko‘rina boshlagan.

Qizning tanasida qizargan, qichishadigan va og‘riq beradigan dog‘lar paydo bo‘lgan. Shifokor ko‘rigidan o‘tganida, dastlab bu holat hasharot chaqishi bilan bog‘liq ekani aytilgan. Unga dori-darmonlar berilgan, ammo davolash kutilgan natijani bermagan. Ko‘p o‘tmay, Raizel o‘z tashqi ko‘rishidagi boshqa o‘zgarishlarni ham seza boshlagan. Hozir esa uning atigi 16 yoshda ekanini ko‘rinishidan bilish qiyin.

Qizning onasi, 36 yoshli Joela, qizining ahvoli va odamlarning munosabatidan qayg‘uradi.

«Odamlar qizim mendan ham kattaroq ko‘rinishini aytishganda, bu menga og‘ir botadi. Ba’zan uning qarib qolgan davrini tasavvur qilaman va u kelajakda qanday go‘zal bo‘lishi mumkinligini o‘ylayman», — deydi u.

Ayolning so‘zlariga ko‘ra, Raizel chaqaloqligidanoq go‘zal bo‘lgan. Ammo kasallik sabab yuzi va tashqi ko‘rinishi o‘zgarib, avvalgi qiyofasidan ancha farq qila boshlagan.

Tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlardan keyin qiz do‘stlari bilan avvalgidek vaqt o‘tkazishdan uyaladigan bo‘lgan. U, shuningdek, yuzining katta qismini niqob bilan berkitmasdan ko‘chaga chiqishdan qochadi. Raizel bir necha yil oldingi hayotiga qaytishni, do‘stlari bilan yana bemalol uchrashishni istaydi.

«Odamlar mendan nima uchun tashqi ko‘rinishim qarib qolganini so‘rashadi. Men ularga javob bermayman, chunki o‘zim ham nima bo‘lganini bilmayman. Har doim sog‘ayib ketishimni, terim va avvalgi ko‘rinishim qaytib kelishini so‘rab duo qilaman. Shunda do‘stlarim bilan yana birga vaqt o‘tkaza olardim. Hozir esa tashqi ko‘rinishimdan uyalaman», — dedi Raizel GMA Network telekanaliga bergan intervyusida.

Yaqinda Raizel Calago mashhur «Kapuso Mo, Jessica Soho» teledasturida ham ishtirok etdi. Dastur ijodkorlari uni endokrinolog, doktor James Young qabuliga olib borishdi. Mutaxassisning dastlabki tashxisi progeriya bo‘lgan.

Progeriya juda kam uchraydigan kasallik bo‘lib, terida ajinlar paydo bo‘lishi, uning erta qarishi va o‘sishning sekinlashishi bilan kechishi mumkin. Shuningdek, ushbu holat yurak xuruji, yurak yetishmovchiligi va insult kabi yurak-qon tomir muammolari xavfini oshiradi.

Afsuski, progeriya tufayli yuzaga kelgan jismoniy o‘zgarishlarni ortga qaytarish imkoni yo‘q. Shu sababli shifokorlar asosan yurak-qon tomir asoratlarining oldini olishga, shuningdek, kasallik bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan osteoporoz va bo‘g‘im muammolarini davolashga e’tibor qaratishadi.

Raizelning oilasi zarur tibbiy muolajalar xarajatlarini qoplash uchun yetarli mablag‘ga ega emas. Shu bois uning yaqinlari qizga yordam berishni istagan saxovatli insonlarga murojaat qilib, davolanish xarajatlari uchun xayriya qilishga chaqirishgan.

Rayzel KalagoProgeriyaFilippinTibbiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiKamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi2 oktabr 09:20Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Xitoylik tadbirkor mototsiklda suv ustida 40,74 kilometr yo‘l bosib, jahon rekordini o‘rnatdiXitoylik tadbirkor mototsiklda suv ustida 40,74 kilometr yo‘l bosib, jahon rekordini o‘rnatdiBugun 21:43Qozog‘istonda voleybol murabbiyi musobaqa vaqtida yosh sportchi qizga qo‘l ko‘tardi (video)Qozog‘istonda voleybol murabbiyi musobaqa vaqtida yosh sportchi qizga qo‘l ko‘tardi (video)Bugun 21:36Hamkasbini o‘ldirgani uchun umrbod qamalgan mahbus qamoqdan qochdiHamkasbini o‘ldirgani uchun umrbod qamalgan mahbus qamoqdan qochdiBugun 18:06Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)Bugun 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda