Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi

·51·Sport
Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya milliy terma jamoasi noyabr oyidagi xalqaro o‘rtoqlik o‘yinlari uchun 36 nafar futbolchidan iborat kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.
  • Rossiya terma jamoasi 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan, 17 noyabrda esa Krasnodarda Venesuela bilan bahs olib boradi.

Rossiya milliy terma jamoasi murabbiylar shtabi bosh murabbiy Valeriy Karpin boshchiligida 2026 yil noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasidagi yig‘inga jalb etilgan futbolchilarning 36 kishidan iborat kengaytirilgan ro‘yxatini taqdim etdi.

Ushbu yig‘in doirasida jamoa ikkita muhim xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi: 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushsa, 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Janubiy Amerika vakili Venesuela bilan bahs olib boradi. Eng asosiysi, Rossiya tarkibidan Yevropa va Amerika qit’alarining yetakchi klublarida to‘p surayotgan asosiy legionerlar ham o‘rin olgan.

Toshkentga keladigan bosh yulduzlar: Legionerlar safda

Valeriy Karpin mazkur o‘yinlar uchun Yevropa va MLS arenalarida to‘p surayotgan yetakchi o‘yinchilarni chaqirgan:

  • PSJ posboni: Fransiya chempioni safida to‘p surayotgan mashhur darvozabon Matvey Safonov jamoa darvozasi uchun asosiy nomzod sifatida ro‘yxatga kiritilgan;

  • Yevropa maydonlari yetakchilari: Fransiyaning «Monako» jamoasi yulduzi Aleksandr Golovin, Ispaniya La Ligasida «Real Sosedad» sharafini himoya qilayotgan Arsen Zaxaryan hamda Turkiyaning «Galatasaroy» klubi a’zosi Aleksey Batrakov yarim himoya chizig‘iga taklif etilgan;

  • MLS to‘purari: AQSHning «Atlanta Yunayted» klubi pleymeykeri Aleksey Miranchuk ham Toshkentdagi bahsga shaylanmoqda.

Pozitsiyalar bo‘yicha to‘liq tarkib: 36 nafar nomzod

  • Darvozabonlar (6 kishi): Denis Adamov («Zenit»), Stanislav Agkatsev («Krasnodar»), Aleksandr Maksimenko («Spartak»), Anton Mitryushkin («Lokomotiv»), Matvey Safonov («PSJ»), Maksim Borisko («SSKA»);

  • Himoyachilar (10 kishi): Kirill Danilov, Danil Krugovoy (ikkalasi – «SSKA»), Igor Dmitriyev, Ruslan Litvinov (ikkalasi – «Spartak»), Andrey Langovich, Viktor Melyoxin (ikkalasi – «Rostov»), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (ikkalasi – «Lokomotiv»), Mingiyan Beveyev («Baltika»), Ilya Vaxaniya («Krasnodar»), Turpal-Ali Ibishev («Axmat»), Maksim Osipenko («Dinamo» Moskva);

  • Yarim himoyachilar (10 kishi): Kirill Glebov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (barchasi – «SSKA»), Danil Prutsev, Nail Umyarov (ikkalasi – «Spartak»), Daniil Glebov («Dinamo» Moskva), Artyom Karpukas («Zenit»), Aleksey Mironov («Rostov»), Aleksey Batrakov («Galatasaroy»), Arsen Zaxaryan («Real Sosedad»);

  • Hujumchilar (8 kishi): Yaroslav Gladishev, Konstantin Tyukavin (ikkalasi – «Dinamo» Moskva), Nikolay Komlichenko, Sergey Pinyayev (ikkalasi – «Lokomotiv»), Aleksandr Sobolev («Zenit»), Lechi Sadulayev («Axmat»), Aleksandr Golovin («Monako»), Aleksey Miranchuk («Atlanta Yunayted»).

12 noyabr kuni Toshkentda kechadigan O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi uchrashuv ikkala jamoa uchun ham yuksak prinsipial ahamiyat kasb etib, toshkentlik muxlislar uchun haqiqiy yulduzlar to‘qnashuviga aylanishi kutilmoqda.

Rossiya milliy terma jamoasiO‘zbekiston milliy terma jamoasiValeriy KarpinXalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi23 oktabr 09:27“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?13 oktabr 07:09Messi, Holand va Mbappe: JCH–2026 ramziy jamoasi e’lon qilindiMessi, Holand va Mbappe: JCH–2026 ramziy jamoasi e’lon qilindi23 iyul 00:12«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi12 sentabr 06:3611 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi12 sentabr 00:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi