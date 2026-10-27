Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya milliy terma jamoasi noyabr oyidagi xalqaro o‘rtoqlik o‘yinlari uchun 36 nafar futbolchidan iborat kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.
- Rossiya terma jamoasi 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan, 17 noyabrda esa Krasnodarda Venesuela bilan bahs olib boradi.
Rossiya milliy terma jamoasi murabbiylar shtabi bosh murabbiy Valeriy Karpin boshchiligida 2026 yil noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasidagi yig‘inga jalb etilgan futbolchilarning 36 kishidan iborat kengaytirilgan ro‘yxatini taqdim etdi.
Ushbu yig‘in doirasida jamoa ikkita muhim xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi: 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushsa, 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Janubiy Amerika vakili Venesuela bilan bahs olib boradi. Eng asosiysi, Rossiya tarkibidan Yevropa va Amerika qit’alarining yetakchi klublarida to‘p surayotgan asosiy legionerlar ham o‘rin olgan.
Toshkentga keladigan bosh yulduzlar: Legionerlar safda
Valeriy Karpin mazkur o‘yinlar uchun Yevropa va MLS arenalarida to‘p surayotgan yetakchi o‘yinchilarni chaqirgan:
PSJ posboni: Fransiya chempioni safida to‘p surayotgan mashhur darvozabon Matvey Safonov jamoa darvozasi uchun asosiy nomzod sifatida ro‘yxatga kiritilgan;
Yevropa maydonlari yetakchilari: Fransiyaning «Monako» jamoasi yulduzi Aleksandr Golovin, Ispaniya La Ligasida «Real Sosedad» sharafini himoya qilayotgan Arsen Zaxaryan hamda Turkiyaning «Galatasaroy» klubi a’zosi Aleksey Batrakov yarim himoya chizig‘iga taklif etilgan;
MLS to‘purari: AQSHning «Atlanta Yunayted» klubi pleymeykeri Aleksey Miranchuk ham Toshkentdagi bahsga shaylanmoqda.
Pozitsiyalar bo‘yicha to‘liq tarkib: 36 nafar nomzod
Darvozabonlar (6 kishi): Denis Adamov («Zenit»), Stanislav Agkatsev («Krasnodar»), Aleksandr Maksimenko («Spartak»), Anton Mitryushkin («Lokomotiv»), Matvey Safonov («PSJ»), Maksim Borisko («SSKA»);
Himoyachilar (10 kishi): Kirill Danilov, Danil Krugovoy (ikkalasi – «SSKA»), Igor Dmitriyev, Ruslan Litvinov (ikkalasi – «Spartak»), Andrey Langovich, Viktor Melyoxin (ikkalasi – «Rostov»), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (ikkalasi – «Lokomotiv»), Mingiyan Beveyev («Baltika»), Ilya Vaxaniya («Krasnodar»), Turpal-Ali Ibishev («Axmat»), Maksim Osipenko («Dinamo» Moskva);
Yarim himoyachilar (10 kishi): Kirill Glebov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (barchasi – «SSKA»), Danil Prutsev, Nail Umyarov (ikkalasi – «Spartak»), Daniil Glebov («Dinamo» Moskva), Artyom Karpukas («Zenit»), Aleksey Mironov («Rostov»), Aleksey Batrakov («Galatasaroy»), Arsen Zaxaryan («Real Sosedad»);
Hujumchilar (8 kishi): Yaroslav Gladishev, Konstantin Tyukavin (ikkalasi – «Dinamo» Moskva), Nikolay Komlichenko, Sergey Pinyayev (ikkalasi – «Lokomotiv»), Aleksandr Sobolev («Zenit»), Lechi Sadulayev («Axmat»), Aleksandr Golovin («Monako»), Aleksey Miranchuk («Atlanta Yunayted»).
12 noyabr kuni Toshkentda kechadigan O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi uchrashuv ikkala jamoa uchun ham yuksak prinsipial ahamiyat kasb etib, toshkentlik muxlislar uchun haqiqiy yulduzlar to‘qnashuviga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…