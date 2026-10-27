Formula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdi

·37·Sport
Formula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Mercedes» jamoasi vakili Andrea Kimi Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida g‘olib chiqib, faoliyatidagi eng yorqin natijalardan birini qayd etdi.
  • Ikkinchi o‘rinni «Ferrari» yetakchisi Sharl Lekler egallagan bo‘lsa, kuchli uchlikni «Red Bull» poygachisi Maks Ferstappen yakunladi.
  • Poyga davomida Valtteri Bottas, Franko Kolapinto va Oliver Berman texnik muammolar sababli marraga yetib kela olmadi.

Ostin shahrida joylashgan mashhur «Trassa Amerik» (Circuit of the Americas) avtodromida Formula-1 bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining 18-bosqichi — AQSH Gran-prisi murosasiz va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi.

Poul-pozitsiyadan start olgan «Mercedes» jamoasining yosh italiyalik piloti Andrea Kimi Antonelli poyga davomida sovuqqonlik va yuksak tezlik ko‘rsatib, faoliyatidagi eng yorqin g‘alabalardan birini qo‘lga kiritdi. Ikkinchi pog‘ona «Ferrari» yetakchisi Sharl Lekler tomonidan band etilgan bo‘lsa, sovrindorlar uchligiga «Red Bull»ning niderlandiyalik poygachisi Maks Ferstappen yakun yasadi.

AQSH Gran-prisi qahramonlari va asosiy burilishlar

Poyga avvalidan to so‘nggi aylanagacha bo‘lgan keskin kurash muxlislarga katta hayajon bag‘ishladi:

  • Antonellining to‘liq hukmronligi: Poul-pozitsiyani egallagan Kimi Antonelli startdanoq yetakchilikni qo‘lga olib, raqiblarining ketma-ket bosimlariga qaramasdan marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi;

  • Shohsupa uchun kurash: Sharl Lekler («Ferrari») 2-o‘rinni saqlab qolgan holda jamoasi uchun muhim ochkolarni keltirdi, Maks Ferstappen («Red Bull») esa tajribasi evaziga 3-o‘rindan joy oldi;

  • Xemilton shohsupa ostonasida: Yetti karra jahon chempioni, ayni paytda «Ferrari» sharafini himoya qilayotgan Lyuis Xemilton ancha faol poyga o‘tkazdi, ammo yakunda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalandi;

  • Mag‘lubiyatga uchraganlar va avariyalar: Ayrim pilotlar uchun Ostindagi poyga muddatidan oldin yakunlandi — Valtteri Bottas («Cadillac»), Franko Kolapinto («Alpine») hamda Oliver Berman («Haas») turli texnik muammolar va hodisalar sababli poygani oxirigacha yetkaza olmadi.

AQSH Gran-prisi: Top-19 poygachilar ro‘yxati

Poyga yakunidagi o‘rinlar va jamoalar ko‘rsatkichi:

  • 1-o‘rin: Andrea Kimi Antonelli («Mercedes») — Poyga g‘olibi

  • 2-o‘rin: Sharl Lekler («Ferrari»)

  • 3-o‘rin: Maks Ferstappen («Red Bull»)

  • 4-o‘rin: Lyuis Xemilton («Ferrari»)

  • 5-o‘rin: Lando Norris («McLaren»)

  • 6-o‘rin: Isak Xajar («Red Bull»)

  • 7-o‘rin: Oskar Piastri («McLaren»)

  • 8-o‘rin: Jorj Rassell («Mercedes»)

  • 9-o‘rin: Liam Louson («Racing Bulls»)

  • 10-o‘rin: Per Gasli («Alpine»)

  • 11–15-o‘rinlar: Niko Xyulkenberg («Audi»), Arvid Lindblad («Racing Bulls»), Gabriel Bortoleto («Audi»), Esteban Okon («Haas»), Lans Stroll («Aston Martin»)

  • 16–19-o‘rinlar: Fernando Alonso («Aston Martin»), Aleksandr Albon («Williams»), Karlos Sayns («Williams»), Serxio Peres («Cadillac»)

Kimi Antonellining Ostindagi g‘alabasi «Mercedes» lageri uchun mavsumdagi eng muhim yutuqlardan biri bo‘lib, yosh avlod vakillari chempionat yetakchilariga qarshi to‘liq teng kurasha olishini yana bir bor isbotladi.

Formula-1AQSH Gran-prisiAndrea Kimi Antonelli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonelli Kanadadan keyin peshqadamlikni yana mustahkamladiAntonelli Kanadadan keyin peshqadamlikni yana mustahkamladi25 may 06:33Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiChexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladi31 iyul 03:57Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldi8 iyun 18:1019-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi7 sentabr 20:23O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi12 oktabr 20:05Formula-1 olamida yangi yulduz: Andrea Antonelli peshqadamlik qilmoqda...Formula-1 olamida yangi yulduz: Andrea Antonelli peshqadamlik qilmoqda...19 may 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi