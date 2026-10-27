Formula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Mercedes» jamoasi vakili Andrea Kimi Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida g‘olib chiqib, faoliyatidagi eng yorqin natijalardan birini qayd etdi.
- Ikkinchi o‘rinni «Ferrari» yetakchisi Sharl Lekler egallagan bo‘lsa, kuchli uchlikni «Red Bull» poygachisi Maks Ferstappen yakunladi.
- Poyga davomida Valtteri Bottas, Franko Kolapinto va Oliver Berman texnik muammolar sababli marraga yetib kela olmadi.
Ostin shahrida joylashgan mashhur «Trassa Amerik» (Circuit of the Americas) avtodromida Formula-1 bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining 18-bosqichi — AQSH Gran-prisi murosasiz va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi.
Poul-pozitsiyadan start olgan «Mercedes» jamoasining yosh italiyalik piloti Andrea Kimi Antonelli poyga davomida sovuqqonlik va yuksak tezlik ko‘rsatib, faoliyatidagi eng yorqin g‘alabalardan birini qo‘lga kiritdi. Ikkinchi pog‘ona «Ferrari» yetakchisi Sharl Lekler tomonidan band etilgan bo‘lsa, sovrindorlar uchligiga «Red Bull»ning niderlandiyalik poygachisi Maks Ferstappen yakun yasadi.
AQSH Gran-prisi qahramonlari va asosiy burilishlar
Poyga avvalidan to so‘nggi aylanagacha bo‘lgan keskin kurash muxlislarga katta hayajon bag‘ishladi:
Antonellining to‘liq hukmronligi: Poul-pozitsiyani egallagan Kimi Antonelli startdanoq yetakchilikni qo‘lga olib, raqiblarining ketma-ket bosimlariga qaramasdan marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi;
Shohsupa uchun kurash: Sharl Lekler («Ferrari») 2-o‘rinni saqlab qolgan holda jamoasi uchun muhim ochkolarni keltirdi, Maks Ferstappen («Red Bull») esa tajribasi evaziga 3-o‘rindan joy oldi;
Xemilton shohsupa ostonasida: Yetti karra jahon chempioni, ayni paytda «Ferrari» sharafini himoya qilayotgan Lyuis Xemilton ancha faol poyga o‘tkazdi, ammo yakunda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalandi;
Mag‘lubiyatga uchraganlar va avariyalar: Ayrim pilotlar uchun Ostindagi poyga muddatidan oldin yakunlandi — Valtteri Bottas («Cadillac»), Franko Kolapinto («Alpine») hamda Oliver Berman («Haas») turli texnik muammolar va hodisalar sababli poygani oxirigacha yetkaza olmadi.
AQSH Gran-prisi: Top-19 poygachilar ro‘yxati
Poyga yakunidagi o‘rinlar va jamoalar ko‘rsatkichi:
1-o‘rin: Andrea Kimi Antonelli («Mercedes») — Poyga g‘olibi
2-o‘rin: Sharl Lekler («Ferrari»)
3-o‘rin: Maks Ferstappen («Red Bull»)
4-o‘rin: Lyuis Xemilton («Ferrari»)
5-o‘rin: Lando Norris («McLaren»)
6-o‘rin: Isak Xajar («Red Bull»)
7-o‘rin: Oskar Piastri («McLaren»)
8-o‘rin: Jorj Rassell («Mercedes»)
9-o‘rin: Liam Louson («Racing Bulls»)
10-o‘rin: Per Gasli («Alpine»)
11–15-o‘rinlar: Niko Xyulkenberg («Audi»), Arvid Lindblad («Racing Bulls»), Gabriel Bortoleto («Audi»), Esteban Okon («Haas»), Lans Stroll («Aston Martin»)
16–19-o‘rinlar: Fernando Alonso («Aston Martin»), Aleksandr Albon («Williams»), Karlos Sayns («Williams»), Serxio Peres («Cadillac»)
Kimi Antonellining Ostindagi g‘alabasi «Mercedes» lageri uchun mavsumdagi eng muhim yutuqlardan biri bo‘lib, yosh avlod vakillari chempionat yetakchilariga qarshi to‘liq teng kurasha olishini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…