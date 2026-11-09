“Futbolchilardan uzr so‘rayman”: Ro‘ziqul Berdiyev Buxorodagi og‘ir g‘alaba haqida gapirdi

·102·Sport
“Futbolchilardan uzr so‘rayman”: Ro‘ziqul Berdiyev Buxorodagi og‘ir g‘alaba haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 27-turida «Nasaf» jamoasi safarda «Buxoro» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev o‘yin sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan maydon holati uchun har ikki jamoa futbolchilaridan uzr so‘radi.
  • Mutaxassis jamoaning 8 soatlik aeroportdagi kutishlar va tarkibdagi Zafarmurod Abdurahmatov, Sardor Bahromov hamda Murod Rahmatov kabi yo‘qotishlarga qaramay, g‘alabani qo‘lga kiritganini alohida ta’kidladi.

O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida kechgan muhim to‘qnashuvda Qarshining «Nasaf» jamoasi safarda «Buxoro» ustidan 1:0 hisobida irodali va o‘ta qiyin g‘alabani rasmiylashtirdi.

O‘yindan so‘ng qarshiliklar ustozi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis 8 soatlab aeroportda kutishga majbur qilgan og‘ir yo‘l azobi, tarkibdagi yo‘qotishlar va murabbiylikdan dam olish haqidagi savollarga javob berar ekan, eng avvalo Buxorodagi maydon sifatini keskin tanqid qilib, ikkala jamoa futbolchilaridan rasman uzr so‘radi.

«Bunday maydonni yaqin orada ko‘rmagandim»: Maydon holati bo‘yicha keskin e’tiroz

Ro‘ziqul Berdiyev o‘yin sifati nima sababdan faqat uzun to‘p oshirishlar va kurashlardan iborat bo‘lib qolganiga aniqlik kiritdi:

  • Futbolchilarning jasorati: «Shaxsan o‘zim ikkala jamoa futbolchilaridan uzr so‘rayman. Ularni shunday maydonda to‘p surishga majbur qilayotganimiz juda og‘ir holat. Bunaqa maydonni yaqin atrofda umuman ko‘rmagandim. Bunday gazonda chiqib o‘ynashning o‘zi haqiqiy jasorat»;

  • Taktikaga ta’siri: «O‘yinga kelsak, bunday holatdagi maydonda bahs boshqacha kechishi ham mumkin emasdi — faqat uzun paslar, havodagi kurashlar va standart vaziyatlar. Shunga qaramay, yigitlar oxirigacha kurashdi va muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi».

Aeroportdagi 8 soat, yo‘qotishlar va jarohatlar

Murabbiy xalqaro va ichki safarlar tufayli yuzaga kelgan charchoq hamda yetakchi futbolchilarning yo‘qligi xususida ham batafsil to‘xtaldi:

  • Yo‘l mashaqqati: Jamoa uzoq parvozlardan keyin yetib kelgan va hatto 8 soatlab aeroportda qolib ketishga to‘g‘ri kelgan. Bu esa o‘yinchilarga jiddiy jismoniy yuklama bo‘lgan;

  • Abdurahmatov va Bahromovning holati: «Zafarmurod Abdurahmatov va Sardor Bahromov biz uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Bahromovda oldingi o‘yindan qolgan jarohat bor edi. Abdurahmatovning oyog‘ida yengil jarohat sezilgani sabab tavakkal qilmadik. Shuningdek, Murod Rahmatov ham maydonga tusha olmadi. Shunga qaramay, yigitlar ruhiy kuch topa bilishdi».

«Jamoaga qancha kerak bo‘lsam, shuncha yordam beraman»

Gvardiola va Anchelotti singari buyuk murabbiylar faoliyatida kuzatiladigan tanaffuslar (sabbatikal) haqidagi savolga «Nasaf» bosh murabbiyi samimiy javob qaytardi:

«Albatta, biz ham insonmiz, charchaymiz. Biroz dam olishni istagan paytlarim bo‘lgan, oldin ham buni aytganman. Tanaffus yomon bo‘lmasdi. Lekin hozir bunga qisqa javob beraman: klubga va jamoaga qancha kerak bo‘lsam, shuncha xizmat qilaman va yordam beraman».

O‘zbekiston SuperligasiNasafRo‘ziqul BerdiyevBuxoro FK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

0:2 dan 3:2 ga superkambek: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi “Nasaf”ga sensatsion qaytish taqdim etdi0:2 dan 3:2 ga superkambek: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi “Nasaf”ga sensatsion qaytish taqdim etdi5 noyabr 11:03Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)5 noyabr 00:15Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardiRo‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardi1 noyabr 07:46“Nasaf” bir kishi kam bo‘lib qolgan bahsda “Surxon” bilan durang o‘ynadi“Nasaf” bir kishi kam bo‘lib qolgan bahsda “Surxon” bilan durang o‘ynadi31 oktabr 19:57Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdiRo‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdi29 oktabr 14:10Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydiQarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydi28 oktabr 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?