Akbar Jo‘rayevda 3 ta oltin: O‘zbekiston terma jamoasidan Jahon chempionatida "sensatsiya"

·112·Sport
Akbar Jo‘rayevda 3 ta oltin: O‘zbekiston terma jamoasidan Jahon chempionatida "sensatsiya"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Ningbo shahrida o‘tkazilgan og‘ir atletika bo‘yicha Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi umumjamoa hisobida faxrli 3-o‘rinni egalladi.
  • Milliy terma jamoamiz hisobidagi barcha uchta oltin medalni Olimpiada chempioni Akbar Jo‘rayev qo‘lga kiritdi.
  • Sakkiz nafar atlet bilan ishtirok etgan delegatsiyamiz oltin medallar sifati bo‘yicha Bolgariya bilan birgalikda dunyo bo‘yicha kuchli uchlikdan joy oldi.

Xitoyning Ningbo shahrida og‘ir atletika bo‘yicha kattalar o‘rtasida o‘tkazilgan nufuzli Jahon chempionati rasman o‘z nihoyasiga yetdi.

Deyarli ikki hafta davomida sayyoraning eng kuchli polvonlari qizg‘in kurash olib borgan bahslarda sakkiz nafar atlet bilan ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ulkan va tarixiy natijani rasmiylashtirdi.

Medallar reytingi: O‘zbekiston dunyoning kuchli uchligida

Musobaqa yakuniga ko‘ra e’lon qilingan umumjamoa hisobidagi medallar reytingida O‘zbekiston jahonning eng qudratli jamoalari bilan yonma-yon eng yuqori pog‘onalardan joy oldi:

  • 1-o‘rin — KXDR: Shimoliy Koreya terma jamoasi mutlaq yetakchilikni namoyish etib, jami 34 ta medal (20 ta oltin, 8 ta kumush, 6 ta bronza) bilan 1-o‘rinni egalladi;

  • 2-o‘rin — Xitoy: Mezbonlar jami 33 ta medal (17 ta oltin, 10 ta kumush, 6 ta bronza) bilan 2-pog‘onani band etdi;

  • 3-o‘rin — O‘zbekiston va Bolgariya: Delegatsiyamiz oltin medallar sifati bo‘yicha Bolgariya bilan birgalikda dunyo bo‘yicha faxrli 3-o‘ringa ko‘tarildi.

JCHning umumjamoa medallar reytingi

O‘rin

Davlat

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

Holat

1

KXDR

20

8

6

34

Mutlaq peshqadam

2

Xitoy

17

10

6

33

Mezbon jamoa

3

O‘zbekiston

3

0

0

3

Oltinlar soni bo‘yicha kuchli uchlikda

3

Bolgariya

3

0

0

3

Oltinlar soni bo‘yicha kuchli uchlikda

Akbar Jo‘rayevda 3 ta oltin: O‘zbekiston terma jamoasidan Jahon chempionatida "sensatsiya"

Akbar Jo‘rayevning triumfi va murabbiylar matonati

Ushbu nufuzli turnirda O‘zbekiston terma jamoasining barcha uchta oltin medalini Olimpiada chempioni Akbar Jo‘rayev taqdim etdi. U o‘zining vazn toifasida tengsiz ekanini yana bir bor isbotlab, mutlaq chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Bor-yo‘g‘i sakkiz nafar sportchi bilan qatnashib, dunyoning yuzlab sportchilari orasida uchinchi o‘rinni egallash — o‘zbek og‘ir atletika maktabi, sportchilarimiz va murabbiylar shtabining yuksak mahorati va fidokorona mehnatining yaqqol samarasidir.

Og‘ir atletikaAkbar Jo‘rayevJahon chempionatiO‘zbekiston og‘ir atletika federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi jahon rekordi: Akbar Jo‘rayev Jahon chempionatida oltin medalga ega bo‘ldi (video)Yangi jahon rekordi: Akbar Jo‘rayev Jahon chempionatida oltin medalga ega bo‘ldi (video)6 noyabr 18:3470 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi4 oktabr 21:25Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiAkbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi29 sentabr 12:09Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord29 sentabr 12:12«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!17 sentabr 09:20Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?