Akbar Jo‘rayevda 3 ta oltin: O‘zbekiston terma jamoasidan Jahon chempionatida "sensatsiya"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Ningbo shahrida o‘tkazilgan og‘ir atletika bo‘yicha Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi umumjamoa hisobida faxrli 3-o‘rinni egalladi.
- Milliy terma jamoamiz hisobidagi barcha uchta oltin medalni Olimpiada chempioni Akbar Jo‘rayev qo‘lga kiritdi.
- Sakkiz nafar atlet bilan ishtirok etgan delegatsiyamiz oltin medallar sifati bo‘yicha Bolgariya bilan birgalikda dunyo bo‘yicha kuchli uchlikdan joy oldi.
Xitoyning Ningbo shahrida og‘ir atletika bo‘yicha kattalar o‘rtasida o‘tkazilgan nufuzli Jahon chempionati rasman o‘z nihoyasiga yetdi.
Deyarli ikki hafta davomida sayyoraning eng kuchli polvonlari qizg‘in kurash olib borgan bahslarda sakkiz nafar atlet bilan ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi ulkan va tarixiy natijani rasmiylashtirdi.
Medallar reytingi: O‘zbekiston dunyoning kuchli uchligida
Musobaqa yakuniga ko‘ra e’lon qilingan umumjamoa hisobidagi medallar reytingida O‘zbekiston jahonning eng qudratli jamoalari bilan yonma-yon eng yuqori pog‘onalardan joy oldi:
1-o‘rin — KXDR: Shimoliy Koreya terma jamoasi mutlaq yetakchilikni namoyish etib, jami 34 ta medal (20 ta oltin, 8 ta kumush, 6 ta bronza) bilan 1-o‘rinni egalladi;
2-o‘rin — Xitoy: Mezbonlar jami 33 ta medal (17 ta oltin, 10 ta kumush, 6 ta bronza) bilan 2-pog‘onani band etdi;
3-o‘rin — O‘zbekiston va Bolgariya: Delegatsiyamiz oltin medallar sifati bo‘yicha Bolgariya bilan birgalikda dunyo bo‘yicha faxrli 3-o‘ringa ko‘tarildi.
JCHning umumjamoa medallar reytingi
O‘rin
Davlat
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
Holat
1
KXDR
20
8
6
34
Mutlaq peshqadam
2
Xitoy
17
10
6
33
Mezbon jamoa
3
O‘zbekiston
3
0
0
3
Oltinlar soni bo‘yicha kuchli uchlikda
3
Bolgariya
3
0
0
3
Oltinlar soni bo‘yicha kuchli uchlikda
Akbar Jo‘rayevning triumfi va murabbiylar matonati
Ushbu nufuzli turnirda O‘zbekiston terma jamoasining barcha uchta oltin medalini Olimpiada chempioni Akbar Jo‘rayev taqdim etdi. U o‘zining vazn toifasida tengsiz ekanini yana bir bor isbotlab, mutlaq chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Bor-yo‘g‘i sakkiz nafar sportchi bilan qatnashib, dunyoning yuzlab sportchilari orasida uchinchi o‘rinni egallash — o‘zbek og‘ir atletika maktabi, sportchilarimiz va murabbiylar shtabining yuksak mahorati va fidokorona mehnatining yaqqol samarasidir.
Izohlar 0
…