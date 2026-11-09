«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya chempionati doirasida kechgan bahsda «Barselona» klubi «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvning 10-daqiqasida Xuliano Simeone hisobni ochgan bo‘lsa-da, Fermin Lopes tomonidan kiritilgan ikkita gol kataloniyaliklarga muvaffaqiyat keltirdi.
- Statistik ko‘rsatkichlarga ko‘ra, «Barselona» to‘p nazorati va zarbalar soni bo‘yicha raqibidan ustunlik qildi.
Ispaniya chempionati doirasida «Atletiko» Madrid o‘z maydonida «Barselona»ni qabul qildi. Uchrashuvda mezbonlar hisobni ochgan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar ikkinchi taymgacha ustunlikni o‘z tomoniga og‘dirdi. Fermin Lopes ikki marta darvozani ishg‘ol qilib, jamoasiga g‘alaba keltirdi. «Atletiko» safidagi yagona golni Xuliano Simeone kiritdi. O‘yin o‘tkazilgan stadion nomi taqdim etilgan ma’lumotlarda ko‘rsatilmagan.
Uchrashuvda hisob 10-daqiqada ochildi. Xuliano Simeone «Atletiko»ni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin, 45-daqiqada Fermin Lopes hisobni tenglashtirdi. 66-daqiqada esa u yana bir bor gol urib, «Barselona»ga g‘alabani ta’minladi.
Uchrashuv statistikasida to‘p nazorati va zarbalar bo‘yicha «Barselona» ustunlik qildi. Kataloniyaliklar darvoza tomon 15 marta zarba berdi, shundan 5 tasi nishonga bordi. «Atletiko»da bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 7 va 3 tani tashkil etdi.
Jamoalar statistikasi:
• Darvoza tomon zarbalar: «Atletiko» — 7, «Barselona» — 15
• Aniq zarbalar: 3 — 5
• To‘p nazorati: 48% — 52%
• Paslar: 337 — 658
• Paslar aniqligi: 86% — 93%
• Qoidabuzarliklar: 14 — 14
• Sariq kartochkalar: 3 — 1
• Qizil kartochkalar: 0 — 0
• Ofsaydlar: 4 — 1
• Burchak to‘plari: 4 — 2
G‘alabadan keyin «Barselona» 12 ta uchrashuvda 33 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida birinchi o‘rinda qoldi. «Real» Madrid 30 ochko bilan ikkinchi, «Atletiko» esa 28 ochko bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.
Izohlar 0
…