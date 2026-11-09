«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondi

·39·Sport
«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya chempionati doirasida kechgan bahsda «Barselona» klubi «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvning 10-daqiqasida Xuliano Simeone hisobni ochgan bo‘lsa-da, Fermin Lopes tomonidan kiritilgan ikkita gol kataloniyaliklarga muvaffaqiyat keltirdi.
  • Statistik ko‘rsatkichlarga ko‘ra, «Barselona» to‘p nazorati va zarbalar soni bo‘yicha raqibidan ustunlik qildi.

Ispaniya chempionati doirasida «Atletiko» Madrid o‘z maydonida «Barselona»ni qabul qildi. Uchrashuvda mezbonlar hisobni ochgan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar ikkinchi taymgacha ustunlikni o‘z tomoniga og‘dirdi. Fermin Lopes ikki marta darvozani ishg‘ol qilib, jamoasiga g‘alaba keltirdi. «Atletiko» safidagi yagona golni Xuliano Simeone kiritdi. O‘yin o‘tkazilgan stadion nomi taqdim etilgan ma’lumotlarda ko‘rsatilmagan.

Uchrashuvda hisob 10-daqiqada ochildi. Xuliano Simeone «Atletiko»ni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin, 45-daqiqada Fermin Lopes hisobni tenglashtirdi. 66-daqiqada esa u yana bir bor gol urib, «Barselona»ga g‘alabani ta’minladi.

Uchrashuv statistikasida to‘p nazorati va zarbalar bo‘yicha «Barselona» ustunlik qildi. Kataloniyaliklar darvoza tomon 15 marta zarba berdi, shundan 5 tasi nishonga bordi. «Atletiko»da bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 7 va 3 tani tashkil etdi.

Jamoalar statistikasi:

• Darvoza tomon zarbalar: «Atletiko» — 7, «Barselona» — 15
• Aniq zarbalar: 3 — 5
• To‘p nazorati: 48% — 52%
• Paslar: 337 — 658
• Paslar aniqligi: 86% — 93%
• Qoidabuzarliklar: 14 — 14
• Sariq kartochkalar: 3 — 1
• Qizil kartochkalar: 0 — 0
• Ofsaydlar: 4 — 1
• Burchak to‘plari: 4 — 2

G‘alabadan keyin «Barselona» 12 ta uchrashuvda 33 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida birinchi o‘rinda qoldi. «Real» Madrid 30 ochko bilan ikkinchi, «Atletiko» esa 28 ochko bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.

Atletiko MadridBarselonaFermin LopesXuliano SimeoneIspaniya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Bugun 00:29Xabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchiXabi Alonso «Barselona» yetakchisi Fermin Lopesni «Chelsi»ga olib kelmoqchi4 oktabr 22:03Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdi20 sentabr 12:51“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi28 avgust 02:43Fermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdiFermin Lopes Ronald Arauxoning ketishi va transfer mish-mishlari haqida gapirdi10 avgust 14:00Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordamFermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordam30 iyul 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi