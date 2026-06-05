8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 11 995 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 040 so‘m.
8 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 52–53 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda, deb yozmoqda Bankir telegram kanali.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 11 995 so‘m.
• Anorbank — 11 990 so‘m.
• Asakabank — 11 990 so‘m.
• Trastbank — 11 990 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 12 040 so‘m.
• Hayotbank — 12 040 so‘m.
• Tengebank — 12 040 so‘m.
• SQB — 12 050 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…