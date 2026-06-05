Kripto milliarderlar Nigel Farage partiyasini moliyalashtirmoqda

·35·Iqtisodiyot
Kripto milliarderlar Nigel Farage partiyasini moliyalashtirmoqda

Nigel Farage boshchiligidagi Reform UK partiyasi joriy yilda ikki nafar kripto milliarderidan 7 million Britaniya funt sterlingi (9,4 million USD) miqdorida xayriya mablagʻi oldi. Saylov komissiyasi tomonidan payshanba kuni eʻlon qilingan maʻlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich boʻyicha partiya mamlakatdagi barcha boshqa siyosiy kuchlarni ortda qoldirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Xususan, Tether barqaror koini (stablecoin) emitentida ulushga ega boʻlgan Christopher Harborne partiyaga 4 million USD, BitMEX kripto birjasi hammuassisi Ben Delo esa 5,4 million USD oʻtkazib bergan. Taqqoslash uchun, yilning birinchi choragida Leyboristlar va Konservatorlar partiyalarining har biri taxminan 5,4 million USD miqdorida mablagʻ jalb qila olgan, xolos.

Reform UK oʻzini kriptovalyutalarni qoʻllab-quvvatlovchi partiya sifatida namoyon etmoqda. U Buyuk Britaniyada xayriyalarni Bitcoin (BTC) orqali qabul qilishni boshlagan ilk siyosiy kuch boʻldi. Farage kripto aktivlardan olinadigan kapital oʻsishi soligʻini 24 foizdan 10 foizga tushirishni va Angliya bankida (Bank of England) Bitcoin zaxirasini yaratishni taklif qilgan.

Kripto sanoati siyosiy qarorlarga taʻsir oʻtkazish maqsadida katta mablagʻ sarflamoqda. AQSHda ham kripto-PAC (siyosiy harakat qoʻmitalari) noyabr oyidagi oraliq saylovlar oldidan oʻz nomzodlarini qoʻllab-quvvatlash uchun millionlab dollar sarflagan edi. Nigel Farage oʻziga berilgan 6,7 million USD miqdoridagi shaxsiy sovgʻa boʻyicha tekshiruvlarga duch kelgan boʻlsa-da, u bu mablagʻlar parlament aʻzosi boʻlishidan oldin xavfsizlik xarajatlari uchun berilganini taʻkidlamoqda.

Reform UK partiyasining birinchi chorakdagi mablagʻ yigʻish koʻrsatkichi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan olti baravarga oshgan. Umuman olganda, Buyuk Britaniyadagi barcha siyosiy partiyalarning umumiy moliyalashtirilishi oʻtgan yilga qaraganda ikki baravardan koʻproq oʻsishni koʻrsatdi.

BitcoinKriptovalyutaInvestitsiyaNigel FarageIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi