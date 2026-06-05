Kripto milliarderlar Nigel Farage partiyasini moliyalashtirmoqda
Nigel Farage boshchiligidagi Reform UK partiyasi joriy yilda ikki nafar kripto milliarderidan 7 million Britaniya funt sterlingi (9,4 million USD) miqdorida xayriya mablagʻi oldi. Saylov komissiyasi tomonidan payshanba kuni eʻlon qilingan maʻlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich boʻyicha partiya mamlakatdagi barcha boshqa siyosiy kuchlarni ortda qoldirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Xususan, Tether barqaror koini (stablecoin) emitentida ulushga ega boʻlgan Christopher Harborne partiyaga 4 million USD, BitMEX kripto birjasi hammuassisi Ben Delo esa 5,4 million USD oʻtkazib bergan. Taqqoslash uchun, yilning birinchi choragida Leyboristlar va Konservatorlar partiyalarining har biri taxminan 5,4 million USD miqdorida mablagʻ jalb qila olgan, xolos.
Reform UK oʻzini kriptovalyutalarni qoʻllab-quvvatlovchi partiya sifatida namoyon etmoqda. U Buyuk Britaniyada xayriyalarni Bitcoin (BTC) orqali qabul qilishni boshlagan ilk siyosiy kuch boʻldi. Farage kripto aktivlardan olinadigan kapital oʻsishi soligʻini 24 foizdan 10 foizga tushirishni va Angliya bankida (Bank of England) Bitcoin zaxirasini yaratishni taklif qilgan.
Kripto sanoati siyosiy qarorlarga taʻsir oʻtkazish maqsadida katta mablagʻ sarflamoqda. AQSHda ham kripto-PAC (siyosiy harakat qoʻmitalari) noyabr oyidagi oraliq saylovlar oldidan oʻz nomzodlarini qoʻllab-quvvatlash uchun millionlab dollar sarflagan edi. Nigel Farage oʻziga berilgan 6,7 million USD miqdoridagi shaxsiy sovgʻa boʻyicha tekshiruvlarga duch kelgan boʻlsa-da, u bu mablagʻlar parlament aʻzosi boʻlishidan oldin xavfsizlik xarajatlari uchun berilganini taʻkidlamoqda.
Reform UK partiyasining birinchi chorakdagi mablagʻ yigʻish koʻrsatkichi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan olti baravarga oshgan. Umuman olganda, Buyuk Britaniyadagi barcha siyosiy partiyalarning umumiy moliyalashtirilishi oʻtgan yilga qaraganda ikki baravardan koʻproq oʻsishni koʻrsatdi.
…