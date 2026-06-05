Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkin

·152·Iqtisodiyot
Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkin

Bitcoin (BTC) 2022-yilning noyabridan buyon eng yomon haftalik koʻrsatkichini qayd etmoqda va juma kuniga kelib haftalik pasayish 15 foizga yetdi. Kriptovalyuta narxi 61 000 dollargacha tushib ketganidan soʻng, hozirda 62 500 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Taxminan 1 500 dollarlik tiklanish "buqalar" hali ham psixologik jihatdan muhim boʻlgan 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini himoya qilishga urinayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tahlilchi Radzning fikricha, Bitcoin 60 000 dollardan pastga tushib ketgan taqdirda ham, kuchli talab tufayli tezda oʻzini tiklab olishi mumkin. Ekspertning taʼkidlashicha, eng yomon ssenariyda narx 55 000 dollargacha tushishi mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (200-day SMA) keltirilmoqda, chunki bu daraja tarixan eng kuchli uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash zonasi boʻlib xizmat qilgan.

Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, 2019, 2020, 2022 va 2023-yillarda 200 haftalik SMA darajasining qayta sinovdan oʻtkazilishi kuchli tiklanish bosqichlaridan oldingi eng past nuqtalarni belgilab bergan. Masalan, 2023-yil fevral oyida Bitcoin ushbu chiziqni sinovdan oʻtkazgach, narx 37 foizdan koʻproqqa oʻsgan edi. Hozirda BTC ikkinchi marta ushbu muhim chiziq ustida barqaror qolishga harakat qilmoqda.

Biroq, texnik tahlildagi "ayiq bayrogʻi" (bear flag) shakli korreksiya 55 000 dollardan ham pastroqqa choʻzilishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Juma holatiga koʻra, BTC ushbu shaklning pastki chizigʻini yorib oʻtdi va savdo hajmining ortishi ushbu harakat ortida kuchli bosim borligini koʻrsatmoqda. Agar pasayish davom etsa, keyingi asosiy maqsad 50 000 – 51 000 dollar atrofidagi gorizontal qoʻllab-quvvatlash zonasi boʻlishi kutilmoqda.

BitcoinKriptoBozorInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiForward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi