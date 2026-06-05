Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkin
Bitcoin (BTC) 2022-yilning noyabridan buyon eng yomon haftalik koʻrsatkichini qayd etmoqda va juma kuniga kelib haftalik pasayish 15 foizga yetdi. Kriptovalyuta narxi 61 000 dollargacha tushib ketganidan soʻng, hozirda 62 500 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Taxminan 1 500 dollarlik tiklanish "buqalar" hali ham psixologik jihatdan muhim boʻlgan 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini himoya qilishga urinayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tahlilchi Radzning fikricha, Bitcoin 60 000 dollardan pastga tushib ketgan taqdirda ham, kuchli talab tufayli tezda oʻzini tiklab olishi mumkin. Ekspertning taʼkidlashicha, eng yomon ssenariyda narx 55 000 dollargacha tushishi mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (200-day SMA) keltirilmoqda, chunki bu daraja tarixan eng kuchli uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash zonasi boʻlib xizmat qilgan.
Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, 2019, 2020, 2022 va 2023-yillarda 200 haftalik SMA darajasining qayta sinovdan oʻtkazilishi kuchli tiklanish bosqichlaridan oldingi eng past nuqtalarni belgilab bergan. Masalan, 2023-yil fevral oyida Bitcoin ushbu chiziqni sinovdan oʻtkazgach, narx 37 foizdan koʻproqqa oʻsgan edi. Hozirda BTC ikkinchi marta ushbu muhim chiziq ustida barqaror qolishga harakat qilmoqda.
Biroq, texnik tahlildagi "ayiq bayrogʻi" (bear flag) shakli korreksiya 55 000 dollardan ham pastroqqa choʻzilishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Juma holatiga koʻra, BTC ushbu shaklning pastki chizigʻini yorib oʻtdi va savdo hajmining ortishi ushbu harakat ortida kuchli bosim borligini koʻrsatmoqda. Agar pasayish davom etsa, keyingi asosiy maqsad 50 000 – 51 000 dollar atrofidagi gorizontal qoʻllab-quvvatlash zonasi boʻlishi kutilmoqda.
…