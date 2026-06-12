VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqda

·7·Iqtisodiyot
VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqda

Investitsiya giganti VanEck yaqinda Nasdaq birjasida VBNB tiker belgisi ostida savdo qilinadigan AQSHdagi ilk spot BNB ETF fondini ishga tushirdi. Ushbu qadam kripto-investitsiyalar bozorida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

VanEck tahlilchilarining fikricha, BNB koʻplab boshqa kripto loyihalar hali intilayotgan foydalanuvchilar bazasi va ommaviylashuv darajasiga allaqachon erishib boʻlgan. Bu esa uni raqobatbardosh kripto ETF bozorida ajralib turishiga xizmat qiladi.

Kompaniya strategiyasining asosiy qismi sifatida blokcheyn daromadlarini investorlar uchun muhim koʻrsatkich sifatida taqdim etmoqda. VanEck endilikda loyihalarning real iqtisodiy samaradorligiga koʻproq urgʻu bermoqda.

Ushbu yangilik fonida BNB ekotizimining real dunyodagi qoʻllanilishi va tranzaksiyalar hajmi institutsional investorlar eʼtiborini tortishi taxmin qilinmoqda. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlar qatorida BNB oʻrnini mustahkamlaydi.

VanEckBNBKriptoETFNasdaq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBugun, 15:57Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiPolsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiBugun, 14:14Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19KuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaKuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaBugun, 13:15CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiCoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiBugun, 13:14SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?Bugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi