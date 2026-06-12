VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqda
Investitsiya giganti VanEck yaqinda Nasdaq birjasida VBNB tiker belgisi ostida savdo qilinadigan AQSHdagi ilk spot BNB ETF fondini ishga tushirdi. Ushbu qadam kripto-investitsiyalar bozorida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
VanEck tahlilchilarining fikricha, BNB koʻplab boshqa kripto loyihalar hali intilayotgan foydalanuvchilar bazasi va ommaviylashuv darajasiga allaqachon erishib boʻlgan. Bu esa uni raqobatbardosh kripto ETF bozorida ajralib turishiga xizmat qiladi.
Kompaniya strategiyasining asosiy qismi sifatida blokcheyn daromadlarini investorlar uchun muhim koʻrsatkich sifatida taqdim etmoqda. VanEck endilikda loyihalarning real iqtisodiy samaradorligiga koʻproq urgʻu bermoqda.
Ushbu yangilik fonida BNB ekotizimining real dunyodagi qoʻllanilishi va tranzaksiyalar hajmi institutsional investorlar eʼtiborini tortishi taxmin qilinmoqda. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlar qatorida BNB oʻrnini mustahkamlaydi.
…