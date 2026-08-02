Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi

·11·Iqtisodiyot
Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi
Qisqacha

O‘zbekistonda 2026 yilning dastlabki besh oyida xorijdan olib kirilgan tirik akvarium baliqlarining qiymati 122,9 ming dollarga yetib, import hajmi bir yilda 44,2 foizga oshdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatga keltirilgan manzarali baliqlarning qariyb 70 foizi yoki 86,4 ming dollari faqat Tailand hissiga to‘g‘ri kelgan.

O‘zbekistonda manzarali baliqlarga qiziqish sezilarli darajada kuchaygan. 2026 yilning dastlabki besh oyida xorijdan olib kirilgan tirik akvarium baliqlarining qiymati 122,9 ming dollarga yetdi.

Raqamlarning eng qiziq jihati esa importning umumiy hajmida emas: mamlakatga keltirilgan manzarali baliqlarning qariyb 70 foizi faqat bitta davlat — Tailand hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Import bir yilda 44,2 foizga oshdi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonga jami 122,9 ming AQSH dollarilik manzarali tirik baliqlar import qilingan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 44,2 foizga ko‘paygan. Rasmiy statistika bazasida import tarkibi bo‘yicha oylik ma’lumotlar 2026 yil may oyigacha yangilangan.

Hisob-kitobga ko‘ra, o‘tgan yilning dastlabki besh oyida manzarali baliqlar importi taxminan 85,2 ming dollar bo‘lgan. Demak, bir yil ichida import qiymati qariyb 37,7 ming dollarga oshgan.

Har 10 dollardan 7 dollari Tailandga to‘g‘ri keldi

O‘zbekistonga manzarali baliq yetkazib bergan davlatlar orasida Tailand katta farq bilan birinchi o‘rinni egalladi.

Davlat

Import qiymati

Umumiy importdagi ulushi

Tailand

86,4 ming dollar

70,3 foiz

Indoneziya

18,7 ming dollar

15,2 foiz

Hindiston

8,2 ming dollar

6,7 foiz

Malayziya

5,1 ming dollar

4,1 foiz

Xitoy

3,4 ming dollar

2,8 foiz

Keniya

1,2 ming dollar

1 foizga yaqin

Shunday qilib, O‘zbekistonning manzarali baliqlar importiga sarflagan har 10 dollaridan 7 dollardan ziyodi Tailand mahsulotlariga to‘g‘ri kelgan.

Ikkinchi o‘rindagi Indoneziyaning ulushi esa Tailandnikidan qariyb besh barobar kam.

Importning deyarli barchasi Osiyodan kelgan

Tailand, Indoneziya, Hindiston, Malayziya va Xitoy ko‘rsatkichlari birlashtirilganda, import qiymatining qariyb 99 foizi Osiyo davlatlari hissasiga to‘g‘ri keladi.

Keniya ro‘yxatdagi yagona Osiyodan tashqari davlat bo‘lib, u O‘zbekistonga 1,2 ming dollarlik manzarali baliq yetkazib bergan.

Ushbu taqsimot O‘zbekiston akvarium bozorida janubi-sharqiy va janubiy osiyolik yetkazib beruvchilarning mavqei juda kuchli ekanini ko‘rsatadi.

44 foizlik o‘sish nimani anglatishi mumkin?

Manzarali baliqlar importining o‘sishi akvariumchilikka bo‘lgan talab, ixtisoslashgan do‘konlar faolligi yoki yangi turdagi baliqlarni olib kirish hajmi ortgani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Biroq e’lon qilingan raqamlar importning puldagi qiymatini ko‘rsatadi. Ulardan mamlakatga aniq nechta baliq olib kirilgani yoki qaysi turlar eng ommabop ekanini bilib bo‘lmaydi.

Import qiymatiga quyidagi omillar ham ta’sir qilishi mumkin:

  • qimmat turdagi baliqlar ulushining oshishi;

  • tashish va logistika xarajatlari;

  • valyuta kurslaridagi o‘zgarish;

  • baliqlarni maxsus sharoitda yetkazib berish xarajatlari.

Shu sababli 44,2 foizlik o‘sishni faqat baliqlar soni shunchaga ko‘paydi, deb talqin qilish to‘g‘ri emas.

Kichik bozorda katta ustunlik

122,9 ming dollar mamlakatning umumiy importi bilan taqqoslaganda katta raqam emas. Ammo bu tor va o‘ziga xos bozordagi tendensiyani ko‘rsatadi: O‘zbekistonga manzarali baliq yetkazib berishda Tailand mutlaq yetakchiga aylangan.

Endi asosiy savol — bu o‘sish vaqtinchalik holatmi yoki mamlakatda akvariumchilik bozori yangi bosqichga chiqyaptimi?

Siz uyda akvarium saqlaysizmi va qaysi manzarali baliq turini tanlagan bo‘lardingiz? Leave your opinion in the comments and share the article with your friends on Telegram or other social networks!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildiO‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildiBugun, 20:19Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiBugun, 17:12Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31.07, 22:333 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi31.07, 16:243 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda3 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda31.07, 11:01O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)30.07, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda