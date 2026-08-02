Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi
O‘zbekistonda 2026 yilning dastlabki besh oyida xorijdan olib kirilgan tirik akvarium baliqlarining qiymati 122,9 ming dollarga yetib, import hajmi bir yilda 44,2 foizga oshdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatga keltirilgan manzarali baliqlarning qariyb 70 foizi yoki 86,4 ming dollari faqat Tailand hissiga to‘g‘ri kelgan.
O‘zbekistonda manzarali baliqlarga qiziqish sezilarli darajada kuchaygan. 2026 yilning dastlabki besh oyida xorijdan olib kirilgan tirik akvarium baliqlarining qiymati 122,9 ming dollarga yetdi.
Raqamlarning eng qiziq jihati esa importning umumiy hajmida emas: mamlakatga keltirilgan manzarali baliqlarning qariyb 70 foizi faqat bitta davlat — Tailand hissasiga to‘g‘ri kelgan.
Import bir yilda 44,2 foizga oshdi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonga jami 122,9 ming AQSH dollarilik manzarali tirik baliqlar import qilingan.
Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 44,2 foizga ko‘paygan. Rasmiy statistika bazasida import tarkibi bo‘yicha oylik ma’lumotlar 2026 yil may oyigacha yangilangan.
Hisob-kitobga ko‘ra, o‘tgan yilning dastlabki besh oyida manzarali baliqlar importi taxminan 85,2 ming dollar bo‘lgan. Demak, bir yil ichida import qiymati qariyb 37,7 ming dollarga oshgan.
Har 10 dollardan 7 dollari Tailandga to‘g‘ri keldi
O‘zbekistonga manzarali baliq yetkazib bergan davlatlar orasida Tailand katta farq bilan birinchi o‘rinni egalladi.
Davlat
Import qiymati
Umumiy importdagi ulushi
Tailand
86,4 ming dollar
70,3 foiz
Indoneziya
18,7 ming dollar
15,2 foiz
Hindiston
8,2 ming dollar
6,7 foiz
Malayziya
5,1 ming dollar
4,1 foiz
Xitoy
3,4 ming dollar
2,8 foiz
Keniya
1,2 ming dollar
1 foizga yaqin
Shunday qilib, O‘zbekistonning manzarali baliqlar importiga sarflagan har 10 dollaridan 7 dollardan ziyodi Tailand mahsulotlariga to‘g‘ri kelgan.
Ikkinchi o‘rindagi Indoneziyaning ulushi esa Tailandnikidan qariyb besh barobar kam.
Importning deyarli barchasi Osiyodan kelgan
Tailand, Indoneziya, Hindiston, Malayziya va Xitoy ko‘rsatkichlari birlashtirilganda, import qiymatining qariyb 99 foizi Osiyo davlatlari hissasiga to‘g‘ri keladi.
Keniya ro‘yxatdagi yagona Osiyodan tashqari davlat bo‘lib, u O‘zbekistonga 1,2 ming dollarlik manzarali baliq yetkazib bergan.
Ushbu taqsimot O‘zbekiston akvarium bozorida janubi-sharqiy va janubiy osiyolik yetkazib beruvchilarning mavqei juda kuchli ekanini ko‘rsatadi.
44 foizlik o‘sish nimani anglatishi mumkin?
Manzarali baliqlar importining o‘sishi akvariumchilikka bo‘lgan talab, ixtisoslashgan do‘konlar faolligi yoki yangi turdagi baliqlarni olib kirish hajmi ortgani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Biroq e’lon qilingan raqamlar importning puldagi qiymatini ko‘rsatadi. Ulardan mamlakatga aniq nechta baliq olib kirilgani yoki qaysi turlar eng ommabop ekanini bilib bo‘lmaydi.
Import qiymatiga quyidagi omillar ham ta’sir qilishi mumkin:
qimmat turdagi baliqlar ulushining oshishi;
tashish va logistika xarajatlari;
valyuta kurslaridagi o‘zgarish;
baliqlarni maxsus sharoitda yetkazib berish xarajatlari.
Shu sababli 44,2 foizlik o‘sishni faqat baliqlar soni shunchaga ko‘paydi, deb talqin qilish to‘g‘ri emas.
Kichik bozorda katta ustunlik
122,9 ming dollar mamlakatning umumiy importi bilan taqqoslaganda katta raqam emas. Ammo bu tor va o‘ziga xos bozordagi tendensiyani ko‘rsatadi: O‘zbekistonga manzarali baliq yetkazib berishda Tailand mutlaq yetakchiga aylangan.
Endi asosiy savol — bu o‘sish vaqtinchalik holatmi yoki mamlakatda akvariumchilik bozori yangi bosqichga chiqyaptimi?
Siz uyda akvarium saqlaysizmi va qaysi manzarali baliq turini tanlagan bo‘lardingiz? Leave your opinion in the comments and share the article with your friends on Telegram or other social networks!
…