Saloh Turkiyaga yo‘l oldi: «Trabzonspor» muzokarani tasdiqladi

·0·Sport
Saloh Turkiyaga yo‘l oldi: «Trabzonspor» muzokarani tasdiqladi
Qisqacha

«Trabzonspor» Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha rasmiy muzokaralar boshlanganini tasdiqladi, biroq shartnoma hali imzolanmagan. Saloh 5 avgust kuni Turkiyaga kelib, avval Istanbulda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi, keyin Trabzonga yo‘l olishi kutilmoqda. Turkiya va Britaniya matbuotida futbolchi bilan ikki yillik shartnoma tuzilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan, ammo uning muddati, maoshi va bonuslari rasman ochiqlanmagan.

Muhammad Salohning faoliyatida yangi va kutilmagan sahifa ochilishi mumkin. «Trabzonspor» misrlik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha rasmiy muzokaralar boshlanganini e’lon qildi.

Transferga doir kelishuv ancha ilgarilagan bo‘lsa-da, hozircha shartnoma imzolangani tasdiqlangan emas. Saloh 5 avgust kuni Turkiyaga kelishi, tibbiy ko‘rikdan o‘tishi va muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

«Trabzonspor» rasmiy bayonot berdi

Turkiya klubi ommaviy axborotni oshkor qilish platformasi orqali erkin agent maqomidagi Muhammad Salohni transfer qilish bo‘yicha muzokaralar boshlanganini ma’lum qildi.

«Trabzonspor» prezidenti Ertug‘rul Dog‘an ham muzokaralar davom etayotganini tasdiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi dastlab Istanbulda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi, keyin esa Trabzonga yo‘l oladi.

Klub rahbari transfer hali to‘liq yakunlanmaganini, shartnoma imzolanishi esa keyingi bosqichda amalga oshirilishi mumkinligini aytdi.

Salohni tarixiy kutib olish rejalashtirilgan

«Trabzonspor» muxlislarga murojaat qilib, Salohning 5 avgust kuni Istanbuldagi Otaturk aeroportiga kelishi rejalashtirilganini bildirdi.

Futbolchi shu kunning o‘zida Trabzonga borishi kutilmoqda. Klub uni kutib olish marosimi tafsilotlari keyinroq e’lon qilinishini ma’lum qilgan.

Bu harakatlar muzokaralar yakuniy bosqichga yaqinlashganini ko‘rsatadi. Biroq tibbiy ko‘rik, imzo va klubning yakuniy rasmiy e’loni bo‘lmagunicha Salohni «Trabzonspor» futbolchisi deb atashga erta.

Ikki yillik shartnoma haqida xabarlar bor

Turkiya va Britaniya matbuotida tomonlar ikki yillik shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga yaqin ekani haqida xabarlar tarqaldi.

Shu bilan birga, shartnomaning muddati, maoshi va qo‘shimcha bonuslariga oid ma’lumotlar «Trabzonspor» tomonidan hozircha rasman ochiqlangan emas. Shu sabab moliyaviy shartlar yakuniy tasdiqqa qadar norasmiy ma’lumot bo‘lib qoladi.

«Liverpul»da to‘qqiz yillik afsona

Muhammad Saloh 2025/26 yilgi mavsum yakunida «Liverpul»ni tark etdi. Misrlik hujumchi mersisaydliklar safida to‘qqiz mavsum o‘tkazib, klub tarixidagi eng sermahsul futbolchilardan biriga aylandi.

U «Liverpul» bilan:

— ikki marta Angliya chempioni bo‘ldi;
— Chempionlar ligasida g‘olib chiqdi;
— Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatini yutdi;
— Angliya kubogini qo‘lga kiritdi;
— ikki marta Liga kubogi sohibiga aylandi.

Saloh «Liverpul»dagi faoliyatini 442 ta uchrashuvda 257 ta gol bilan yakunladi. U klub tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida uchinchi o‘rinni egalladi.

Turkiya futboli uchun ulkan voqea

Agar kelishuv rasman yakunlansa, Salohning «Trabzonspor»ga o‘tishi Turkiya Superligasi tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanadi.

Misrlik futbolchi klubga nafaqat maydonda, balki tijoriy jihatdan ham katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Uning kelishi liboslar sotuvi, homiylar qiziqishi va «Trabzonspor»ning xalqaro tanilishiga jiddiy turtki beradi.

Sport nuqtayi nazaridan esa Salohning tajribasi Yevropa musobaqalarida ishtirok etadigan Turkiya klubi uchun muhim kuch bo‘lishi mumkin.

Endi hal qiluvchi bosqich boshlanadi

Hozirgi vaziyatda uchta asosiy qadam qolmoqda:

— futbolchining Turkiyaga kelishi;
— tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tishi;
— shartnoma imzolanib, rasman e’lon qilinishi.

Shundan keyingina Muhammad Salohning «Trabzonspor»ga transferini to‘liq yakunlangan deb hisoblash mumkin bo‘ladi.

Hozircha esa bitta narsa aniq: Turkiya klubi futbol tarixidagi eng katta transferlaridan birini amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik borUFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik borBugun, 06:17Uch mag‘lubiyat, ikki tarixiy gol: OFK O‘zbekistonni qanday baholadi?Uch mag‘lubiyat, ikki tarixiy gol: OFK O‘zbekistonni qanday baholadi?Bugun, 06:09Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Bugun, 06:07«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?Bugun, 06:002026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlar2026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlarBugun, 03:35Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda