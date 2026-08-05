Saloh Turkiyaga yo‘l oldi: «Trabzonspor» muzokarani tasdiqladi
«Trabzonspor» Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha rasmiy muzokaralar boshlanganini tasdiqladi, biroq shartnoma hali imzolanmagan. Saloh 5 avgust kuni Turkiyaga kelib, avval Istanbulda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi, keyin Trabzonga yo‘l olishi kutilmoqda. Turkiya va Britaniya matbuotida futbolchi bilan ikki yillik shartnoma tuzilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan, ammo uning muddati, maoshi va bonuslari rasman ochiqlanmagan.
Muhammad Salohning faoliyatida yangi va kutilmagan sahifa ochilishi mumkin. «Trabzonspor» misrlik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha rasmiy muzokaralar boshlanganini e’lon qildi.
Transferga doir kelishuv ancha ilgarilagan bo‘lsa-da, hozircha shartnoma imzolangani tasdiqlangan emas. Saloh 5 avgust kuni Turkiyaga kelishi, tibbiy ko‘rikdan o‘tishi va muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
«Trabzonspor» rasmiy bayonot berdi
Turkiya klubi ommaviy axborotni oshkor qilish platformasi orqali erkin agent maqomidagi Muhammad Salohni transfer qilish bo‘yicha muzokaralar boshlanganini ma’lum qildi.
«Trabzonspor» prezidenti Ertug‘rul Dog‘an ham muzokaralar davom etayotganini tasdiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi dastlab Istanbulda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi, keyin esa Trabzonga yo‘l oladi.
Klub rahbari transfer hali to‘liq yakunlanmaganini, shartnoma imzolanishi esa keyingi bosqichda amalga oshirilishi mumkinligini aytdi.
Salohni tarixiy kutib olish rejalashtirilgan
«Trabzonspor» muxlislarga murojaat qilib, Salohning 5 avgust kuni Istanbuldagi Otaturk aeroportiga kelishi rejalashtirilganini bildirdi.
Futbolchi shu kunning o‘zida Trabzonga borishi kutilmoqda. Klub uni kutib olish marosimi tafsilotlari keyinroq e’lon qilinishini ma’lum qilgan.
Bu harakatlar muzokaralar yakuniy bosqichga yaqinlashganini ko‘rsatadi. Biroq tibbiy ko‘rik, imzo va klubning yakuniy rasmiy e’loni bo‘lmagunicha Salohni «Trabzonspor» futbolchisi deb atashga erta.
Ikki yillik shartnoma haqida xabarlar bor
Turkiya va Britaniya matbuotida tomonlar ikki yillik shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga yaqin ekani haqida xabarlar tarqaldi.
Shu bilan birga, shartnomaning muddati, maoshi va qo‘shimcha bonuslariga oid ma’lumotlar «Trabzonspor» tomonidan hozircha rasman ochiqlangan emas. Shu sabab moliyaviy shartlar yakuniy tasdiqqa qadar norasmiy ma’lumot bo‘lib qoladi.
«Liverpul»da to‘qqiz yillik afsona
Muhammad Saloh 2025/26 yilgi mavsum yakunida «Liverpul»ni tark etdi. Misrlik hujumchi mersisaydliklar safida to‘qqiz mavsum o‘tkazib, klub tarixidagi eng sermahsul futbolchilardan biriga aylandi.
U «Liverpul» bilan:
— ikki marta Angliya chempioni bo‘ldi;
— Chempionlar ligasida g‘olib chiqdi;
— Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatini yutdi;
— Angliya kubogini qo‘lga kiritdi;
— ikki marta Liga kubogi sohibiga aylandi.
Saloh «Liverpul»dagi faoliyatini 442 ta uchrashuvda 257 ta gol bilan yakunladi. U klub tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida uchinchi o‘rinni egalladi.
Turkiya futboli uchun ulkan voqea
Agar kelishuv rasman yakunlansa, Salohning «Trabzonspor»ga o‘tishi Turkiya Superligasi tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanadi.
Misrlik futbolchi klubga nafaqat maydonda, balki tijoriy jihatdan ham katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Uning kelishi liboslar sotuvi, homiylar qiziqishi va «Trabzonspor»ning xalqaro tanilishiga jiddiy turtki beradi.
Sport nuqtayi nazaridan esa Salohning tajribasi Yevropa musobaqalarida ishtirok etadigan Turkiya klubi uchun muhim kuch bo‘lishi mumkin.
Endi hal qiluvchi bosqich boshlanadi
Hozirgi vaziyatda uchta asosiy qadam qolmoqda:
— futbolchining Turkiyaga kelishi;
— tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tishi;
— shartnoma imzolanib, rasman e’lon qilinishi.
Shundan keyingina Muhammad Salohning «Trabzonspor»ga transferini to‘liq yakunlangan deb hisoblash mumkin bo‘ladi.
Hozircha esa bitta narsa aniq: Turkiya klubi futbol tarixidagi eng katta transferlaridan birini amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…