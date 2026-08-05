Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...

·0·Jamiyat
Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...

Toshkent viloyatida chegaradan qimmatbaho buyumlar va yirik miqdordagi naqd valyutani yashirincha olib chiqishga urinish bilan bog‘liq ikki holat aniqlandi. Birinchi holatda qariyb 200 grammlik oltin quymalar go‘dak tagligi orasiga, ikkinchisida esa 40 ming dollar 14 yoshli qizning kiyimlari ostiga yashirilgan.

Har ikki urinish ham O‘zbekistondan chiqish yo‘nalishidagi bojxona nazorati vaqtida fosh etildi. Ayni paytda holatlar yuzasidan surishtiruv harakatlari davom etmoqda.

Go‘dak tagligi orasiga ikki quyma yashirilgan

Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, «Navoiy» chegara bojxona posti orqali O‘zbekistondan chiqib ketayotgan ayol bojxona nazoratidan o‘tkazilgan.

Tekshiruv jarayonida uning go‘dak farzandi tagligi orasiga salkam 200 gramm og‘irlikdagi ikkita oltin quyma yashirgani aniqlangan.

Ayolning shaxsiy buyumlari ham ko‘zdan kechirilganda, bojxona nazoratiga taqdim etilmagan yana 70 gramm zargarlik buyumlari borligi ma’lum bo‘lgan.

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, yashirincha olib chiqishga urinilgan oltin quymalar va zargarlik buyumlarining umumiy qiymati 450 mln so‘mni tashkil etgan.

«Navoiy» chegara bojxona posti rasmiy ro‘yxatda Toshkent viloyati hududidagi post sifatida qayd etilgan.

Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...

40 ming dollar qizining kiyimi ostiga yashirildi

Yana bir holatda O‘zbekistondan chiqib ketayotgan qo‘shni davlat fuqarosi bojxona xodimlari tomonidan to‘xtatilgan.

Tekshiruv vaqtida 40 ming AQSH dollari uning 14 yoshli qizining egnidagi kiyimlar ostiga yashirilgani aniqlangan.

Bojxona ma’lumotida voyaga yetmagan qiz ushbu harakatdan xabardor bo‘lgani yoki jarayonda mustaqil ishtirok etgani haqida ma’lumot berilmagan. Shu bois holatga huquqiy baho berishda katta yoshli hamrohning harakatlari va mas’uliyati asosiy o‘rin tutishi kutilmoqda.

Mablag‘ bojxona nazoratiga taqdim etilmagan va belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan.

Qancha valyutani deklaratsiyasiz olib chiqish mumkin?

Amaldagi tartibga ko‘ra, jismoniy shaxslar O‘zbekistondan 100 mln so‘m ekvivalentidan oshmaydigan miqdordagi milliy yoki xorijiy naqd valyutani bojxona deklaratsiyasini to‘ldirmasdan olib chiqishi mumkin.

100 mln so‘m ekvivalentidan ortiq mablag‘ esa bojxona nazoratida deklaratsiya qilinishi va xodimga taqdim etilishi lozim. Ushbu me’yor 2023 yil 6 dekabrdan kuchga kirgan.

Bunda mablag‘ni kiyim, yuk yoki boshqa buyumlar orasiga yashirish uni qonuniy ravishda olib chiqish usuli hisoblanmaydi. Fuqaro o‘zi bilan olib ketayotgan pul va qimmatbaho buyumlarni belgilangan tartibda bojxona nazoratiga taqdim qilishi shart.

Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...

Oltin buyumlarni olib chiqishda ham qoidalar bor

Oltin quymalar, qimmatbaho metallar va zargarlik buyumlarini chegaradan olib o‘tish oddiy shaxsiy buyumlarni olib chiqishdan farq qiladi.

Ularning miqdori, qiymati, kelib chiqishi va olib chiqish maqsadiga qarab tegishli hujjatlar hamda bojxona rasmiylashtiruvi talab qilinishi mumkin.

Shu sabab qimmatbaho buyumlarni bojxona xodimlaridan yashirish nafaqat ularning olib qo‘yilishiga, balki qonunchilikda belgilangan javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilishiga ham sabab bo‘lishi mumkin.

Biroq mazkur ikki holat bo‘yicha shaxslarning aybi hali sud qarori bilan tasdiqlangan emas. Bojxona surishtiruvlari yakunlangach, harakatlarga huquqiy baho beriladi va keyingi protsessual qaror qabul qilinadi.

Bolalarni bunday harakatlarga aralashtirish xavfli

Har ikki holatda ham qimmatbaho buyumlar yoki pulni yashirish uchun bolalar bilan bog‘liq buyumlardan foydalanilgani e’tiborni tortmoqda.

Birinchi holatda oltin go‘dak tagligi orasiga, ikkinchisida esa valyuta voyaga yetmagan qizning kiyimlari ostiga joylashtirilgan.

Bunday harakatlar nafaqat bojxona nazoratini chetlab o‘tishga urinish, balki bolani huquqiy va ruhiy jihatdan xavfli vaziyatga tushirish ehtimolini ham keltirib chiqaradi.

Chegaradan pul yoki qimmatbaho buyum olib o‘tishning eng xavfsiz yo‘li — ularni yashirish emas, oldindan qoidalarni o‘rganish va bojxona xodimlariga ochiq taqdim etishdir.

Sizningcha, bolalardan bunday urinishlarda foydalangan shaxslarga nisbatan javobgarlik kuchaytirilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringiz hamda do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdiTurkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdiBugun, 01:33Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?Kecha, 23:25Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Kecha, 23:12Shahrisabz hokimi katta bahsni boshlab berdi: Bakirovdan xavfli savol (video)Shahrisabz hokimi katta bahsni boshlab berdi: Bakirovdan xavfli savol (video)Kecha, 23:0040 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandiKecha, 22:18Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda