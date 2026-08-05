Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...
Toshkent viloyatida chegaradan qimmatbaho buyumlar va yirik miqdordagi naqd valyutani yashirincha olib chiqishga urinish bilan bog‘liq ikki holat aniqlandi. Birinchi holatda qariyb 200 grammlik oltin quymalar go‘dak tagligi orasiga, ikkinchisida esa 40 ming dollar 14 yoshli qizning kiyimlari ostiga yashirilgan.
Har ikki urinish ham O‘zbekistondan chiqish yo‘nalishidagi bojxona nazorati vaqtida fosh etildi. Ayni paytda holatlar yuzasidan surishtiruv harakatlari davom etmoqda.
Go‘dak tagligi orasiga ikki quyma yashirilgan
Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, «Navoiy» chegara bojxona posti orqali O‘zbekistondan chiqib ketayotgan ayol bojxona nazoratidan o‘tkazilgan.
Tekshiruv jarayonida uning go‘dak farzandi tagligi orasiga salkam 200 gramm og‘irlikdagi ikkita oltin quyma yashirgani aniqlangan.
Ayolning shaxsiy buyumlari ham ko‘zdan kechirilganda, bojxona nazoratiga taqdim etilmagan yana 70 gramm zargarlik buyumlari borligi ma’lum bo‘lgan.
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, yashirincha olib chiqishga urinilgan oltin quymalar va zargarlik buyumlarining umumiy qiymati 450 mln so‘mni tashkil etgan.
«Navoiy» chegara bojxona posti rasmiy ro‘yxatda Toshkent viloyati hududidagi post sifatida qayd etilgan.
40 ming dollar qizining kiyimi ostiga yashirildi
Yana bir holatda O‘zbekistondan chiqib ketayotgan qo‘shni davlat fuqarosi bojxona xodimlari tomonidan to‘xtatilgan.
Tekshiruv vaqtida 40 ming AQSH dollari uning 14 yoshli qizining egnidagi kiyimlar ostiga yashirilgani aniqlangan.
Bojxona ma’lumotida voyaga yetmagan qiz ushbu harakatdan xabardor bo‘lgani yoki jarayonda mustaqil ishtirok etgani haqida ma’lumot berilmagan. Shu bois holatga huquqiy baho berishda katta yoshli hamrohning harakatlari va mas’uliyati asosiy o‘rin tutishi kutilmoqda.
Mablag‘ bojxona nazoratiga taqdim etilmagan va belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan.
Qancha valyutani deklaratsiyasiz olib chiqish mumkin?
Amaldagi tartibga ko‘ra, jismoniy shaxslar O‘zbekistondan 100 mln so‘m ekvivalentidan oshmaydigan miqdordagi milliy yoki xorijiy naqd valyutani bojxona deklaratsiyasini to‘ldirmasdan olib chiqishi mumkin.
100 mln so‘m ekvivalentidan ortiq mablag‘ esa bojxona nazoratida deklaratsiya qilinishi va xodimga taqdim etilishi lozim. Ushbu me’yor 2023 yil 6 dekabrdan kuchga kirgan.
Bunda mablag‘ni kiyim, yuk yoki boshqa buyumlar orasiga yashirish uni qonuniy ravishda olib chiqish usuli hisoblanmaydi. Fuqaro o‘zi bilan olib ketayotgan pul va qimmatbaho buyumlarni belgilangan tartibda bojxona nazoratiga taqdim qilishi shart.
Oltin buyumlarni olib chiqishda ham qoidalar bor
Oltin quymalar, qimmatbaho metallar va zargarlik buyumlarini chegaradan olib o‘tish oddiy shaxsiy buyumlarni olib chiqishdan farq qiladi.
Ularning miqdori, qiymati, kelib chiqishi va olib chiqish maqsadiga qarab tegishli hujjatlar hamda bojxona rasmiylashtiruvi talab qilinishi mumkin.
Shu sabab qimmatbaho buyumlarni bojxona xodimlaridan yashirish nafaqat ularning olib qo‘yilishiga, balki qonunchilikda belgilangan javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilishiga ham sabab bo‘lishi mumkin.
Biroq mazkur ikki holat bo‘yicha shaxslarning aybi hali sud qarori bilan tasdiqlangan emas. Bojxona surishtiruvlari yakunlangach, harakatlarga huquqiy baho beriladi va keyingi protsessual qaror qabul qilinadi.
Bolalarni bunday harakatlarga aralashtirish xavfli
Har ikki holatda ham qimmatbaho buyumlar yoki pulni yashirish uchun bolalar bilan bog‘liq buyumlardan foydalanilgani e’tiborni tortmoqda.
Birinchi holatda oltin go‘dak tagligi orasiga, ikkinchisida esa valyuta voyaga yetmagan qizning kiyimlari ostiga joylashtirilgan.
Bunday harakatlar nafaqat bojxona nazoratini chetlab o‘tishga urinish, balki bolani huquqiy va ruhiy jihatdan xavfli vaziyatga tushirish ehtimolini ham keltirib chiqaradi.
Chegaradan pul yoki qimmatbaho buyum olib o‘tishning eng xavfsiz yo‘li — ularni yashirish emas, oldindan qoidalarni o‘rganish va bojxona xodimlariga ochiq taqdim etishdir.
Sizningcha, bolalardan bunday urinishlarda foydalangan shaxslarga nisbatan javobgarlik kuchaytirilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringiz hamda do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…