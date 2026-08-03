4 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
4 avgust sanasida amal qiladigan AQSH dollarining rasmiy kursi 29–30 so‘m atrofida qimmatlashishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar tarqatdi. Unga ko'ra, banklarda valyutani sotish va sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurslar belgilangan. Xususan, Invest Finance Bank hamda UniversalBank'da sotish kursi 11 960 so‘mni tashkil etsa, UniversalBank'da sotib olish kursi 12 015 so‘mgacha yetmoqda.
4 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 29–30 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Invest Finance Bank — 11 960 so‘m.
• UniversalBank — 11 960 so‘m.
• Anorbank — 11 955 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Orient Finans Bank — 12 000 so‘m.
• Agrobank — 12 000 so‘m.
• Aloqabank — 12 010 so‘m.
• MyBank (Madad) — 12 010 so‘m.
• UniversalBank — 12 015 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…