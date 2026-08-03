4 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda

·36·Iqtisodiyot
4 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Qisqacha

4 avgust sanasida amal qiladigan AQSH dollarining rasmiy kursi 29–30 so‘m atrofida qimmatlashishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar tarqatdi. Unga ko'ra, banklarda valyutani sotish va sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurslar belgilangan. Xususan, Invest Finance Bank hamda UniversalBank'da sotish kursi 11 960 so‘mni tashkil etsa, UniversalBank'da sotib olish kursi 12 015 so‘mgacha yetmoqda.

4 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 29–30 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Invest Finance Bank — 11 960 so‘m.
• UniversalBank — 11 960 so‘m.
Anorbank — 11 955 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Orient Finans Bank — 12 000 so‘m.
Agrobank — 12 000 so‘m.
Aloqabank — 12 010 so‘m.
• MyBank (Madad) — 12 010 so‘m.
• UniversalBank — 12 015 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Invest Finance BankAnorbankAgrobankAloqabank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiKecha, 20:46O‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildiO‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildiKecha, 20:19Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiKecha, 17:12Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31.07, 22:333 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi31.07, 16:243 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda3 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda31.07, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda