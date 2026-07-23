Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadi

·33·Iqtisodiyot
Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadi

O‘zbekistonda biznesga tushayotgan jarimalar, majburiy to‘lovlar, yig‘imlar va byurokratik talablarni qisqartirish rejalashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev mutasaddilar tadbirkorlarni faqat jazolash emas, balki ularga ishlash va rivojlanish uchun sharoit yaratishi kerakligini ta’kidladi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2024–2026 yillarda tadbirkorlarga qo‘llangan moliyaviy jarimalarning umumiy miqdori qariyb 3 trillion so‘mga yetgan. Endi vazirlik va idoralarga bir hafta ichida amaldagi tartiblarni qayta ko‘rib chiqish vazifasi qo‘yildi.

51 ta idora jarima qo‘llash huquqiga ega

Ayni paytda mamlakatdagi 51 ta vazirlik va idora 322 ta yo‘nalish bo‘yicha moliyaviy sanksiyalar tayinlashi mumkin.

Yig‘ilishda bunday keng vakolatlar amaliyotda tadbirkorlik faoliyatiga ortiqcha bosim o‘tkazishi mumkinligiga e’tibor qaratildi. Shu sabab jarimalarni belgilash va qo‘llash tartibini qayta ko‘rib chiqish zarurligi qayd etildi.

Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi uch yilda biznes subyektlariga solingan jarimalar miqdori 3 trillion so‘mga yaqinlashgan.

«Faqat jazolash bilan cheklanib qolmaslik kerak»

Prezident jarima sanksiyalarini qo‘llayotgan mutasaddilarning yondashuvi va ishlash uslubini o‘zgartirish zarurligini ta’kidladi.

Nazorat qiluvchi tashkilotlar tadbirkorni xatosi uchun darhol jazolash bilan cheklanib qolmasdan, kamchilikni bartaraf etishga yordam berishi, tushuntirish ishlarini olib borishi va biznesni qo‘llab-quvvatlashi kerak.

Bu yondashuv davlat idoralari va tadbirkorlar o‘rtasidagi munosabatni nazorat va jazoga emas, hamkorlikka asoslashni nazarda tutadi.

Bir mashina gilos eksportiga 5 million so‘m sarflanmoqda

Yig‘ilishda ishlab chiqaruvchilar va eksportchilar to‘layotgan majburiy yig‘imlar ham muhokama qilindi.

Misol sifatida, bir yuk mashinasi gilosni xorijga chiqarishda tadbirkor quyidagi xizmatlar uchun qo‘shimcha mablag‘ to‘lashi qayd etildi:

  • bojxona yig‘imlari;

  • fumigatsiya xizmati;

  • sertifikatlarni rasmiylashtirish;

  • bojxona deklaranti xizmati.

Ushbu xarajatlarning umumiy miqdori 5 million so‘mgacha yetishi mumkin. Bu esa mahsulot tannarxini oshirib, o‘zbekistonlik eksportchilarning tashqi bozordagi raqobatbardoshligiga ta’sir qiladi.

Eksportchilar uchun to‘lovlar qayta ko‘rib chiqiladi

Tashqi bozorlarda raqobat kuchayib borayotgan bir paytda ortiqcha to‘lov va yig‘imlarni saqlab qolish mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun qo‘shimcha to‘siq bo‘lishi ta’kidlandi.

Shu bois eksport jarayonidagi xarajatlarni kamaytirish, takrorlanadigan xizmatlarni bekor qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini soddalashtirish masalasi ko‘rib chiqiladi.

Bunday o‘zgarishlar tadbirkorlarning xarajatlarini kamaytirib, mahsulotni tashqi bozorlarga tezroq va arzonroq olib chiqish imkonini berishi mumkin.

Vazirlarga bir hafta muddat berildi

Vazirlar va tarmoq rahbarlari bir hafta ichida Prezident Administratsiyasiga aniq takliflar kiritishi kerak.

Takliflar quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi:

  • byurokratik tartiblarni qisqartirish;

  • asossiz yoki ortiqcha jarimalarni bekor qilish;

  • majburiy to‘lov va yig‘imlarni kamaytirish;

  • eksport jarayonlarini soddalashtirish;

  • biznes yuritish uchun qulay sharoit yaratish.

Yakuniy qarorlar qabul qilinsa, tadbirkorlar uchun moliyaviy bosim kamayishi va davlat idoralari bilan ishlash jarayoni soddalashishi kutilmoqda.

O'zbekistonShavkat Mirziyoyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:0424 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:58Rossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdiRossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdiKecha, 01:4623 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22.07, 16:0523 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda23 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda22.07, 11:02Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdiGo‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi22.07, 05:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi