Markirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandi

·1·Iqtisodiyot
Markirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandi

O‘zbekiston Soliq qo‘mitasi chakana savdoda majburiy raqamli markirovkaga ega tovarlarni sotish bo‘yicha asosiy talablarni tushuntirdi. Markirovkalangan mahsulotlar hujjatlar bilan qabul qilinishi, elektron hisobvaraq-fakturada markirovka kodlari ko‘rsatilishi va sotish vaqtida kod skaner qilinishi kerak, deb xabar beradi UzDaily.uz.

Markirovkalangan tovar savdo nuqtasiga uning xarid qilinganini tasdiqlovchi hujjatlar bilan kelishi shart. Elektron hisobvaraq-fakturada mahsulotga tegishli markirovka kodlari ko‘rsatilishi lozim.

Majburiy markirovkadan o‘tishi kerak bo‘lgan mahsulotlarda «Asl belgisi» axborot tizimi orqali olingan Data Matrix kodi bo‘lishi talab etiladi. Tovar sotilayotganda ushbu kod 2D-skaner yordamida o‘qilib, kassa chekida aks ettirilishi va mahsulot muomaladan chiqarilishi kerak.

Suv va salqin ichimliklar ishlab chiqaruvchilari uchun elektron hisobvaraq-fakturalarda markirovka kodlarini ko‘rsatish talabi 2027 yil 1 apreldan kuchga kiradi.

Chakana savdo subyektlari 2027 yil 1 yanvarga qadar markirovka kodlarini o‘qish qurilmalarini xarid qilish bilan bog‘liq xarajatlarni foyda solig‘i yoki aylanmadan olinadigan soliq summasini kamaytirishda hisobga olishi mumkin. Imtiyoz miqdori har bir qurilma uchun to‘rtta bazaviy hisoblash miqdori bilan cheklangan.

Onlayn nazorat-kassa mashinalari va kassa dasturlariga ham talablar qo‘yilgan. Agar markirovka kodi skaner qilinmagan yoki tizim bir xil kod takrorlanganini aniqlasa, chek berish avtomatik ravishda bloklanishi kerak.

2026 yil 1 iyuldan markirovkalangan mahsulot sotilganda uning kodi onlayn kassa chekida majburiy ravishda aks ettirilishi belgilangan. Kod bilan bog‘liq MXIK ma’lumotlari esa avtomatik shakllantiriladi.

Tovar qaytarilgan holatda qaytarish cheki rasmiylashtirilgandan so‘ng markirovka kodi avtomatik tarzda qayta muomalaga kiritiladi.

Suv va salqin ichimliklarning markirovka kodi shikastlangan bo‘lsa, ulgurji va chakana savdo korxonalari «Asl belgisi» tizimi orqali vaqtinchalik kod olib, tovarni shu kod bilan sotishi mumkin.

soliqmarkirovkachaka savdoelektron hisob-fakturaData Matrixasl belgisisuv va salqin ichimlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 18:33O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdiO‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdiKecha, 21:389 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:43O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?Kecha, 11:009 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda9 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:598 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi07.09, 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda