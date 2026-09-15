Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi 4K formatidagi Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizorlarining savdosini boshladi.
- Ushbu turkum 55, 65, 75 va 85 dyuymli ekran o'lchamlari bilan taqdim etilgan bo'lib, ular antijilvir qoplama, 288 Gts gacha yangilanish chastotasi va 36 vattli ovoz tizimiga ega.
- Televizorlar Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimida ishlaydi, Wi-Fi 6 va NFC texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, ikkita HDMI 2.1 porti bilan jihozlangan.
Xiaomi texnologiya giganti oʻzining yangi — 4K formatidagi Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizorlar liniyasining savdosi rasman boshlanganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur turkum oʻz ichiga toʻrt xil diagonaldagi ekranlarni olgan boʻlib, xaridorlarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi va zamonaviy uy kinoteatri bozorida jiddiy raqobat qilishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmalar qatori turli oʻlchamdagi ekran variantlari bilan ajralib turadi. Xaridorlar ehtiyojidan kelib chiqib, 55, 65, 75 hamda ulkan 85 dyuymli modellar orasidan oʻziga mos keladiganini tanlashi mumkin. Ushbu texnika foydalanuvchilarga sifatli tasvir va kengaytirilgan funksional imkoniyatlarni oʻrtacha narx segmentida taqdim etishi bilan ahamiyatlidir.
Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlariTelevizorlar qatorining asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning displeyi hisoblanadi. Ekranga maxsus antijilvir (antiblisk) qoplama yugurtirilgan boʻlib, u xona ichidagi yorugʻlik qaytishini sezilarli darajada kamaytiradi va uzoq vaqt koʻrganda koʻzga tushadigan zoʻriqishning oldini oladi. Shuningdek, ekran yangilanish chastotasi 288 Hz gacha yetishi dinamik sahnalar, videooʻyinlar hamda sport musobaqalarini tomosha qilishda yuqori silliqlikni taʼminlaydi.
Tasvir sifati bilan bir қаtorda ovoz tizimiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Qurilma umumiy quvvati 36 vatt boʻlgan toʻrtta dinamik bilan jihozlangan boʻlib, ular tabiiy va hajmli ovoz effektini kafolatlaydi. Shuningdek, ekran DCI-P3 ranglar qamrovining 94 foizini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa ranglarning yanada jonli va aniq chiqishini taʼminlaydi.
Dasturiy taʼminot va narx siyosatiQurilmaning apparat va dasturiy qismi zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi. Televizorlar Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimida ishlaydi, simsiz ulanish uchun Wi-Fi 6 texnologiyasi mavjud hamda smartfondagi kontentni bir soniyada ekranga uzatish imkonini beruvchi NFC funksiyasi oʻrnatilgan. Oʻyinsevarlar uchun ikkita toʻliq tezlikdagi HDMI 2.1 porti xizmat qiladi.
Narxlar masalasiga kelsak, 55 dyuymli boshlangʻich model 2099 yuan turadi, davlat subsidiyalari hisobga olinsa, uning narxi 1784,15 yuanga (taxminan 265 AQSh dollari) tushadi. Eng yirik 85 dyuymli versiyaning narxi esa subsidiya bilan 4249,15 yuanni (taxminan 633 dollar) tashkil etadi. Subsidiya aksiyasi maʼlum muddat davom etishi rejalashtirilgan.
Hozirgi vaqtda yangi Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizorlari Xiaomi Home chakana savdo tarmoqlarida hamda kompaniyaning rasmiy internet-doʻkonida xaridorlar uchun ochiq holda sotuvga chiqarilgan.
Izohlar 0
…