Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdi

·20·Texno
Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi 4K formatidagi Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizorlarining savdosini boshladi.
  • Ushbu turkum 55, 65, 75 va 85 dyuymli ekran o'lchamlari bilan taqdim etilgan bo'lib, ular antijilvir qoplama, 288 Gts gacha yangilanish chastotasi va 36 vattli ovoz tizimiga ega.
  • Televizorlar Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimida ishlaydi, Wi-Fi 6 va NFC texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, ikkita HDMI 2.1 porti bilan jihozlangan.

Xiaomi texnologiya giganti oʻzining yangi — 4K formatidagi Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizorlar liniyasining savdosi rasman boshlanganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur turkum oʻz ichiga toʻrt xil diagonaldagi ekranlarni olgan boʻlib, xaridorlarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi va zamonaviy uy kinoteatri bozorida jiddiy raqobat qilishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmalar qatori turli oʻlchamdagi ekran variantlari bilan ajralib turadi. Xaridorlar ehtiyojidan kelib chiqib, 55, 65, 75 hamda ulkan 85 dyuymli modellar orasidan oʻziga mos keladiganini tanlashi mumkin. Ushbu texnika foydalanuvchilarga sifatli tasvir va kengaytirilgan funksional imkoniyatlarni oʻrtacha narx segmentida taqdim etishi bilan ahamiyatlidir.

Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlari

Televizorlar qatorining asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning displeyi hisoblanadi. Ekranga maxsus antijilvir (antiblisk) qoplama yugurtirilgan boʻlib, u xona ichidagi yorugʻlik qaytishini sezilarli darajada kamaytiradi va uzoq vaqt koʻrganda koʻzga tushadigan zoʻriqishning oldini oladi. Shuningdek, ekran yangilanish chastotasi 288 Hz gacha yetishi dinamik sahnalar, videooʻyinlar hamda sport musobaqalarini tomosha qilishda yuqori silliqlikni taʼminlaydi.

Tasvir sifati bilan bir қаtorda ovoz tizimiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Qurilma umumiy quvvati 36 vatt boʻlgan toʻrtta dinamik bilan jihozlangan boʻlib, ular tabiiy va hajmli ovoz effektini kafolatlaydi. Shuningdek, ekran DCI-P3 ranglar qamrovining 94 foizini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa ranglarning yanada jonli va aniq chiqishini taʼminlaydi.

Dasturiy taʼminot va narx siyosati

Qurilmaning apparat va dasturiy qismi zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi. Televizorlar Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimida ishlaydi, simsiz ulanish uchun Wi-Fi 6 texnologiyasi mavjud hamda smartfondagi kontentni bir soniyada ekranga uzatish imkonini beruvchi NFC funksiyasi oʻrnatilgan. Oʻyinsevarlar uchun ikkita toʻliq tezlikdagi HDMI 2.1 porti xizmat qiladi.

Narxlar masalasiga kelsak, 55 dyuymli boshlangʻich model 2099 yuan turadi, davlat subsidiyalari hisobga olinsa, uning narxi 1784,15 yuanga (taxminan 265 AQSh dollari) tushadi. Eng yirik 85 dyuymli versiyaning narxi esa subsidiya bilan 4249,15 yuanni (taxminan 633 dollar) tashkil etadi. Subsidiya aksiyasi maʼlum muddat davom etishi rejalashtirilgan.

Hozirgi vaqtda yangi Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition televizorlari Xiaomi Home chakana savdo tarmoqlarida hamda kompaniyaning rasmiy internet-doʻkonida xaridorlar uchun ochiq holda sotuvga chiqarilgan.

XiaomiRedmi TVSmart TVTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiAQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiBugun, 10:22Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiYangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiBugun, 09:58PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?Bugun, 07:03OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiBugun, 01:55Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiGoogle yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi