O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)

·1·Iqtisodiyot
O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)

O‘zbekiston va Hindiston strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilmoqda. 30 avgust kuni Ko‘ksaroy qarorgohida prezident Shavkat Mirziyoyev va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi o‘rtasida bo‘lib o‘tgan muzokaralarda ikki davlat munosabatlarini keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarish masalalari muhokama qilindi.

Uchrashuvda savdo, investitsiya, sanoat, energetika, farmatsevtika, ta’lim va madaniyat kabi yo‘nalishlardagi hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishildi.

Eng katta maqsadlardan biri esa o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini 2030 yilga qadar 5 milliard dollarga yetkazish bo‘ldi.

O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi savdo 1 milliard dollardan oshdi

Muzokaralarda ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar so‘nggi yillarda sezilarli darajada faollashgani qayd etildi.

Asosiy ko‘rsatkichlar:

Yo‘nalish

Natija

Tovar ayirboshlash

1 milliard dollardan oshdi

Qo‘shma korxonalar

7 barobar ko‘paydi

To‘g‘ridan to‘g‘ri aviareyslar

Haftasiga 14 ta

2030 yil uchun maqsad

5 milliard dollar

Bu raqamlar O‘zbekiston–Hindiston iqtisodiy hamkorligi yangi bosqichga chiqayotganini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)

2030 yilgacha savdo 5 milliard dollar bo‘lishi kerak

Tomonlar o‘zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish uchun katta salohiyat mavjudligini ta’kidladi.

Shu munosabat bilan 2030 yilga qadar tovar ayirboshlashni 5 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rishga kelishib olindi.

Buning uchun sanoat kooperatsiyasi va yangi investitsiyaviy loyihalarni kengaytirishga alohida e’tibor qaratiladi.

Asosiy maqsad — bugungi 1 milliard dollardan ortiq savdo hajmini besh yil ichida 5 milliard dollarga yetkazish.

Hind kompaniyalari uchun yangi yo‘nalishlar ochiladi

Muzokaralarda Hindistonning yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlik qilish mumkin bo‘lgan bir qator sohalar belgilab olindi.

Ular orasida:

  • energetika;

  • elektrotexnika;

  • metallurgiya;

  • muhim minerallar;

  • sog‘liqni saqlash;

  • farmatsevtika;

  • qishloq xo‘jaligi;

  • zargarlik sanoati.

Shuningdek, yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi.

O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)

Hududlar o‘rtasida hamkorlik kuchaymoqda

O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi aloqalar faqat markaziy daraja bilan cheklanib qolmayapti.

Muzokaralarda hududlararo sheriklik ham alohida qayd etildi.

Jumladan:

  • Andijon viloyati — Gujarat shtati;

  • Farg‘ona viloyati — Haryana shtati;

  • Samarqand viloyati — Agra shahri

o‘rtasida yaqin hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan.

Tashrif doirasida madaniy almashinuv bo‘yicha besh yillik dasturni imzolash ham ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)

O‘zbekistonda Hindiston universitetlari faoliyat yuritmoqda

Ta’lim sohasidagi hamkorlik ham kengayib bormoqda.

Ayni paytda O‘zbekistonda Hindistonning to‘rtta universiteti faoliyat yuritmoqda.

Madaniy-gumanitar aloqalar doirasida yoga yo‘nalishiga ham alohida e’tibor qaratildi. O‘zbekistonda yoga tobora ommalashayotgani va bu sohada ikki tomonlama hamkorlik faol rivojlanayotgani qayd etildi.

Siyosiy muloqot ham yangi bosqichga chiqadi

Mirziyoyev va Modi siyosiy muloqot hamda turli darajalardagi almashinuvlarni yanada faollashtirishga kelishib oldi.

Bu jarayon quyidagi platformalar orqali kuchaytiriladi:

  1. parlamentlardagi do‘stlik guruhlari;

  2. Hukumatlararo komissiya;

  3. Ishbilarmonlar kengashi;

  4. boshqa ikki tomonlama muloqot mexanizmlari.

Muzokaralar davomida xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi.

O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)

Tashrif O‘zbekiston–Hindiston munosabatlarida nimani o‘zgartiradi?

Prezident matbuot xizmatiga ko‘ra, Narendra Modining davlat tashrifi ikki mamlakat munosabatlarini keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiqishda muhim qadam bo‘lishi ta’kidlangan.

Uchrashuv yakunida vazirlik va idoralar rahbarlariga qo‘shma loyiha va dasturlarni faol ilgari surishni ta’minlash topshirildi.

Shu tariqa tashrifning eng katta natijasi faqat yangi kelishuvlarning o‘zi emas, balki ularni amaliy loyihalarga aylantirish maqsadining aniq belgilanganida bo‘ldi.

O‘zbekiston va Hindiston endi 1 milliard dollarlik savdo hajmi bilan cheklanib qolmoqchi emas — tomonlar 2030 yilgacha bu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiOilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiBugun, 13:311 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?Bugun, 13:27Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!28.08, 19:47999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi28.08, 19:132 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28.08, 17:472 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda28.08, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi