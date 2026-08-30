O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)
O‘zbekiston va Hindiston strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilmoqda. 30 avgust kuni Ko‘ksaroy qarorgohida prezident Shavkat Mirziyoyev va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi o‘rtasida bo‘lib o‘tgan muzokaralarda ikki davlat munosabatlarini keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarish masalalari muhokama qilindi.
Uchrashuvda savdo, investitsiya, sanoat, energetika, farmatsevtika, ta’lim va madaniyat kabi yo‘nalishlardagi hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishildi.
Eng katta maqsadlardan biri esa o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini 2030 yilga qadar 5 milliard dollarga yetkazish bo‘ldi.
O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi savdo 1 milliard dollardan oshdi
Muzokaralarda ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar so‘nggi yillarda sezilarli darajada faollashgani qayd etildi.
Asosiy ko‘rsatkichlar:
Yo‘nalish
Natija
Tovar ayirboshlash
1 milliard dollardan oshdi
Qo‘shma korxonalar
7 barobar ko‘paydi
To‘g‘ridan to‘g‘ri aviareyslar
Haftasiga 14 ta
2030 yil uchun maqsad
5 milliard dollar
Bu raqamlar O‘zbekiston–Hindiston iqtisodiy hamkorligi yangi bosqichga chiqayotganini ko‘rsatmoqda.
2030 yilgacha savdo 5 milliard dollar bo‘lishi kerak
Tomonlar o‘zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish uchun katta salohiyat mavjudligini ta’kidladi.
Shu munosabat bilan 2030 yilga qadar tovar ayirboshlashni 5 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rishga kelishib olindi.
Buning uchun sanoat kooperatsiyasi va yangi investitsiyaviy loyihalarni kengaytirishga alohida e’tibor qaratiladi.
Asosiy maqsad — bugungi 1 milliard dollardan ortiq savdo hajmini besh yil ichida 5 milliard dollarga yetkazish.
Hind kompaniyalari uchun yangi yo‘nalishlar ochiladi
Muzokaralarda Hindistonning yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlik qilish mumkin bo‘lgan bir qator sohalar belgilab olindi.
Ular orasida:
energetika;
elektrotexnika;
metallurgiya;
muhim minerallar;
sog‘liqni saqlash;
farmatsevtika;
qishloq xo‘jaligi;
zargarlik sanoati.
Shuningdek, yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi.
Hududlar o‘rtasida hamkorlik kuchaymoqda
O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi aloqalar faqat markaziy daraja bilan cheklanib qolmayapti.
Muzokaralarda hududlararo sheriklik ham alohida qayd etildi.
Jumladan:
Andijon viloyati — Gujarat shtati;
Farg‘ona viloyati — Haryana shtati;
Samarqand viloyati — Agra shahri
o‘rtasida yaqin hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan.
Tashrif doirasida madaniy almashinuv bo‘yicha besh yillik dasturni imzolash ham ko‘zda tutilgan.
O‘zbekistonda Hindiston universitetlari faoliyat yuritmoqda
Ta’lim sohasidagi hamkorlik ham kengayib bormoqda.
Ayni paytda O‘zbekistonda Hindistonning to‘rtta universiteti faoliyat yuritmoqda.
Madaniy-gumanitar aloqalar doirasida yoga yo‘nalishiga ham alohida e’tibor qaratildi. O‘zbekistonda yoga tobora ommalashayotgani va bu sohada ikki tomonlama hamkorlik faol rivojlanayotgani qayd etildi.
Siyosiy muloqot ham yangi bosqichga chiqadi
Mirziyoyev va Modi siyosiy muloqot hamda turli darajalardagi almashinuvlarni yanada faollashtirishga kelishib oldi.
Bu jarayon quyidagi platformalar orqali kuchaytiriladi:
parlamentlardagi do‘stlik guruhlari;
Hukumatlararo komissiya;
Ishbilarmonlar kengashi;
boshqa ikki tomonlama muloqot mexanizmlari.
Muzokaralar davomida xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi.
Tashrif O‘zbekiston–Hindiston munosabatlarida nimani o‘zgartiradi?
Prezident matbuot xizmatiga ko‘ra, Narendra Modining davlat tashrifi ikki mamlakat munosabatlarini keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiqishda muhim qadam bo‘lishi ta’kidlangan.
Uchrashuv yakunida vazirlik va idoralar rahbarlariga qo‘shma loyiha va dasturlarni faol ilgari surishni ta’minlash topshirildi.
Shu tariqa tashrifning eng katta natijasi faqat yangi kelishuvlarning o‘zi emas, balki ularni amaliy loyihalarga aylantirish maqsadining aniq belgilanganida bo‘ldi.
O‘zbekiston va Hindiston endi 1 milliard dollarlik savdo hajmi bilan cheklanib qolmoqchi emas — tomonlar 2030 yilgacha bu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan.
…