Qarilikni to‘xtatib bo‘ladimi? Jigar va yurakni yemiruvchi ferment fosh etildi

2 daqiqa o'qish0
Qarilikni to‘xtatib bo‘ladimi? Jigar va yurakni yemiruvchi ferment fosh etildi

Biologik qarish inson organizmining barcha tizimlariga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. To‘qimalar asta-sekin tiklanish qobiliyatini yo‘qotadi, ularda hujayraviy shikastlanishlar to‘planadi va surunkali yallig‘lanish rivojlanadi. Olimlar tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi tajribalar jigar, buyrak va yurakning yoshga bog‘liq shikastlanishini kuchaytiruvchi maxsus oqsilni aniqladi.

Granzim K fermenti va uning yashirin ta’siri

Ilgari mutaxassislar ichki a’zolardagi yoshga bog‘liq o‘zgarishlar va immun tizimining qarishi bir-biri bilan uzviy bog‘liq, deb hisoblar edi. Yosh o‘tgan sari immun hujayralari sustroq ishlay boshlaydi, biroq ayni paytda yallig‘lanishni kuchaytiruvchi moddalarni ko‘proq ajratadi. Ulardan biri — grantim K fermentidir.

Biologlar uning konsentratsiyasi keksa sichqonlar va odamlarda sezilarli darajada oshishini oldindan bilishgan edi, ammo uning aniq vazifasi noma’lumligicha qolayotgan edi. Yangi ilmiy ish mualliflari fermentning muayyan vazifasini ko‘rsatib, immun tizimi va to‘qimalarning qarish jarayonlarini bir-biridan ajratib ko‘rsatdi. Natijalar nufuzli Immunity jurnalida e’lon qilindi.

Tajriba bosqichlari va sohalar

Asosiy xulosalar va ko‘rsatkichlar

Tajriba obyekti

Granzim K oqsili bo‘lmagan genetik o‘zgartirilgan hamda oddiy keksa sichqonlar

Immun tizimi holati

Har ikki guruhda ham infeksiya va o‘smalarga qarshi kurashish qobiliyati birdek susaygan

Ichki a’zolar holati

Oqsili yo‘q sichqonlarda yoshga bog‘liq fibroz (chandiqlanish) sezilarli darajada kamaygan

A’zolar faoliyati

Jigar shikastlanishi pasaygan, yurak me’yoriy qalinligini saqlagan, buyrakda zararli oqsillar kamaygan

Tajriba natijalari va tibbiyotdagi ahamiyati

Tadqiqotchilar organizmida tug‘ilganidanoq granzim K umuman bo‘lmagan genetik o‘zgartirilgan sichqonlardan foydalanishdi. O‘lchovlar shuni ko‘rsatdiki, ushbu oqsili bo‘lmagan keksa sichqonlarning ichki a’zolari holatida sezilarli ijobiy farq mavjud. Olimlar granzim K ichki a’zolar to‘qimalarini bevosita yemirishi, biroq immunitetning yoshga bog‘liq zaiflashuviga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qilmasligi haqida xulosaga keldi.

Shu tariqa, tadqiqotchilar a’zolarning qarishi va immunitetning zaiflashishini biologik darajada bir-biridan ajratish mumkinligini isbotlashdi. Granzim K to‘qimalarni yemirib, ularni qattiqlashtiradi.

Endilikda tibbiyotda o‘rganish va ta’sir ko‘rsatish uchun aniq nishon paydo bo‘ldi: agar voyaga yetgan odamlarda ushbu oqsil faoliyatini bloklaydigan dorilar yaratilsa, shifokorlar yurak, buyrak va jigarni yoshga bog‘liq yemirilishdan hamda fibrozdan samarali himoya qila olishi mumkin. Biroq bu natijalarni to‘laqonli ravishda odamlarga tatbiq etish uchun qo‘shimcha va keng ko‘lamli klinik tadqiqotlar o‘tkazish talab etiladi.

Sizningcha, kelajakda olimlar inson umrini uzaytirish va qarilikni to‘xtatish bo‘yicha bunday dori vositalarini yarata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari