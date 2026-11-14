Qarilikni to‘xtatib bo‘ladimi? Jigar va yurakni yemiruvchi ferment fosh etildi
Biologik qarish inson organizmining barcha tizimlariga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. To‘qimalar asta-sekin tiklanish qobiliyatini yo‘qotadi, ularda hujayraviy shikastlanishlar to‘planadi va surunkali yallig‘lanish rivojlanadi. Olimlar tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi tajribalar jigar, buyrak va yurakning yoshga bog‘liq shikastlanishini kuchaytiruvchi maxsus oqsilni aniqladi.
Granzim K fermenti va uning yashirin ta’siri
Ilgari mutaxassislar ichki a’zolardagi yoshga bog‘liq o‘zgarishlar va immun tizimining qarishi bir-biri bilan uzviy bog‘liq, deb hisoblar edi. Yosh o‘tgan sari immun hujayralari sustroq ishlay boshlaydi, biroq ayni paytda yallig‘lanishni kuchaytiruvchi moddalarni ko‘proq ajratadi. Ulardan biri — grantim K fermentidir.
Biologlar uning konsentratsiyasi keksa sichqonlar va odamlarda sezilarli darajada oshishini oldindan bilishgan edi, ammo uning aniq vazifasi noma’lumligicha qolayotgan edi. Yangi ilmiy ish mualliflari fermentning muayyan vazifasini ko‘rsatib, immun tizimi va to‘qimalarning qarish jarayonlarini bir-biridan ajratib ko‘rsatdi. Natijalar nufuzli Immunity jurnalida e’lon qilindi.
Tajriba bosqichlari va sohalar
Asosiy xulosalar va ko‘rsatkichlar
Tajriba obyekti
Granzim K oqsili bo‘lmagan genetik o‘zgartirilgan hamda oddiy keksa sichqonlar
Immun tizimi holati
Har ikki guruhda ham infeksiya va o‘smalarga qarshi kurashish qobiliyati birdek susaygan
Ichki a’zolar holati
Oqsili yo‘q sichqonlarda yoshga bog‘liq fibroz (chandiqlanish) sezilarli darajada kamaygan
A’zolar faoliyati
Jigar shikastlanishi pasaygan, yurak me’yoriy qalinligini saqlagan, buyrakda zararli oqsillar kamaygan
Tajriba natijalari va tibbiyotdagi ahamiyati
Tadqiqotchilar organizmida tug‘ilganidanoq granzim K umuman bo‘lmagan genetik o‘zgartirilgan sichqonlardan foydalanishdi. O‘lchovlar shuni ko‘rsatdiki, ushbu oqsili bo‘lmagan keksa sichqonlarning ichki a’zolari holatida sezilarli ijobiy farq mavjud. Olimlar granzim K ichki a’zolar to‘qimalarini bevosita yemirishi, biroq immunitetning yoshga bog‘liq zaiflashuviga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qilmasligi haqida xulosaga keldi.
Shu tariqa, tadqiqotchilar a’zolarning qarishi va immunitetning zaiflashishini biologik darajada bir-biridan ajratish mumkinligini isbotlashdi. Granzim K to‘qimalarni yemirib, ularni qattiqlashtiradi.
Endilikda tibbiyotda o‘rganish va ta’sir ko‘rsatish uchun aniq nishon paydo bo‘ldi: agar voyaga yetgan odamlarda ushbu oqsil faoliyatini bloklaydigan dorilar yaratilsa, shifokorlar yurak, buyrak va jigarni yoshga bog‘liq yemirilishdan hamda fibrozdan samarali himoya qila olishi mumkin. Biroq bu natijalarni to‘laqonli ravishda odamlarga tatbiq etish uchun qo‘shimcha va keng ko‘lamli klinik tadqiqotlar o‘tkazish talab etiladi.
Sizningcha, kelajakda olimlar inson umrini uzaytirish va qarilikni to‘xtatish bo‘yicha bunday dori vositalarini yarata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…