«O‘zbekiston Rossiyaning zaif nuqtalarini ochib berdi»: Karpin jamoasidagi muammolar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya terma jamoasining O‘zbekistonga qarshi o‘yindagi irodali g‘alabasi jamoaning himoyadagi kamchiliklari va murabbiy Valeriy Karpinning tajribalari bilan bog‘liq muammolarni yashira olmadi.
- Sobiq murabbiy Dmitriy Xomuxa futbolchilarning jismoniy charchoqdan aziyat chekayotgani va jamoada barqaror o‘yin uslubi shakllanmaganini ta’kidladi.
Rossiya terma jamoasi O‘zbekistonga qarshi uchrashuvda 0:2 hisobida ortda borayotgan bo‘lsa-da, yakunda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Biroq bu natija Rossiya futbolida hamma narsa joyida ekanini anglatmaydi. Aksincha, sobiq murabbiy Dmitriy Xomuxa uchrashuvdan keyin himoyadagi kamchiliklar, murabbiy Valeriy Karpinning doimiy tajribalari va ayrim futbolchilarning jamoa manfaatidan ustun qo‘yayotgan shaxsiy qarashlari haqida keskin fikr bildirdi.
SSKA yoshlar jamoasining sobiq murabbiyi bu haqda «Yevro-Futbol» internet nashriga bergan eksklyuziv suhbatida gapirdi. Uning mulohazalari Rossiya terma jamoasining O‘zbekistonga qarshi qayd etgan irodali g‘alabasi ortida qanday savollar turganini yana bir bor ko‘rsatdi.
0:2 hisobidan qaytish — yaxshi, ammo himoyadagi muammolar qolmoqda
Dmitriy Xomuxa Rossiya terma jamoasining O‘zbekistonga qarshi uchrashuvda mag‘lubiyat yoqasidan qaytib, g‘alaba qozonganini ijobiy baholadi. Uning fikricha, futbolchilarning qiyin vaziyatda xarakter ko‘rsatishi quvonarli holat. Biroq uchrashuv davomida jamoaning zaif jihatlari ham yaqqol namoyon bo‘lgan.
«Eng avvalo, jamoa xarakter ko‘rsatgani, omadsiz boshlangan o‘yinni o‘z tomoniga og‘dirib, g‘alaba qozongani quvonarli. Lekin muammolar yetarlicha ekani ham ko‘rinib turibdi», — dedi mutaxassis.
Xomuxa, ayniqsa, Rossiya terma jamoasining himoya chizig‘idan qoniqmagan. Uning ta’kidlashicha, O‘zbekistonga qarshi bahsda himoyachilar ishonchli harakat qila olmagan. Demak, hisobdagi g‘alaba jamoaning barcha kamchiliklarini yashirib qo‘ya olmaydi.
Futbolchilar charchagan, o‘yindagi shiddat esa pasaygan
Uchrashuvdan keyin Rossiya terma jamoasi futbolchilari maydonda kutilgan darajada shiddat bo‘lmaganini tan olishgan. Xomuxa bu holatni mavsumning birinchi qismi yakuniga yetib borayotgani bilan izohladi.
Uning fikricha, futbolchilar jismonan charchagan, avvalgi o‘yinlardagi hissiyot va kuch-quvvat ham sezilarli darajada kamaygan.
«Birinchi davra yakuniga yetayotgani bilan bog‘liq, deb o‘ylayman. Futbolchilar sezilarli darajada charchagan, emotsiya ham, kuch ham avvalgidek emas», — dedi sobiq murabbiy.
Karpinning doimiy tajribalari: Rossiya terma jamoasi aniq o‘yin uslubiga ega bo‘lishi kerakmi?
Suhbatda Valeriy Karpinning terma jamoadagi ish uslubi ham muhokama qilindi. Jurnalist murabbiy to‘rt yildan ortiq vaqt davomida natija bosimisiz ishlash imkoniyatiga ega bo‘lganini eslatdi. Shu sharoitda u doimiy tarkibni shakllantirib, futbolchilarni bir-birini tushunadigan va barqaror o‘ynaydigan jamoaga aylantirishi mumkin edi.
Biroq Karpin hali ham turli tajribalar o‘tkazayotgani haqida savol berildi.
Xomuxa bu fikrga qo‘shilish mumkinligini aytdi, ammo murabbiylar shtabi qanday reja asosida ish olib borayotganini bilmasligini ta’kidladi. Shu bilan birga, u Rossiya terma jamoasining xalqaro musobaqalarga qaytishi ehtimoli nuqtayi nazaridan muhim savolni o‘rtaga tashladi.
«Rossiya terma jamoasi xalqaro musobaqalarga qaytgan paytga kelib, Komlichenko, Miranchuk kabi futbolchilar o‘ttizdan ancha oshgan yoshda bo‘ladi. O‘shanda ulardan qanday tarzda foydalanish rejalashtirilgan?» — deya savol qo‘ydi mutaxassis.
Bu fikr ortida yana bir jiddiy masala bor: terma jamoa faqat bugungi o‘yinlar bilan cheklanib qolmasdan, kelajak uchun ham tarkib va o‘yin tizimini shakllantirishi kerak.
Xomuxa Rossiya terma jamoasining qaysi jihatini ijobiy baholadi?
Sobiq murabbiydan Rossiya terma jamoasining o‘yinidan oxirgi marta qachon zavq olgani ham so‘raldi. U rasmiy uchrashuvlar davrini esladi va o‘rtoqlik o‘yinlari futbolga xos to‘liq hissiyotni bermasligini aytdi.
Shu bilan birga, Xomuxa so‘nggi o‘rtoqlik bahslarida ham ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rayotganini yashirmadi. Uning fikricha, hujumda kombinatsion futbol namoyish eta oladigan o‘yinchilar guruhi shakllanmoqda.
Ayniqsa, yosh va o‘rta yoshdagi futbolchilarning birgalikda maydonga tushganidagi o‘zaro tushunishini ijobiy baholadi. Bu esa Rossiya terma jamoasida kelajak uchun muayyan asos paydo bo‘layotganidan dalolat berishi mumkin.
Glushenkov nega terma jamoaga chaqirilmadi? Xomuxa futbolchining o‘zini ham aybdor deb hisoblaydi
Suhbatning eng keskin qismi Maksim Glushenkov atrofidagi vaziyatga bag‘ishlandi.
Avvalroq Valeriy Karpin futbolchining mehnatga munosabatidan qoniqmayotganini bildirgan va shu sababli uni terma jamoaga chaqirmagan edi. Jurnalist murabbiy yulduz futbolchilar bilan ham alohida yondashuv asosida ishlashi, ularni rag‘batlantirishi va o‘zlarini jamoa uchun muhim his etishiga yordam berishi kerakligini ta’kidladi.
Xomuxa esa bu masalada murabbiyning pozitsiyasini qo‘llab-quvvatladi.
«Men har doim murabbiy tomonida bo‘laman — u yaxshi bo‘ladimi, yomonmi, baribir. Agar futbolchi mamlakat sharafini himoya qilmoqchi bo‘lsa, klubdagi ishlari, terma jamoadagi vaziyat kabi barcha shaxsiy omillarni chetga surishi kerak», — dedi u.
Mutaxassisning fikricha, futbolchilar ba’zan o‘z xatolarini tan olish o‘rniga, atrofdagilarni ayblashga moyil bo‘ladi. U bunday vaziyatda har bir o‘yinchi o‘z harakatlariga ham xolis baho berishi kerakligini ta’kidladi.
«Hamma aybdor, faqat futbolchilar ideal»: mutaxassis Glushenkovga ishora qildi
Jurnalist yuqori darajadagi futbolchilarning xarakteri oddiy bo‘lmasligi, shuning uchun murabbiy ular bilan ishlashda o‘ziga xos yondashuv topishi zarurligini eslatdi.
Xomuxa esa Glushenkov bilan bog‘liq holat birinchi marta kuzatilayotgan muammo emasligini aytdi. Uning fikricha, futbolchining terma jamoadagi munosabati haqida gap ketganda, faqat murabbiyning ish uslubini muhokama qilish to‘g‘ri emas.
Suhbatda Karpinning «Dinamo»dagi faoliyati ham tilga olindi. Jurnalist murabbiyning futbolchilar bilan munosabat o‘rnatishdagi qiyinchiliklari klubdagi natijalarga ham ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligini so‘radi.
Xomuxa Karpin barcha futbolchilarga mos keladigan yondashuvni topa olmagan bo‘lishi mumkinligini istisno qilmadi. Biroq u futbolchilarning atrofidagi odamlar ham ularga to‘g‘ri maslahat berishi kerakligini ta’kidladi.
Uning fikricha, agar jamoadoshlaring ham sening xatti-harakatlaringdan norozi bo‘layotgan bo‘lsa, buni jiddiy signal sifatida qabul qilish lozim.
«Agar senga jamoadoshlaring e’tiroz bildirsa, buning o‘ziyoq jiddiy belgi. Shunda o‘ylab ko‘rish kerak: men hammasini to‘g‘ri qilyapmanmi? Bu, avvalo, Glushenkovga taalluqli», — dedi Xomuxa.
«Terma jamoada shaxsiy xohishlarni chetga surish kerak»
Jurnalist Glushenkovning «Zenit»da Sergey Semak qo‘l ostida muammosiz o‘ynayotganini eslatib, klub va terma jamoadagi ish jarayonlari o‘rtasidagi farqqa e’tibor qaratdi.
Xomuxa bu ikki tizim o‘rtasida katta farq borligini tushuntirdi. Uning ta’kidlashicha, terma jamoa murabbiyining futbolchilar bilan ishlash uchun vaqti juda kam. O‘yinchi jamoaga kelishi, o‘z vazifasini bajarishi va klubiga qaytishi kerak.
Shu sababli futbolchi murabbiy, jamoadoshlar yoki boshqa shaxsiy omillardan norozi bo‘lib, doimiy ravishda bahona izlamasligi lozim.
«Agar sen mamlakat sharafini himoya qilayotgan bo‘lsang, o‘ziga yoqmagan ba’zi narsalarga ko‘z yumishni ham bilishing kerak», — deya ta’kidladi sobiq murabbiy.
O‘zbekiston bilan o‘yin Rossiya terma jamoasi uchun faqat g‘alaba bilan yakunlangan bahs emas
Dmitriy Xomuxaning mulohazalaridan ko‘rinib turibdiki, Rossiya terma jamoasining O‘zbekiston ustidan 3:2 hisobidagi g‘alabasi uning mutaxassislari orasida ham bir qator savollarni keltirib chiqargan.
Bir tomondan, Rossiya futbolchilari ikki gol farqini yo‘qqa chiqarib, iroda va xarakter namoyish etdi. Ikkinchi tomondan esa himoyadagi ishonchsizlik, futbolchilarning charchog‘i, tarkibdagi doimiy o‘zgarishlar va jamoa ichidagi munosabatlar haqidagi bahslar davom etmoqda.
O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa bu uchrashuv boshqa bir jihatdan ahamiyatli bo‘ldi: raqib ikki gol o‘tkazib yuborganidan keyin ham o‘yinga qaytishga majbur bo‘ldi. Ammo yakuniy hisobdagi mag‘lubiyat milliy jamoamizning 2:0 hisobidagi ustunlikni saqlab qola olmagani haqidagi savollarni ham ochiq qoldirdi.
Futbolda ba’zan g‘alaba hamma muammoni hal qilmaydi. Rossiya terma jamoasi misolida ham aynan shu holat kuzatildi: tablodagi 3:2 — g‘alaba, ammo o‘yindan keyingi muhokamalar hali ancha davom etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…