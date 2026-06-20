Qarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdi
Baliq ovlashda omadi yurishmagan bir amaki kutilmagan qaror qabul qilib, o‘z hayotini butunlay o‘zgartirib yubordi. U baliq tutish o‘rniga ularni boqishni boshladi va vaqt o‘tishi bilan suv osti jonzotlarining eng yaqin do‘stiga aylandi.
Avvaliga u o‘lja sifatida olib kelgan yemlarini shunchaki suvga tashlab yuborgan. Ammo oradan ko‘p o‘tmay, baliqlar uning oldiga yaqinlashib, undan qo‘rqmaydigan bo‘lib qolgan. Shundan so‘ng amaki ularni muntazam ravishda boqishni boshladi.
Endi u suv bo‘yiga kelib qo‘l silkisa kifoya — baliqlar darhol uning yoniga suzib keladi. Ularni qoshiq yordamida boqadi, baliqlar esa xuddi navbat kutayotgandek tinch turib ovqatini kutadi.
Qizig‘i shundaki, baliqlar juda xotirjam va itoatkor bo‘lib qolgan. Amaki ularni bemalol silaydi, hatto qo‘liga olib erkalasa ham ular qochmaydi. Ayrim baliqlarning vazni esa besh kilogrammgacha yetadi.
Vaqt o‘tishi bilan bu inson baliqlar uchun go‘yo mehribon bir otaga aylandi. U har kuni ularni boqadi, ular bilan “muloqot” qiladi va shu orqali hayotdan zavq oladi. Eng muhimi esa — u endi o‘zini yolg‘iz his qilmaydi.
Bu voqea nafaqat kulgili, balki inson va tabiat o‘rtasidagi samimiy bog‘liqlikni ham yaqqol namoyon etadi.
…