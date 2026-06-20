Qarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdi

·0·Jamiyat
Qarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdi

Baliq ovlashda omadi yurishmagan bir amaki kutilmagan qaror qabul qilib, o‘z hayotini butunlay o‘zgartirib yubordi. U baliq tutish o‘rniga ularni boqishni boshladi va vaqt o‘tishi bilan suv osti jonzotlarining eng yaqin do‘stiga aylandi.

Avvaliga u o‘lja sifatida olib kelgan yemlarini shunchaki suvga tashlab yuborgan. Ammo oradan ko‘p o‘tmay, baliqlar uning oldiga yaqinlashib, undan qo‘rqmaydigan bo‘lib qolgan. Shundan so‘ng amaki ularni muntazam ravishda boqishni boshladi.

Endi u suv bo‘yiga kelib qo‘l silkisa kifoya — baliqlar darhol uning yoniga suzib keladi. Ularni qoshiq yordamida boqadi, baliqlar esa xuddi navbat kutayotgandek tinch turib ovqatini kutadi.

Qizig‘i shundaki, baliqlar juda xotirjam va itoatkor bo‘lib qolgan. Amaki ularni bemalol silaydi, hatto qo‘liga olib erkalasa ham ular qochmaydi. Ayrim baliqlarning vazni esa besh kilogrammgacha yetadi.

Vaqt o‘tishi bilan bu inson baliqlar uchun go‘yo mehribon bir otaga aylandi. U har kuni ularni boqadi, ular bilan “muloqot” qiladi va shu orqali hayotdan zavq oladi. Eng muhimi esa — u endi o‘zini yolg‘iz his qilmaydi.

Bu voqea nafaqat kulgili, balki inson va tabiat o‘rtasidagi samimiy bog‘liqlikni ham yaqqol namoyon etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydiSirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydiBugun, 20:44Qibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiQibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiBugun, 20:28Endi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqdaEndi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqdaBugun, 20:23Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBaxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBugun, 17:44Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBugun, 17:35Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriToshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriBugun, 17:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda