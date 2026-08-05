Turkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdi
Turkiyada mehnat faoliyatini olib borayotgan yana bir O‘zbekiston fuqarosining to‘satdan vafot etgani haqida xabar tarqaldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, Bursa viloyatida faoliyat yuritgan 36 yoshli Oybek Niyozov kutilmaganda hayotdan ko‘z yumgan.
Qayd etilishicha, Oybek Niyozov Bursa viloyatining Inego‘l tumani davlat shifoxonasida palliativ yordam bo‘limida shaxsiy bemor parvarishchisi sifatida mehnat qilib kelgan. U bemorlarga kundalik parvarish ko‘rsatish va ularning holatini nazorat qilish bilan shug‘ullangan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2 avgustdan 3 avgustga o‘tar kechasi, taxminan soat 03:00 larda uning sog‘lig‘i to‘satdan yomonlashgan. Shundan so‘ng u yerga yiqilgan va hamkasblari tomonidan zudlik bilan unga tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Hamshiralar va shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun barcha zarur choralarni ko‘rgan bo‘lsa-da, afsuski, Oybek Niyozovni qutqarishning imkoni bo‘lmagan.
Ma’lum qilinishicha, uning jasadi o‘limning aniq sababini belgilash maqsadida Bursa Sud-tibbiyot ekspertizasi institutiga yuborilgan. Hozirda marhumning vafoti yuzasidan tegishli tergov harakatlari boshlangan bo‘lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeaning barcha holatlarini o‘rganmoqda.
Hozircha rasmiy idoralar tomonidan o‘limning aniq sababi e’lon qilinmagan. Ekspertiza xulosasidan so‘ng qo‘shimcha ma’lumotlar taqdim etilishi kutilmoqda.
…