Turkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdi

·0·Jamiyat
Turkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdi

Turkiyada mehnat faoliyatini olib borayotgan yana bir O‘zbekiston fuqarosining to‘satdan vafot etgani haqida xabar tarqaldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, Bursa viloyatida faoliyat yuritgan 36 yoshli Oybek Niyozov kutilmaganda hayotdan ko‘z yumgan.

Qayd etilishicha, Oybek Niyozov Bursa viloyatining Inego‘l tumani davlat shifoxonasida palliativ yordam bo‘limida shaxsiy bemor parvarishchisi sifatida mehnat qilib kelgan. U bemorlarga kundalik parvarish ko‘rsatish va ularning holatini nazorat qilish bilan shug‘ullangan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2 avgustdan 3 avgustga o‘tar kechasi, taxminan soat 03:00 larda uning sog‘lig‘i to‘satdan yomonlashgan. Shundan so‘ng u yerga yiqilgan va hamkasblari tomonidan zudlik bilan unga tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Hamshiralar va shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun barcha zarur choralarni ko‘rgan bo‘lsa-da, afsuski, Oybek Niyozovni qutqarishning imkoni bo‘lmagan.

Ma’lum qilinishicha, uning jasadi o‘limning aniq sababini belgilash maqsadida Bursa Sud-tibbiyot ekspertizasi institutiga yuborilgan. Hozirda marhumning vafoti yuzasidan tegishli tergov harakatlari boshlangan bo‘lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeaning barcha holatlarini o‘rganmoqda.

Hozircha rasmiy idoralar tomonidan o‘limning aniq sababi e’lon qilinmagan. Ekspertiza xulosasidan so‘ng qo‘shimcha ma’lumotlar taqdim etilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?Kecha, 23:25Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Kecha, 23:12Shahrisabz hokimi katta bahsni boshlab berdi: Bakirovdan xavfli savol (video)Shahrisabz hokimi katta bahsni boshlab berdi: Bakirovdan xavfli savol (video)Kecha, 23:0040 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandiKecha, 22:18Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaKecha, 17:11Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Kecha, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda