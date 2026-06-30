Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladi

·9·Jamiyat
Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladi

Prezident yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan hech bir o‘g‘il-qiz chetda qolmasligi kerakligini ta’kidladi.

Yoshlar ishlari agentligi va Ijtimoiy himoya milliy agentligiga joriy yilda «Vatan mehri — ijtimoiy tashabbuslar» tanlovini o‘tkazish topshirildi.

Tanlov doirasida aholi muammolariga eng yaxshi yechim taklif qilgan volontyorlar va 50 ta ijtimoiy loyiha muallifi taqdirlanadi.

Shuningdek, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Ichki ishlar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida «Qanot» loyihasi ishga tushiriladi.

Loyiha ijtimoiy xavf guruhidagi bolalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Ular ijtimoiy xizmatlar, ta’lim, sport, musiqa va san’at yo‘nalishlariga jalb etiladi.

Bu orqali yoshlarning qayta huquqbuzarlik sodir etishining oldini olish maqsad qilingan.

Iyun oyida o‘tkazilgan «Yoshlar tashabbuslari marafoni»da yigit-qizlar ilm-fan, madaniyat, biznes, startap va sun’iy intellekt yo‘nalishlarida minglab takliflarni ilgari surgan.

Yoshlar ishlari agentligiga «Tashabbuslar ofisi»ni tashkil etish vazifasi qo‘yildi. Ushbu tuzilma yoshlar g‘oyalarini amaliy loyiha, mahsulot va xizmatga aylantirish bilan shug‘ullanadi.

Bu ishlar uchun 50 milliard so‘m mablag‘ ajratiladi.

Yoshlar ishlari agentligiIjtimoiy himoya milliy agentligiQanotVatan mehriTashabbuslar ofisiYoshlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiToshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiBugun, 13:53Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiXorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiBugun, 12:497 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldi7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:44Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdiToshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdiBugun, 12:38Toshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiToshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiBugun, 11:3230 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!30 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!Bugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi