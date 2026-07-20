Katta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqda
O‘zbekistondagi daryolardan birida olingan video ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Unda suv to‘lqinlari g‘ayrioddiy tarzda harakatlanayotgani va oqim birdaniga o‘zgargandek ko‘rinayotgani aks etgan.
Kadrlarni ko‘rgan foydalanuvchilar turli taxminlarni ilgari surishmoqda. Kimdir bu holatga daryodagi yirik baliq sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini aytgan. Boshqalar esa yerosti silkinishi yoki suv tubidagi harakatlar haqida fikr bildirgan.
Ayrim izohlarda suvga biror hayvon tushib ketgan bo‘lishi mumkinligi ham yozilgan. Ammo hozircha bu taxminlarning birortasi rasman tasdiqlanmagan.
Mutaxassislar izohi berilmaguncha, daryodagi ushbu holatning aniq sababi noma’lum bo‘lib qoladi. Shu bilan birga, video tabiatdagi kutilmagan hodisalar odamlarda qanday qiziqish uyg‘otishini yana bir bor ko‘rsatdi.
…