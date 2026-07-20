Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandi

·0·Jamiyat
Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandi

Farg‘ona shahrida yangi tug‘ilgan farzandini sotishga uringan er-xotinga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Sud qaroriga ko‘ra, har ikkisi ham besh yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Ruxsor News axborot dasturida ma’lum qilindi.

Tergov materiallariga ko‘ra, sudlanuvchilar 2024 yilda Qo‘qon shahrida tanishib, yaqinlaridan yashirin ravishda shar’iy nikoh asosida turmush qurgan. Keyinchalik oilada tez-tez kelishmovchiliklar va janjallar yuzaga kelgan. Oradan vaqt o‘tib ularning o‘g‘il farzandi dunyoga kelgan.

Ma’lum bo‘lishicha, erkak ish izlab Farg‘ona shahriga kelgan va bir necha kundan so‘ng turmush o‘rtog‘i hamda chaqalog‘ini ham o‘z yoniga chaqirgan. Biroq moddiy qiyinchiliklar va qarzdorlik sababli juftlik farzandini sotishga qaror qilgan.

Sudda ayolning aytishicha, bu taklifni unga boshqa bir ayol bildirgan. Bolaning yaxshi oilada tarbiyalanishi aytilganidan keyin u bu fikrga rozi bo‘lgan. Keyinchalik bu haqda turmush o‘rtog‘iga ham aytgan va ma’lum vaqtdan so‘ng ular bu qarorga birgalikda kelishgan.

Sudlanuvchilarning ta’kidlashicha, bolani sotishdan tushadigan mablag‘ni kredit qarzlarini yopish hamda kelgusida yangi hayot boshlash uchun ishlatishni rejalashtirishgan.

Sud har ikki shaxsni Jinoyat kodeksining 135-moddasi — «Odam savdosi» bilan aybdor deb topdi va ularning har biriga 5 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi.

Shuningdek, voyaga yetmagan bolaning taqdiri to‘liq hal etilgunga qadar uning huquq va manfaatlarini himoya qilish vazifasi Qo‘qon shahar Inson ijtimoiy himoya agentligi hamda mahalliy bolalarni himoya qilish bo‘limi zimmasiga yuklatildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Katta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaKatta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaBugun, 14:33Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaArab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaBugun, 12:10Noqonuniy qurilish qimmatga tushdiNoqonuniy qurilish qimmatga tushdiBugun, 11:39Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiNukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiBugun, 11:13Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Bugun, 11:04Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Bugun, 08:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi