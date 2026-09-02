3 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Universalbank — 11 815 so‘m.
• Tengebank — 11 860 so‘m.
3 sentyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 8–9 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Universalbank — 11 815 so‘m.
• Anorbank — 11 810 so‘m.
• NBU — 11 810 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Tengebank — 11 860 so‘m.
• Asakabank — 11 860 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 860 so‘m.
• MyBank (Madad) — 11 860 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…