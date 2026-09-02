Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!

·51·Sport
Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!

Germaniya chempionatining ikkinchi divizionida shanba kungi tur haqiqiy gollar festivali va rekordlar oqshomiga aylandi. 29 avgust kuni o‘tkazilgan atigi to‘rtta bahsda darvozalar jami 27 marta ishg‘ol qilindi.

Musobaqa tarixida ilk bor bir kunlik o‘yinlarda o‘rtacha har bir bahsga 6,8 tadan gol to‘g‘ri keldi va bu ikkinchi Bundesliga tashkil topganidan buyon qayd etilgan eng yuqori sermahsullik rekordi sifatida rasman qayd etildi.

Shanba oqshomining telbavor hisoblari

Kun doirasidagi to‘rtta uchrashuvning barchasi muxlislarga haqiqiy gollar shousini taqdim etdi:

  • «Xaydenxaym» 5:3 «Dinamo Drezden»: Mezbonlar va Drezden klubi o‘rtasidagi shiddatli to‘qnashuvda tomoshabinlar naq 8 ta golga guvoh bo‘lishdi;

  • «Energi» 3:4 «Groyter Fyurt»: Mehmonlar foydasiga hal bo‘lgan dramatik bahsda darvozalarga 7 ta to‘p kiritildi;

  • «Karlsrue» 2:5 «Volfsburg»: «Bo‘rilar» safarda raqib darvozasiga javobsiz qolib ketmagan bo‘lsa-da, 5 ta to‘p kiritib, yirik hisobdagi g‘alabaga erishdi;

  • «Nyurnberg» 4:1 «Arminiya»: Kunning yakuniy qarama-qarshiligida maydon egalari ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Tarixiy rekord: Raqamlar nima demoqda?

Ushbu turning nemis futboli uchun ahamiyati:

  • O‘yin boshiga qariyb 7 ta gol: 4 ta bahsda 27 ta gol — bu zamonaviy Yevropa futboli uchun kamdan-kam uchraydigan fenomenal ko‘rsatkich;

  • Mutlaq tarixiy natija: Ikkinchi Bundesliga butun mavjudligi davomida hech qachon bir kunlik tur doirasida o‘yin boshiga o‘rtacha 6,8 talik natijadorlikni ko‘rmagan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Bugun, 10:58Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi