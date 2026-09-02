Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!
Germaniya chempionatining ikkinchi divizionida shanba kungi tur haqiqiy gollar festivali va rekordlar oqshomiga aylandi. 29 avgust kuni o‘tkazilgan atigi to‘rtta bahsda darvozalar jami 27 marta ishg‘ol qilindi.
Musobaqa tarixida ilk bor bir kunlik o‘yinlarda o‘rtacha har bir bahsga 6,8 tadan gol to‘g‘ri keldi va bu ikkinchi Bundesliga tashkil topganidan buyon qayd etilgan eng yuqori sermahsullik rekordi sifatida rasman qayd etildi.
Shanba oqshomining telbavor hisoblari
Kun doirasidagi to‘rtta uchrashuvning barchasi muxlislarga haqiqiy gollar shousini taqdim etdi:
«Xaydenxaym» 5:3 «Dinamo Drezden»: Mezbonlar va Drezden klubi o‘rtasidagi shiddatli to‘qnashuvda tomoshabinlar naq 8 ta golga guvoh bo‘lishdi;
«Energi» 3:4 «Groyter Fyurt»: Mehmonlar foydasiga hal bo‘lgan dramatik bahsda darvozalarga 7 ta to‘p kiritildi;
«Karlsrue» 2:5 «Volfsburg»: «Bo‘rilar» safarda raqib darvozasiga javobsiz qolib ketmagan bo‘lsa-da, 5 ta to‘p kiritib, yirik hisobdagi g‘alabaga erishdi;
«Nyurnberg» 4:1 «Arminiya»: Kunning yakuniy qarama-qarshiligida maydon egalari ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Tarixiy rekord: Raqamlar nima demoqda?
Ushbu turning nemis futboli uchun ahamiyati:
O‘yin boshiga qariyb 7 ta gol: 4 ta bahsda 27 ta gol — bu zamonaviy Yevropa futboli uchun kamdan-kam uchraydigan fenomenal ko‘rsatkich;
Mutlaq tarixiy natija: Ikkinchi Bundesliga butun mavjudligi davomida hech qachon bir kunlik tur doirasida o‘yin boshiga o‘rtacha 6,8 talik natijadorlikni ko‘rmagan edi.
…