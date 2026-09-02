River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladi

·20·Sport
River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladi

Argentina futbolining flagmanlaridan biri boʻlgan River Pleyt klubi yana bir bor katta moliyaviy daromadga ega chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, yarim himoyachi Enso Fernandesning Chelsidan Manchester Sitiga amalga oshirgan rekord darajadagi transferi Buenos-Ayres jamoasining byudjetiga millionlab yevro kelib tushishini taʼminlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 25 yoshli futbolchining transfer qiymati Britaniya rekordini yangilab, 125 million funt sterlingni tashkil etgan. Ushbu ulkan bitim natijasida FIFAning birdamlik mexanizmi (solidarity contribution) qoidalariga muvofiq, River Pleyt klubi ham oʻz ulushini oladi.

Moliyaviy muvaffaqiyat va solidar toʻlovlar

Olean nashrining maʼlumot qilishicha, Argentina grandlari ushbu transfer summasidan taxminan 3,37 foiz miqdorida, aniqrogʻi 4,92 million yevro atrofida badal oladi. Mazkur mablagʻ ikki Premyer-liga klubi oʻrtasida kelishilgan toʻlov grafigiga muvofiq qismlarga boʻlingan holda oʻtkazib beriladi.

Ushbu kelib tushadigan mablagʻ River Pleytning hujumchi Lukas Beltranning ijara shartnomasi boʻyicha moliyaviy majburiyatlarini deyarli toʻliq qoplashga yordam berishi kutilmoqda. Klub rahbariyati yoshlar akademiyasining samarali faoliyati evaziga yana bir bor katta foyda koʻrayotganidan mamnun.

Yevropadagi transferlardan kelgan ulkan daromad

Enso Fernandes 2022-yilda Yevropaga koʻchib oʻtganidan buyon uning sobiq klubi tarbiyalanuvchisi ortidan jami 60 million yevroga yaqin daromad topdi. Bungacha klubning sobiq prezidenti Xorxe Brito futbolchini Benfikaga 18 million yevroga sotish jarayonida 25 foizlik qayta sotuv ulushini saqlab qolgani juda qoʻl kelgandi.

Oʻsha paytda ushbu aqlli shartnoma Chelsining 121 million yevrolik xaridi vaqtida oʻzini oʻnglab, klub gʻaznasiga ulkan mablagʻ keltirgandi. Hozirgi transfer bilan birgalikda Fernandesning River Pleytga keltirgan umumiy daromadi 57,12 million yevroga yetdi.

Manchester Siti rejalari va yangi chaqiruv

Oʻz navbatida, Manchester Siti tarkibni kuchaytirish maqsadida Enso Fernandesni va yana bir yozgi transfer — Elliot Andersonni jamoaga integratsiya qilish ishlarini boshlab yubordi. Argentinalik tajribali pleymeyker agar roʻyxatdan oʻtish ishlari oʻz vaqtida yakunlansa, shu hafta oxirida Koventri Siti jamoasiga qarshi bahsda maydonga tushishi mumkin.

Etixad stadioni rahbariyati ushbu transfer 2026/27-yilgi mavsumda barcha turnirlarda asosiy sovrinlar uchun kurashga yangi surʼat bagʻishlashiga umid qilmoqda. Enso Fernandesning yangi jamoasidagi oʻyinlari va uning transferi atrofidagi moliyaviy jarayonlar futbol jamoatchiligining diqqat markazida qolmoqda.

Enso FernandesManchester SitiRiver PleytTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Bugun, 10:58Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi