River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladi
Argentina futbolining flagmanlaridan biri boʻlgan River Pleyt klubi yana bir bor katta moliyaviy daromadga ega chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, yarim himoyachi Enso Fernandesning Chelsidan Manchester Sitiga amalga oshirgan rekord darajadagi transferi Buenos-Ayres jamoasining byudjetiga millionlab yevro kelib tushishini taʼminlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 25 yoshli futbolchining transfer qiymati Britaniya rekordini yangilab, 125 million funt sterlingni tashkil etgan. Ushbu ulkan bitim natijasida FIFAning birdamlik mexanizmi (solidarity contribution) qoidalariga muvofiq, River Pleyt klubi ham oʻz ulushini oladi.
Moliyaviy muvaffaqiyat va solidar toʻlovlarOlean nashrining maʼlumot qilishicha, Argentina grandlari ushbu transfer summasidan taxminan 3,37 foiz miqdorida, aniqrogʻi 4,92 million yevro atrofida badal oladi. Mazkur mablagʻ ikki Premyer-liga klubi oʻrtasida kelishilgan toʻlov grafigiga muvofiq qismlarga boʻlingan holda oʻtkazib beriladi.
Ushbu kelib tushadigan mablagʻ River Pleytning hujumchi Lukas Beltranning ijara shartnomasi boʻyicha moliyaviy majburiyatlarini deyarli toʻliq qoplashga yordam berishi kutilmoqda. Klub rahbariyati yoshlar akademiyasining samarali faoliyati evaziga yana bir bor katta foyda koʻrayotganidan mamnun.
Yevropadagi transferlardan kelgan ulkan daromadEnso Fernandes 2022-yilda Yevropaga koʻchib oʻtganidan buyon uning sobiq klubi tarbiyalanuvchisi ortidan jami 60 million yevroga yaqin daromad topdi. Bungacha klubning sobiq prezidenti Xorxe Brito futbolchini Benfikaga 18 million yevroga sotish jarayonida 25 foizlik qayta sotuv ulushini saqlab qolgani juda qoʻl kelgandi.
Oʻsha paytda ushbu aqlli shartnoma Chelsining 121 million yevrolik xaridi vaqtida oʻzini oʻnglab, klub gʻaznasiga ulkan mablagʻ keltirgandi. Hozirgi transfer bilan birgalikda Fernandesning River Pleytga keltirgan umumiy daromadi 57,12 million yevroga yetdi.
Manchester Siti rejalari va yangi chaqiruvOʻz navbatida, Manchester Siti tarkibni kuchaytirish maqsadida Enso Fernandesni va yana bir yozgi transfer — Elliot Andersonni jamoaga integratsiya qilish ishlarini boshlab yubordi. Argentinalik tajribali pleymeyker agar roʻyxatdan oʻtish ishlari oʻz vaqtida yakunlansa, shu hafta oxirida Koventri Siti jamoasiga qarshi bahsda maydonga tushishi mumkin.
Etixad stadioni rahbariyati ushbu transfer 2026/27-yilgi mavsumda barcha turnirlarda asosiy sovrinlar uchun kurashga yangi surʼat bagʻishlashiga umid qilmoqda. Enso Fernandesning yangi jamoasidagi oʻyinlari va uning transferi atrofidagi moliyaviy jarayonlar futbol jamoatchiligining diqqat markazida qolmoqda.
…