Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdi
Manchester Siti yarim himoyachisi Klaudio Echeverri faoliyatini Portugaliyaning Benfika klubida davom ettirish uchun Lissabonga yetib keldi. A Bola nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 20 yoshli iqtidorli futbolchi mavsum oxirigacha ijara asosida Portugaliya jamoasi sharafini himoya qiladi va kelishuvda uni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish huquqi ham koʻzda tutilgan. Ushbu transfer yosh argentinalik futbolchining Yevropa yashil maydonlaridagi faoliyatida navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Seshanba kuni kechqurun Lissabonga kelib qoʻngan hujumkor yarim himoyachi tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, rasmiy shartnomaga imzo chekishi rejalashtirilgan. Benfika rahbariyati futbolchini Yevropa ligasining yaqinlashib kelayotgan uchrashuvlari uchun UEFA roʻyxatidan oʻtkazish maqsadida barcha rasmiyatchiliklarni qisqa fursatda yakunlashga shoshilmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Marko Silva yosh futbolchini asosiy tarkibda muhim figura sifatida koʻrmoqda.
Yulduzli maslahatlar va transfer sabablariManchester Siti bilan 2024-yil yanvar oyida toʻrt yarim yillik shartnoma imzolagan Klaudio Echeverri bungacha Bavyer Klevergusen va Jirona safida ham ijara asosida toʻp surgan edi. Portugaliyaga kelgach, u transfer borasida Manchester Siti safidagi jamoadoshlari Ruben Diash va Bernardu Silva hamda murabbiy Marko Silva bilan maslahatlashganini ochiq tan oldi. Qizigʻi shundaki, Ruben Diash va Bernardu Silva oʻtmishda aynan Benfika tarbiyalanuvchilari yoki sobiq oʻyinchilari hisoblanishadi.
"El Diablito" laqabi bilan tanilgan argentinalik futbolchi Portugaliyaning eng buyuk klubiga kelib qoʻshilganidan mamnun ekanini yashirmadi. U klub tarixida iz qoldirgan vatandoshlarining yoʻlidan borib, jamoaning chempionlik unvonlarini qoʻlga kiritishiga oʻz hissasini qoʻshishni maqsad qilgan. Echeverri murabbiy va sobiq benfikachilar bilan suhbatdan soʻng aynan shu qarorga kelganini taʼkidladi.
Taktik rejadagi oʻrniYangi jamoasida Klaudio Echeverri asosan maydon markazida, yaʼni 10-raqam ostidagi hujumkor yarim himoyachi pozitsiyada harakat qilishi kutilmoqda. Bu mavqeda yaqingacha Georgiy Sudakov oʻynagan boʻlib, argentinalik yosh futbolchi Benfikaning hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada oshirishi shubhasiz. Uning maydonni koʻra olishi va tezkor qarorlar qabul qilishi Marko Silvaning taktik sxemasiga juda mos tushadi.
Benfika rahbariyati va muxlislari yosh iqtidor egasidan katta umidlar qilishmoqda. Yevropa ligasidagi bahslar va ichki chempionat oʻyinlari Echeverri uchun oʻz salohiyatini toʻlaqonli namoyon etish va Manchester Sitiga qaytishdan oldin Yevropa futbolida oʻz nomini yanada porlatish uchun ajoyib imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.
…