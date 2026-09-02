Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdi

·32·Sport
Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdi

Manchester Siti yarim himoyachisi Klaudio Echeverri faoliyatini Portugaliyaning Benfika klubida davom ettirish uchun Lissabonga yetib keldi. A Bola nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 20 yoshli iqtidorli futbolchi mavsum oxirigacha ijara asosida Portugaliya jamoasi sharafini himoya qiladi va kelishuvda uni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish huquqi ham koʻzda tutilgan. Ushbu transfer yosh argentinalik futbolchining Yevropa yashil maydonlaridagi faoliyatida navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Seshanba kuni kechqurun Lissabonga kelib qoʻngan hujumkor yarim himoyachi tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, rasmiy shartnomaga imzo chekishi rejalashtirilgan. Benfika rahbariyati futbolchini Yevropa ligasining yaqinlashib kelayotgan uchrashuvlari uchun UEFA roʻyxatidan oʻtkazish maqsadida barcha rasmiyatchiliklarni qisqa fursatda yakunlashga shoshilmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Marko Silva yosh futbolchini asosiy tarkibda muhim figura sifatida koʻrmoqda.

Yulduzli maslahatlar va transfer sabablari

Manchester Siti bilan 2024-yil yanvar oyida toʻrt yarim yillik shartnoma imzolagan Klaudio Echeverri bungacha Bavyer Klevergusen va Jirona safida ham ijara asosida toʻp surgan edi. Portugaliyaga kelgach, u transfer borasida Manchester Siti safidagi jamoadoshlari Ruben Diash va Bernardu Silva hamda murabbiy Marko Silva bilan maslahatlashganini ochiq tan oldi. Qizigʻi shundaki, Ruben Diash va Bernardu Silva oʻtmishda aynan Benfika tarbiyalanuvchilari yoki sobiq oʻyinchilari hisoblanishadi.

"El Diablito" laqabi bilan tanilgan argentinalik futbolchi Portugaliyaning eng buyuk klubiga kelib qoʻshilganidan mamnun ekanini yashirmadi. U klub tarixida iz qoldirgan vatandoshlarining yoʻlidan borib, jamoaning chempionlik unvonlarini qoʻlga kiritishiga oʻz hissasini qoʻshishni maqsad qilgan. Echeverri murabbiy va sobiq benfikachilar bilan suhbatdan soʻng aynan shu qarorga kelganini taʼkidladi.

Taktik rejadagi oʻrni

Yangi jamoasida Klaudio Echeverri asosan maydon markazida, yaʼni 10-raqam ostidagi hujumkor yarim himoyachi pozitsiyada harakat qilishi kutilmoqda. Bu mavqeda yaqingacha Georgiy Sudakov oʻynagan boʻlib, argentinalik yosh futbolchi Benfikaning hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada oshirishi shubhasiz. Uning maydonni koʻra olishi va tezkor qarorlar qabul qilishi Marko Silvaning taktik sxemasiga juda mos tushadi.

Benfika rahbariyati va muxlislari yosh iqtidor egasidan katta umidlar qilishmoqda. Yevropa ligasidagi bahslar va ichki chempionat oʻyinlari Echeverri uchun oʻz salohiyatini toʻlaqonli namoyon etish va Manchester Sitiga qaytishdan oldin Yevropa futbolida oʻz nomini yanada porlatish uchun ajoyib imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.

Klaudio EcheverriBenfikaManchester SitiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Bugun, 10:58Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi