Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi innovatsion qurilmasi hisoblangan Xiaomi 18 Fold smartfonini 7-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan anʼanaviy kuzgi taqdimotda rasman taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mazkur premyera arafasida kompaniya asoschisi va rahbari Ley Szyun yangi avlod buklama qurilmasini jonli efirda namoyish qilib, uning tashqi koʻrinishi va ayrim oʻziga xos jihatlarini oshkor qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan videolavhalarga koʻra, yangi flagman qizil rangdagi korpusda taqdim etilgan. 36Kr nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, Xiaomi rahbariyati ushbu qurilma kompaniya tarixidagi eng yuqori klassdagi smartfon boʻlishini alohida taʼkidlamoqda. Yangi model nafaqat oʻzining dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham mobil bozor eʼtiborini tortishga intilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellektQurilmaning eng muhim texnik yangiliklaridan biri bu uning sunʼiy intellekt funksiyalariga ega yangi avlod Xring O3 flagman protsessori bilan jihozlanishidir. Ushbu chip Xiaomi 18 Fold modelini kompaniya tarixidagi eng aqlli va samarali qurilmalardan biriga aylantirishi kutilmoqda. Shuningdek, smartfon zamonaviy texnologiyalar talablariga toʻliq javob berishi muhim ahamiyat kasb etadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma yana bir ilgʻor texnologiya — Changxin LPDDR6 xotirasi bilan jihozlanadi. Xiaomi 18 Fold dunyoda ushbu turdagi xotiraga ega boʻlgan ilk qurilma boʻlishi kutilmoqda. Mazkur xotiraning tezligi sekundiga 12 800 Mbit ni tashkil etib, uning hajmi esa 16 GB gacha yetishi bildirilmoqda.
Narx siyosati va bozor istiqbollariYangi buklama smartfonning narxi ham rekord darajada yuqori boʻlishi taxmin qilinmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi yirik distribyutorlarni qurilmaning barcha versiyalari 10 000 yuandan (taxminan 1500 AQSh dollari) qimmat turishi haqida ogohlantirgan. Bu esa mazkur modelni eng qimmatbaho turkumdagi seriyalardan biriga aylantiradi.
Bunday yuqori narx siyosati qurilmaning ilgʻor texnologik xususiyatlari, xususan, yangi protsessor, yuqori tezlikdagi xotira va buklanuvchi ekran texnologiyasining tannarxi bilan izohlanadi. 7-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimot marosimida Xiaomi 18 Fold haqidagi barcha qolgan tafsilotlar va uning boshqa texnik xususiyatlari toʻliq oydinlashtirilishi kutilmoqda.
…