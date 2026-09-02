Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdi

·44·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi innovatsion qurilmasi hisoblangan Xiaomi 18 Fold smartfonini 7-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan anʼanaviy kuzgi taqdimotda rasman taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mazkur premyera arafasida kompaniya asoschisi va rahbari Ley Szyun yangi avlod buklama qurilmasini jonli efirda namoyish qilib, uning tashqi koʻrinishi va ayrim oʻziga xos jihatlarini oshkor qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan videolavhalarga koʻra, yangi flagman qizil rangdagi korpusda taqdim etilgan. 36Kr nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, Xiaomi rahbariyati ushbu qurilma kompaniya tarixidagi eng yuqori klassdagi smartfon boʻlishini alohida taʼkidlamoqda. Yangi model nafaqat oʻzining dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham mobil bozor eʼtiborini tortishga intilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

Qurilmaning eng muhim texnik yangiliklaridan biri bu uning sunʼiy intellekt funksiyalariga ega yangi avlod Xring O3 flagman protsessori bilan jihozlanishidir. Ushbu chip Xiaomi 18 Fold modelini kompaniya tarixidagi eng aqlli va samarali qurilmalardan biriga aylantirishi kutilmoqda. Shuningdek, smartfon zamonaviy texnologiyalar talablariga toʻliq javob berishi muhim ahamiyat kasb etadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma yana bir ilgʻor texnologiya — Changxin LPDDR6 xotirasi bilan jihozlanadi. Xiaomi 18 Fold dunyoda ushbu turdagi xotiraga ega boʻlgan ilk qurilma boʻlishi kutilmoqda. Mazkur xotiraning tezligi sekundiga 12 800 Mbit ni tashkil etib, uning hajmi esa 16 GB gacha yetishi bildirilmoqda.

Narx siyosati va bozor istiqbollari

Yangi buklama smartfonning narxi ham rekord darajada yuqori boʻlishi taxmin qilinmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi yirik distribyutorlarni qurilmaning barcha versiyalari 10 000 yuandan (taxminan 1500 AQSh dollari) qimmat turishi haqida ogohlantirgan. Bu esa mazkur modelni eng qimmatbaho turkumdagi seriyalardan biriga aylantiradi.

Bunday yuqori narx siyosati qurilmaning ilgʻor texnologik xususiyatlari, xususan, yangi protsessor, yuqori tezlikdagi xotira va buklanuvchi ekran texnologiyasining tannarxi bilan izohlanadi. 7-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimot marosimida Xiaomi 18 Fold haqidagi barcha qolgan tafsilotlar va uning boshqa texnik xususiyatlari toʻliq oydinlashtirilishi kutilmoqda.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaKompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:59Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiBugun, 11:23Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi