Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlar

·57·Jamiyat
Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlar

Toshkent shahrining markaziy hududlaridan birida ko‘ngilsiz hodisa qayd etildi. Ko‘cha bo‘yida qad rostlab turgan yirik daraxt kutilmaganda ildizi va tanasidan sinib, avtoturargohdagi mashinalar ustiga ag‘darildi.

Hodisa joyidan olingan dastlabki suratlardan ko‘rinishicha, ulkan daraxt tanasi ostida kamida ikkita avtomobil qolib ketgan va jiddiy moddiy zarar ko‘rgan.

Voqea joyidan tafsilotlar: Ko‘rilgan choralar

Hodisa sodir bo‘lgan hududdagi vaziyat bo‘yicha olingan ma’lumotlar:

  • Jiddiy shikastlangan transportlar: Ulkan daraxt shoxlari va asosiy tanasi avtoturargoh chizig‘ida to‘xtab turgan avtomashinalar (jumladan, zamonaviy qora rangli krossover) tomi va old qismini bosib qolgan;

  • Mutasaddi xizmatlar safarbarligi: Hodisa joyiga Yo‘l-patrul xizmati (YPX), favqulodda vaziyatlar hamda tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari zudlik bilan yetib kelgan;

  • Yo‘lni tozalash ishlari: Mutaxassislar tomonidan qulab tushgan ulkan tana va shox-shabbalarni bo‘laklarga bo‘lib kesish, yo‘lni transportlar harakati uchun ochish va avtomashinalarni daraxt ostidan chiqarib olish ishlari boshlangan.

Talofatlar va xavfsizlik masalasi

Shahar aholisi va haydovchilar e’tibori qaratilishi lozim bo‘lgan jihatlar:

  • Jabrlanganlar: Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, asosiy zarar transport vositalariga yetgan, insonlar orasida jabrlanganlar to‘g‘risida hozircha rasmiy axborot berilmadi;

  • Qari va chirigan daraxtlar muammosi: Ushbu hodisa poytaxt ko‘chalaridagi ko‘p yillik, ichi bo‘shab qolgan yoki chirish arafasidagi daraxtlarni xavfsizlik nuqtayi nazaridan muntazam inventarizatsiya qilish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bugun, 10:38Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Bugun, 09:23Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Kecha, 19:09«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandiKecha, 15:04Chiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiChiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiKecha, 09:26Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Kecha, 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi