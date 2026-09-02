Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlar
Toshkent shahrining markaziy hududlaridan birida ko‘ngilsiz hodisa qayd etildi. Ko‘cha bo‘yida qad rostlab turgan yirik daraxt kutilmaganda ildizi va tanasidan sinib, avtoturargohdagi mashinalar ustiga ag‘darildi.
Hodisa joyidan olingan dastlabki suratlardan ko‘rinishicha, ulkan daraxt tanasi ostida kamida ikkita avtomobil qolib ketgan va jiddiy moddiy zarar ko‘rgan.
Voqea joyidan tafsilotlar: Ko‘rilgan choralar
Hodisa sodir bo‘lgan hududdagi vaziyat bo‘yicha olingan ma’lumotlar:
Jiddiy shikastlangan transportlar: Ulkan daraxt shoxlari va asosiy tanasi avtoturargoh chizig‘ida to‘xtab turgan avtomashinalar (jumladan, zamonaviy qora rangli krossover) tomi va old qismini bosib qolgan;
Mutasaddi xizmatlar safarbarligi: Hodisa joyiga Yo‘l-patrul xizmati (YPX), favqulodda vaziyatlar hamda tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari zudlik bilan yetib kelgan;
Yo‘lni tozalash ishlari: Mutaxassislar tomonidan qulab tushgan ulkan tana va shox-shabbalarni bo‘laklarga bo‘lib kesish, yo‘lni transportlar harakati uchun ochish va avtomashinalarni daraxt ostidan chiqarib olish ishlari boshlangan.
Talofatlar va xavfsizlik masalasi
Shahar aholisi va haydovchilar e’tibori qaratilishi lozim bo‘lgan jihatlar:
Jabrlanganlar: Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, asosiy zarar transport vositalariga yetgan, insonlar orasida jabrlanganlar to‘g‘risida hozircha rasmiy axborot berilmadi;
Qari va chirigan daraxtlar muammosi: Ushbu hodisa poytaxt ko‘chalaridagi ko‘p yillik, ichi bo‘shab qolgan yoki chirish arafasidagi daraxtlarni xavfsizlik nuqtayi nazaridan muntazam inventarizatsiya qilish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.
…