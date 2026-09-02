UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?

·3·Sport
UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?

UFC tomonidan taqdim etilgan rasmiy jadvalga ko‘ra, hamyurtimiz Ramazon Temirov divizionning 7-pog‘onasini o‘zida saqlab turibdi. Ushbu vazn toifasida kuchli o‘n beshlikdan joy olgan jangchilar o‘rtasidagi raqobat keskinlashmoqda.

Shuningdek, hamyurtimizning navbatdagi jangi munosabati bilan ushbu ro‘yxatdagi qo‘shni pog‘onalar o‘zbek muxlislari diqqat markazida turibdi.

Vazn yetakchilari va Top-15 jadvali

Yangilangan rasmiy reytingda quyidagi holat qayd etildi:

O‘rin

Jangchi

Ko‘rsatkich (Rekord)

O‘zgarish

C

Joshua Van (Chempion)

17-2

1

Aleksandr Pantoja

30-6

2

Manel Kape

21-7

3

Brendon Royval

17-8

4

Tatsuro Taira

16-1

5

Asu Almabayev

24-3

6

Lone Kavana

9-0

7

Ramazon Temirov

18-3

8

Kyoji Xoriguchi

33-5

9

Amir Albazi

17-2

10

Brendon Moreno

22-9-2

11

Su Mudaerszi

20-7

+2

12

Mitch Raposo

9-2

13

Rey Suruya

12-1

Yangi (NR)

14

Charlz Jonson

17-7

15

Alessandro Kosta

14-5

Temirov va Kavana to‘qnashuvi arafasida

Reytingdagi eng muhim nuqtalar va bo‘lajak jang intrigasi:

  • Ramazon Temirov 7-o‘rinda: Hamyurtimiz Top-10 ichidagi o‘z mavqeyini qat’iy himoya qilmoqda;

  • Raqib 6-pog‘onada: Temirovning bo‘lajak raqibi — angliyalik mag‘lubiyatsiz jangchi Lone Kavana aynan Ramazondan bir pog‘ona yuqorida, ya’ni 6-o‘rinda joylashgan. Bu ikki yetakchi o‘rtasidagi bahs joriy yilning 24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan;

  • Osiyolik jangchilarning siljishi: Xitoylik Su Mudaerszi ikki pog‘ona yuqorilab 11-o‘ringa chiqdi, yaponiyalik yosh iqtidor Rey Suruya esa ilk bor Top-15 reytingiga kirib, 13-o‘rinni band etdi;

  • Qozog‘iston vakili Top-5 da: Qozog‘istonlik Asu Almabayev kuchli beshlikni yakunlab turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Bugun, 12:02Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiRasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiBugun, 11:59Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi