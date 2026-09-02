UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?
UFC tomonidan taqdim etilgan rasmiy jadvalga ko‘ra, hamyurtimiz Ramazon Temirov divizionning 7-pog‘onasini o‘zida saqlab turibdi. Ushbu vazn toifasida kuchli o‘n beshlikdan joy olgan jangchilar o‘rtasidagi raqobat keskinlashmoqda.
Shuningdek, hamyurtimizning navbatdagi jangi munosabati bilan ushbu ro‘yxatdagi qo‘shni pog‘onalar o‘zbek muxlislari diqqat markazida turibdi.
Vazn yetakchilari va Top-15 jadvali
Yangilangan rasmiy reytingda quyidagi holat qayd etildi:
O‘rin
Jangchi
Ko‘rsatkich (Rekord)
O‘zgarish
C
Joshua Van (Chempion)
17-2
—
1
Aleksandr Pantoja
30-6
—
2
Manel Kape
21-7
—
3
Brendon Royval
17-8
—
4
Tatsuro Taira
16-1
—
5
Asu Almabayev
24-3
—
6
Lone Kavana
9-0
—
7
Ramazon Temirov
18-3
—
8
Kyoji Xoriguchi
33-5
—
9
Amir Albazi
17-2
—
10
Brendon Moreno
22-9-2
—
11
Su Mudaerszi
20-7
+2
12
Mitch Raposo
9-2
—
13
Rey Suruya
12-1
Yangi (NR)
14
Charlz Jonson
17-7
—
15
Alessandro Kosta
14-5
—
Temirov va Kavana to‘qnashuvi arafasida
Reytingdagi eng muhim nuqtalar va bo‘lajak jang intrigasi:
Ramazon Temirov 7-o‘rinda: Hamyurtimiz Top-10 ichidagi o‘z mavqeyini qat’iy himoya qilmoqda;
Raqib 6-pog‘onada: Temirovning bo‘lajak raqibi — angliyalik mag‘lubiyatsiz jangchi Lone Kavana aynan Ramazondan bir pog‘ona yuqorida, ya’ni 6-o‘rinda joylashgan. Bu ikki yetakchi o‘rtasidagi bahs joriy yilning 24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan;
Osiyolik jangchilarning siljishi: Xitoylik Su Mudaerszi ikki pog‘ona yuqorilab 11-o‘ringa chiqdi, yaponiyalik yosh iqtidor Rey Suruya esa ilk bor Top-15 reytingiga kirib, 13-o‘rinni band etdi;
Qozog‘iston vakili Top-5 da: Qozog‘istonlik Asu Almabayev kuchli beshlikni yakunlab turibdi.
…