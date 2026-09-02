Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqda
Smartfonlar bozorida ixcham korpus va oʻta yirik akkumulyator uygʻunlashgan mutlaqo yangi qurilma paydo boʻlishi kutilmoqda. Mashhur Digital Chat Station insayderining maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchilar oʻlchami uncha katta boʻlmagan gadjetlarga ulkan batareya oʻrnatish borasida oʻziga xos rekord oʻrnatishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga ixchamlik va uzoq vaqt quvvat saqlash imkoniyatini birdek taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan smartfon diagonali 6,36 dyuymli kompakt displey bilan jihozlanadi. Bugungi kunda bunday oʻlchamdagi ekranlar bir qoʻlda ishlatish uchun eng qulay format hisoblanadi. Shunga qaramay, qurilmaning ichki sigʻimi mutlaqo hayratlanarli koʻrsatkich — 8000 mA•ch quvvatga ega batareyani oʻz ichiga olishi xabar qilinmoqda.
Kompakt korpusda yashiringan ulkan quvvatHozirgi kunda smartfon bozorida 6,36 dyuymli ekranli modellar odatda 4500-5000 mA•ch atrofidagi akkumulyatorlar bilan taʼminlanadi. Yangi qurilma esa bu standartlarni tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Manba bergan maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich aynan shunday kichik ekranli gadjetlar orasida mutlaq rekord boʻladi.
Katta akkumulyatorning paydo boʻlishi foydalanuvchilarga qurilmadan quvvat olmasdan ikki yoki hatto uch kungacha faol foydalanish imkoniyatini berishi mumkin. Ayniqsa, tez-tez safarga chiqadigan va smartfondan intensiv foydalanadigan insonlar uchun bu texnologiya muhim yangilikka aylanishi shubhasiz.
Ilgʻor kameralar imkoniyatlariQurilmaning texnik imkoniyatlari faqatgina ulkan batareya bilan cheklanib qolmaydi. Insayderning taʼkidlashicha, smartfon fotosuratlar sifati boʻyicha ham yuqori natijalarni koʻrsatishga moʻljallangan. Xususan, ishlab chiqaruvchi unga birdaniga ikkita 200 megapikselli sensor oʻrnatishni rejalashtirmoqda.
Bundan tashqari, asosiy kamera yirik 1/1,4 dyuymli optik formatdagi datchik bilan jihozlanadi. Bunday texnologik birikma kadrlarda yuqori detallanishni taʼminlabgina qolmay, balki yorugʻlik yetishmagan sharoitlarda ham sifatli suratlar olish imkonini beradi.
Hozircha mazkur smartfonning rasmiy taqdimot sanasi va qaysi brend ostida chiqishi sir saqlanmoqda. Biroq texnologiya olamidagi bunday yangiliklar yaqin kelajakda ixcham flagmanlar va oʻrta sinf qurilmalari bozori jiddiy oʻzgarishlarga uchrashidan darak beradi.
…