Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqda

·1·Texno
Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqda

Smartfonlar bozorida ixcham korpus va oʻta yirik akkumulyator uygʻunlashgan mutlaqo yangi qurilma paydo boʻlishi kutilmoqda. Mashhur Digital Chat Station insayderining maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchilar oʻlchami uncha katta boʻlmagan gadjetlarga ulkan batareya oʻrnatish borasida oʻziga xos rekord oʻrnatishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga ixchamlik va uzoq vaqt quvvat saqlash imkoniyatini birdek taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan smartfon diagonali 6,36 dyuymli kompakt displey bilan jihozlanadi. Bugungi kunda bunday oʻlchamdagi ekranlar bir qoʻlda ishlatish uchun eng qulay format hisoblanadi. Shunga qaramay, qurilmaning ichki sigʻimi mutlaqo hayratlanarli koʻrsatkich — 8000 mA•ch quvvatga ega batareyani oʻz ichiga olishi xabar qilinmoqda.

Kompakt korpusda yashiringan ulkan quvvat

Hozirgi kunda smartfon bozorida 6,36 dyuymli ekranli modellar odatda 4500-5000 mA•ch atrofidagi akkumulyatorlar bilan taʼminlanadi. Yangi qurilma esa bu standartlarni tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Manba bergan maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich aynan shunday kichik ekranli gadjetlar orasida mutlaq rekord boʻladi.

Katta akkumulyatorning paydo boʻlishi foydalanuvchilarga qurilmadan quvvat olmasdan ikki yoki hatto uch kungacha faol foydalanish imkoniyatini berishi mumkin. Ayniqsa, tez-tez safarga chiqadigan va smartfondan intensiv foydalanadigan insonlar uchun bu texnologiya muhim yangilikka aylanishi shubhasiz.

Ilgʻor kameralar imkoniyatlari

Qurilmaning texnik imkoniyatlari faqatgina ulkan batareya bilan cheklanib qolmaydi. Insayderning taʼkidlashicha, smartfon fotosuratlar sifati boʻyicha ham yuqori natijalarni koʻrsatishga moʻljallangan. Xususan, ishlab chiqaruvchi unga birdaniga ikkita 200 megapikselli sensor oʻrnatishni rejalashtirmoqda.

Bundan tashqari, asosiy kamera yirik 1/1,4 dyuymli optik formatdagi datchik bilan jihozlanadi. Bunday texnologik birikma kadrlarda yuqori detallanishni taʼminlabgina qolmay, balki yorugʻlik yetishmagan sharoitlarda ham sifatli suratlar olish imkonini beradi.

Hozircha mazkur smartfonning rasmiy taqdimot sanasi va qaysi brend ostida chiqishi sir saqlanmoqda. Biroq texnologiya olamidagi bunday yangiliklar yaqin kelajakda ixcham flagmanlar va oʻrta sinf qurilmalari bozori jiddiy oʻzgarishlarga uchrashidan darak beradi.

SmartfonlarBatareyaKameraTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiBugun, 11:23Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiXiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiBugun, 10:50Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi