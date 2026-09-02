Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildi

·13·Sport
Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildi

Las-Vegasdagi UFC Apex arenasi navbatdagi shiddatli to‘qnashuvga mezbonlik qiladi. Matbuot xizmati tomonidan tasdiqlangan xabarga ko‘ra, so‘nggi paytlarda barqaror g‘alabali seriya qayd etib kelayotgan ikki top jangchi 5 raundlik marafonda divizionning yangi da’vogarini aniqlab beradi.

Raqiblar holati va g‘alabali seriyalar

Har ikkala sportchi ham bo‘lajak jangga o‘z faoliyatidagi yuqori formada yetib kelmoqda:

  • Brendan Allenning seriyasi va greppling mahorati:

    • Amerikalik jangchi ketma-ket 3 ta g‘alabali seriya qayd etmoqda. U so‘nggi bor iyun oyida Edmen Shaxbazyanni hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etgan edi;

    • Allen nafaqat MMAda, balki greppling bo‘yicha ham eng yuqori cho‘qqida turibdi — u 90 kg gacha vaznda ACBJJ All-stars chempioni hisoblanadi. 30 avgust kuni Istanbulda bo‘lib o‘tgan musobaqada u rossiyalik Magomedrasul Gasanovni muddatidan oldin (to‘piqni qayirish — heel hook usuli bilan) taslim etib, kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

  • Kristian Leroy Dankanning muvaffaqiyatli yurishi:

    • Britaniyalik jangchi faoliyatidagi eng katta sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, ketma-ket 5 ta g‘alabani qo‘lga kiritdi;

    • Dankan iyul oyida tajribali sobiq da’vogar Jared Kannonirni hakamlarning yakdil ovozi bilan dog‘da qoldirib, divizion yuqori elitasiga dadil qadam tashladi.

Reytingdagi o‘rinlar va chempionlik yo‘li

Jangchilarning hozirgi pozitsiyalari va to‘qnashuv ahamiyati:

  • Meta-reyting va OAV e’tirofi: Ayni damda Brendan Allen UFCning o‘rta vazn meta-reytingida 5-o‘rinni, ixtisoslashgan matbuot reytingida esa 4-pog‘onani egallab turibdi;

  • Dankanning ko‘tarilishi: Kristian Leroy Dankan mos ravishda tashkilotning meta-reytingida 11-o‘rinda, matbuotning top jangchilar ro‘yxatida esa 10-o‘rinda qayd etilgan;

  • Mutlaq da’vogar maqomi: To‘qnashuv g‘olibi o‘rta vazn kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy nomzodlardan biriga aylanishi aniq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Bugun, 12:02UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi