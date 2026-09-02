Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildi
Las-Vegasdagi UFC Apex arenasi navbatdagi shiddatli to‘qnashuvga mezbonlik qiladi. Matbuot xizmati tomonidan tasdiqlangan xabarga ko‘ra, so‘nggi paytlarda barqaror g‘alabali seriya qayd etib kelayotgan ikki top jangchi 5 raundlik marafonda divizionning yangi da’vogarini aniqlab beradi.
Raqiblar holati va g‘alabali seriyalar
Har ikkala sportchi ham bo‘lajak jangga o‘z faoliyatidagi yuqori formada yetib kelmoqda:
Brendan Allenning seriyasi va greppling mahorati:
Amerikalik jangchi ketma-ket 3 ta g‘alabali seriya qayd etmoqda. U so‘nggi bor iyun oyida Edmen Shaxbazyanni hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etgan edi;
Allen nafaqat MMAda, balki greppling bo‘yicha ham eng yuqori cho‘qqida turibdi — u 90 kg gacha vaznda ACBJJ All-stars chempioni hisoblanadi. 30 avgust kuni Istanbulda bo‘lib o‘tgan musobaqada u rossiyalik Magomedrasul Gasanovni muddatidan oldin (to‘piqni qayirish — heel hook usuli bilan) taslim etib, kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Kristian Leroy Dankanning muvaffaqiyatli yurishi:
Britaniyalik jangchi faoliyatidagi eng katta sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, ketma-ket 5 ta g‘alabani qo‘lga kiritdi;
Dankan iyul oyida tajribali sobiq da’vogar Jared Kannonirni hakamlarning yakdil ovozi bilan dog‘da qoldirib, divizion yuqori elitasiga dadil qadam tashladi.
Reytingdagi o‘rinlar va chempionlik yo‘li
Jangchilarning hozirgi pozitsiyalari va to‘qnashuv ahamiyati:
Meta-reyting va OAV e’tirofi: Ayni damda Brendan Allen UFCning o‘rta vazn meta-reytingida 5-o‘rinni, ixtisoslashgan matbuot reytingida esa 4-pog‘onani egallab turibdi;
Dankanning ko‘tarilishi: Kristian Leroy Dankan mos ravishda tashkilotning meta-reytingida 11-o‘rinda, matbuotning top jangchilar ro‘yxatida esa 10-o‘rinda qayd etilgan;
Mutlaq da’vogar maqomi: To‘qnashuv g‘olibi o‘rta vazn kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy nomzodlardan biriga aylanishi aniq.
…