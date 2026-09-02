Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildi
Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida sobiq jamoadosh boʻlib harakat qilgan ispaniyalik himoyachi Alvaro Gonsales portugaliyalik afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu haqida qiziqarli xotiralar bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali futbolchi besh karra “Oltin toʻp” sohibining jamoa ichidagi oddiy insoniy fazilatlari va maydondagi yondashuvi keskin farq qilishini alohida taʼkidlab oʻtdi. Ushbu fikrlar yulduzli futbolchining yopiq eshiklar ortidagi asl qiyofasini yaqqol ochib bergani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Radio MARCA nashriga bergan intervyusida Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu bilan bir jamoada toʻp surgan davridagi taassurotlari bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik hujumchi jamoadoshlariga doimo yordam berishga intiladigan, muloqotda sodda va samimiy inson sifatida gavdalanadi. Gonsales bu xususiyatni nafaqat oʻzi, balki boshqa umumiy tanish boʻlgan futbolchilar ham tasdiqlaganini qoʻshimcha qildi.
Maydondagi tub burilishBiroq kiyinish xonasidan maydonga qadam qoʻygan lahzadan boshlab Krishtianu Ronaldu butunlay boshqa insonga aylanishi taʼkidlandi. Alvaro Gonsalesning taʼrificha, portugaliyalik toʻpurar yashil maydonda haqiqiy raqobat daxshatiga, yaʼni gʻalaba sari intiluvchi yovvoyi raqobatchi insonga aylanadi. Uning mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnatkashligi va jismoniy kurashlardagi faolligi butun jamoaga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qoʻymagan.
Himoyachi mashgʻulotlar vaqtida ular oʻrtasida qattiq jismoniy toʻqnashuvlar tez-tez boʻlib turganini esga oldi. Shunga qaramay, bu kabi keskin vaziyatlar mashgʻulotdan keyin darhol unutilib, jakuzida birga hordiq chiqarish va hazil-huzil qilish bilan yakunlangan. Bu esa futbolchilar oʻrtasidagi sogʻlom muhitni saqlab qolishga xizmat qilgan.
Tarixiy meros va kelajakdagi marralar2022-23 yilgi mavsum davomida ushbu juftlik barcha musobaqalarda jami 11 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gʻalabaga erishgan edi. Hozirda 41 yoshni qarshilagan va An-Nasr bilan 2027-yilning iyunigacha shartnomaga ega boʻlgan Krishtianu Ronaldu professional faoliyatidagi 1000 ta gol urishdek ulkan tarixiy marra sari dadil bormoqda. U shu paytgacha oʻtkazilgan 1333 ta rasmiy oʻyinda 978 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
Sobiq jamoadoshining fikricha, Krishtianu Ronaldu hamda Lionel Messi kabi buyuk sportchilar oʻzlarining tinimsiz mehnati va gʻalabaga boʻlgan chanqoqligi tufayli futbol tarixida abadiy qoladi. Ularning maydondagi va uning tashqarisidagi professional munosabatlari yosh futbolchilar uchun hamon muhim namuna boʻlib xizmat qilmoqda.
…