Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildi

·46·Sport
Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildi

Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida sobiq jamoadosh boʻlib harakat qilgan ispaniyalik himoyachi Alvaro Gonsales portugaliyalik afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu haqida qiziqarli xotiralar bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali futbolchi besh karra “Oltin toʻp” sohibining jamoa ichidagi oddiy insoniy fazilatlari va maydondagi yondashuvi keskin farq qilishini alohida taʼkidlab oʻtdi. Ushbu fikrlar yulduzli futbolchining yopiq eshiklar ortidagi asl qiyofasini yaqqol ochib bergani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Radio MARCA nashriga bergan intervyusida Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu bilan bir jamoada toʻp surgan davridagi taassurotlari bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik hujumchi jamoadoshlariga doimo yordam berishga intiladigan, muloqotda sodda va samimiy inson sifatida gavdalanadi. Gonsales bu xususiyatni nafaqat oʻzi, balki boshqa umumiy tanish boʻlgan futbolchilar ham tasdiqlaganini qoʻshimcha qildi.

Maydondagi tub burilish

Biroq kiyinish xonasidan maydonga qadam qoʻygan lahzadan boshlab Krishtianu Ronaldu butunlay boshqa insonga aylanishi taʼkidlandi. Alvaro Gonsalesning taʼrificha, portugaliyalik toʻpurar yashil maydonda haqiqiy raqobat daxshatiga, yaʼni gʻalaba sari intiluvchi yovvoyi raqobatchi insonga aylanadi. Uning mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnatkashligi va jismoniy kurashlardagi faolligi butun jamoaga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qoʻymagan.

Himoyachi mashgʻulotlar vaqtida ular oʻrtasida qattiq jismoniy toʻqnashuvlar tez-tez boʻlib turganini esga oldi. Shunga qaramay, bu kabi keskin vaziyatlar mashgʻulotdan keyin darhol unutilib, jakuzida birga hordiq chiqarish va hazil-huzil qilish bilan yakunlangan. Bu esa futbolchilar oʻrtasidagi sogʻlom muhitni saqlab qolishga xizmat qilgan.

Tarixiy meros va kelajakdagi marralar

2022-23 yilgi mavsum davomida ushbu juftlik barcha musobaqalarda jami 11 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gʻalabaga erishgan edi. Hozirda 41 yoshni qarshilagan va An-Nasr bilan 2027-yilning iyunigacha shartnomaga ega boʻlgan Krishtianu Ronaldu professional faoliyatidagi 1000 ta gol urishdek ulkan tarixiy marra sari dadil bormoqda. U shu paytgacha oʻtkazilgan 1333 ta rasmiy oʻyinda 978 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Sobiq jamoadoshining fikricha, Krishtianu Ronaldu hamda Lionel Messi kabi buyuk sportchilar oʻzlarining tinimsiz mehnati va gʻalabaga boʻlgan chanqoqligi tufayli futbol tarixida abadiy qoladi. Ularning maydondagi va uning tashqarisidagi professional munosabatlari yosh futbolchilar uchun hamon muhim namuna boʻlib xizmat qilmoqda.

Krishtianu RonalduAn-NasrAlvaro GonsalesLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Bugun, 12:02Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiRasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiBugun, 11:59UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi