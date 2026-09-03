O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydi

O‘zbekistondan naqd xorijiy valyutani olib chiqish tartibi o‘zgarishi kutilmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, jismoniy shaxslar $10 minggacha bo‘lgan naqd mablag‘ni deklaratsiya to‘ldirmasdan olib chiqishi mumkin bo‘ladi. Belgilangan miqdordan oshgan summa uchun esa bojxona deklaratsiyasini to‘ldirish talab etiladi.

Bu o‘zgarish Prezidentning 28 avgustdagi farmonida nazarda tutilgan. Yangi tartibni joriy etish uchun 2027 yil dekabriga qadar tegishli qonun loyihasi ishlab chiqiladi.

Hozirgi tartibga ko‘ra, O‘zbekistonga naqd pul olib kirish yoki mamlakatdan olib chiqishda mablag‘ miqdori 100 million so‘m ekvivalentidan oshsa, yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasini to‘ldirishi kerak.

Bundan avval deklaratsiya to‘ldirish uchun belgilangan chegara 70 million so‘m edi. Yangi tartib kuchga kirsa, naqd xorijiy valyutani olib chiqishda chegara dollarda belgilanadi va $10 minggacha bo‘lgan mablag‘ uchun deklaratsiya talab qilinmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiHokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiBugun, 12:54O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?Bugun, 09:55O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...Bugun, 09:20Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBugun, 09:14Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Bugun, 08:58Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi