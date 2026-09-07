Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladi

·1·Texno
Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladi

Apple kompaniyasini 15 yil davomida boshqarib kelgan va 1-sentabrdan eʼtiboran bosh direktor lavozimini tark etgan Tim Kukning moliyaviy taʼminoti yangi rahbar Jon Ternusnikidan deyarli qolishmasligi maʼlum boʻldi. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi ijrochi direktorlar kengashi raisi lavozimida Tim Kuk 2027-yilgi moliyaviy yil uchun qariyb 47 million dollar miqdorida maqsadli kompensatsiya oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSh Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga asosan, Jon Ternus 2026-yil 1-sentabrdan boshlab Apple kompaniyasining rasmiy bosh direktori lavozimiga kirishdi. Ushbu hujjatlarda har ikki rahbarning kelgusidagi daromadlar tuzilmasi ochiqlangan boʻlib, unga koʻra Ternusning umumiy maqsadli kompensatsiyasi taxminan 58 million dollarni tashkil etadi. Ushbu summaning 3 million dollari bazaviy yillik maoshga, qolgan 55 million dollari esa aksiyalarga toʻgʻri keladi. Shuningdek, unga 2026-yilgi toʻliq boʻlmagan moliyaviy yil uchun 2,5 million dollarlik bir martalik aksiyalar paketi berilgan.

Tim Kukning yangi maqomi va daromadlari

Oʻz navbatida, ijrochi rahbar lavozimini egallaydigan Tim Kukning bazaviy maoshi avvalgi 3 million dollardan 2 million dollarga tushiriladi. Biroq, yana 45 million dollar miqdoridagi maqsadli aksiyalar paketi qoʻshilishi evaziga uning 2027-yilgi umumiy kompensatsiyasi 47 million dollarga yetishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, Kuk 2025-yilda bosh direktor sifatida 74,3 million dollar ishlab topgan edi.

Bloomberg sharhlovchisi Mark Gurmanning taʼkidlashicha, Tim Kuk uchun ajratilgan bunday yirik moliyaviy paket hatto Apple kabi gigant kompaniya uchun ham kutilmagan darajada yuqori hisoblanadi. Masalan, direktorlar kengashining avvalgi raisi Art Levinson faqat ijro etuvchi funksiyalarni bajarmagani bois oʻtgan yili 560 ming dollardan kam mablagʻ olgan. Kukning daromadlari yuqoriligicha qolishi uning faol boshqaruvda qolishi bilan izohlanadi.

Boshqaruvdagi oʻzgarishlar va strategik vazifalar

Mutaxassislarning fikricha, bunday ulkan moliyaviy paket Tim Kukning operativ kun tartibidan butunlay ketmaganini bildiradi. Mark Gurmanning maʼlumot qilishicha, u AQSh va Xitoy hukumatlari bilan munosabatlar, shuningdek, xotira chiplari taʼminoti kabi kompaniya uchun oʻta muhim boʻlgan yoʻnalishlarni boshqarishda davom etadi. Kuk Apple Park majmuasidagi oʻz ish oʻrnini yangi bosh direktorga boʻshatib berib, boshqa kabinetga koʻchib oʻtadi.

Shu bilan birga, yangi bosh direktor Jon Ternus kompaniyani oʻz qarashlari asosida qayta qurishni boshlaydi. Bloomberg xabariga koʻra, u mahsulotlar yaratish jarayonini tezlashtirish niyatida, biroq korporativ madaniyat va tuzilmadagi sezilarli oʻzgarishlar muayyan vaqt talab etishi mumkin. Tim Kuk esa xodimlarga yoʻllagan murojaatida uzoq muddat davomida rais lavozimida qolishini va Apple uning asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qolishini alohida taʼkidlab oʻtdi.

AppleTim KukJon TernusTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiBugun, 00:52LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiLG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiKecha, 22:20Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiKecha, 19:26Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiKecha, 18:56AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiAQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiKecha, 18:24Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi