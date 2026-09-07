Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladi
Apple kompaniyasini 15 yil davomida boshqarib kelgan va 1-sentabrdan eʼtiboran bosh direktor lavozimini tark etgan Tim Kukning moliyaviy taʼminoti yangi rahbar Jon Ternusnikidan deyarli qolishmasligi maʼlum boʻldi. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi ijrochi direktorlar kengashi raisi lavozimida Tim Kuk 2027-yilgi moliyaviy yil uchun qariyb 47 million dollar miqdorida maqsadli kompensatsiya oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AQSh Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga asosan, Jon Ternus 2026-yil 1-sentabrdan boshlab Apple kompaniyasining rasmiy bosh direktori lavozimiga kirishdi. Ushbu hujjatlarda har ikki rahbarning kelgusidagi daromadlar tuzilmasi ochiqlangan boʻlib, unga koʻra Ternusning umumiy maqsadli kompensatsiyasi taxminan 58 million dollarni tashkil etadi. Ushbu summaning 3 million dollari bazaviy yillik maoshga, qolgan 55 million dollari esa aksiyalarga toʻgʻri keladi. Shuningdek, unga 2026-yilgi toʻliq boʻlmagan moliyaviy yil uchun 2,5 million dollarlik bir martalik aksiyalar paketi berilgan.
Tim Kukning yangi maqomi va daromadlariOʻz navbatida, ijrochi rahbar lavozimini egallaydigan Tim Kukning bazaviy maoshi avvalgi 3 million dollardan 2 million dollarga tushiriladi. Biroq, yana 45 million dollar miqdoridagi maqsadli aksiyalar paketi qoʻshilishi evaziga uning 2027-yilgi umumiy kompensatsiyasi 47 million dollarga yetishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, Kuk 2025-yilda bosh direktor sifatida 74,3 million dollar ishlab topgan edi.
Bloomberg sharhlovchisi Mark Gurmanning taʼkidlashicha, Tim Kuk uchun ajratilgan bunday yirik moliyaviy paket hatto Apple kabi gigant kompaniya uchun ham kutilmagan darajada yuqori hisoblanadi. Masalan, direktorlar kengashining avvalgi raisi Art Levinson faqat ijro etuvchi funksiyalarni bajarmagani bois oʻtgan yili 560 ming dollardan kam mablagʻ olgan. Kukning daromadlari yuqoriligicha qolishi uning faol boshqaruvda qolishi bilan izohlanadi.
Boshqaruvdagi oʻzgarishlar va strategik vazifalarMutaxassislarning fikricha, bunday ulkan moliyaviy paket Tim Kukning operativ kun tartibidan butunlay ketmaganini bildiradi. Mark Gurmanning maʼlumot qilishicha, u AQSh va Xitoy hukumatlari bilan munosabatlar, shuningdek, xotira chiplari taʼminoti kabi kompaniya uchun oʻta muhim boʻlgan yoʻnalishlarni boshqarishda davom etadi. Kuk Apple Park majmuasidagi oʻz ish oʻrnini yangi bosh direktorga boʻshatib berib, boshqa kabinetga koʻchib oʻtadi.
Shu bilan birga, yangi bosh direktor Jon Ternus kompaniyani oʻz qarashlari asosida qayta qurishni boshlaydi. Bloomberg xabariga koʻra, u mahsulotlar yaratish jarayonini tezlashtirish niyatida, biroq korporativ madaniyat va tuzilmadagi sezilarli oʻzgarishlar muayyan vaqt talab etishi mumkin. Tim Kuk esa xodimlarga yoʻllagan murojaatida uzoq muddat davomida rais lavozimida qolishini va Apple uning asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qolishini alohida taʼkidlab oʻtdi.
…