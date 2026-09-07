Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildi

·1·Sport
Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildi

derlandiya chempionatining 5-turida jahon futboli solnomalariga kirishi mumkin bo‘lgan haqiqiy sensatsiya va kamyob mo‘jiza qayd etildi. «Barselona» hamda Niderlandiya milliy terma jamoasi afsonasi Ronald Kumanning farzandi — kichik Ronald Kuman maydonda misli ko‘rilmagan jasorat ko‘rsatdi. Ayni paytda «Telstar» jamoasining 1-raqamli posboni sifatida to‘p surayotgan Kuman mag‘lubiyatga yuz tutgan klubini bir o‘zi qutqarib qoldi va Niderlandiya oliy divizioni tarixidagi mutlaq rekordni o‘rnatdi.

0:2 dan keyingi najotkor: Darvozabon nuqtaga chiqqan lahzalar

«Telstar» va «Kambyur» o‘rtasidagi uchrashuv mezbonlar uchun dahshatli boshlangan edi:

  • Ikkinchi bo‘lim boshidagi shok: «Kambyur» futbolchilari ikkinchi bo‘lim startidayoq ketma-ket ikkita gol urib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi va «Telstar»ni og‘ir ahvolga solib qo‘ydi;

  • Birinchi penalti va farqning qisqarishi: Murakkab vaziyatda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan darvozabon kichik Ronald Kuman raqib jarima maydonchasigacha yugurib kelib, 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan darvoza to‘riga joyladi (1:2);

  • 90+ daqiqalardagi intriga va oltin dubl: O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan dramatik daqiqalarida «Telstar» yana bir penalti ishlab oldi. To‘p yoniga yana darvozabon Kuman keldi va ikkinchi bor raqib posboniga hech qanday imkoniyat qoldirmay, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirib, jamoasiga qimmatli ochkoni naqd qildi.

Tarixiy rekord: Niderlandiya elitasida birinchi bor qayd etilgan dubl

Ushbu o‘yin orqali kichik Ronald Kuman milliy futbol tarixi sahifalarini qayta yozdi:

  • Tarixdagi ilk posbon: Kichik Kuman Niderlandiya oliy divizioni butun tarixida bir uchrashuvning o‘zida ikki va undan ortiq gol urgan birinchi darvozabonga aylandi;

  • Ota mahoratining davomi: Ma’lumki, uning otasi Ronald Kuman o‘z vaqtida to‘purar himoyachi sifatida mashhurlikka erishgan, zambarakdek zarbalari va bexato penaltilari bilan «Barselona»ga Yevropa chempionlar kubogini olib bergan edi. Ko‘rinib turibdiki, mashhur otaning to‘purarlik geni qo‘lqop kiygan o‘g‘liga ham bekami-ko‘st o‘tgan;

  • Chilavert va Rojerio Seni izidan: Bunday natijalar jahon futbolida Xose Luis Chilavert va Rojerio Seni kabi sanoqli afsonalar ishtirokidagina kuzatilgan bo‘lib, Kumanning bu ishi jahon matbuotining bosh sahifalariga chiqdi.

Sizningcha, darvozabonlarning penalti tepishi jamoa uchun ortiqcha tavakkalchilikmi yoki bunday sovuqqonlik va dadillik futbolga haqiqiy go‘zallik bag‘ishlaydimi? Otasining mashhurligi kichik Ronald Kumanning karyerasida qanchalik yordam beradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 05:57La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...Bugun, 05:5390+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiBugun, 05:47Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiBarselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiKecha, 23:17Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiQo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiKecha, 22:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi