Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildi
derlandiya chempionatining 5-turida jahon futboli solnomalariga kirishi mumkin bo‘lgan haqiqiy sensatsiya va kamyob mo‘jiza qayd etildi. «Barselona» hamda Niderlandiya milliy terma jamoasi afsonasi Ronald Kumanning farzandi — kichik Ronald Kuman maydonda misli ko‘rilmagan jasorat ko‘rsatdi. Ayni paytda «Telstar» jamoasining 1-raqamli posboni sifatida to‘p surayotgan Kuman mag‘lubiyatga yuz tutgan klubini bir o‘zi qutqarib qoldi va Niderlandiya oliy divizioni tarixidagi mutlaq rekordni o‘rnatdi.
0:2 dan keyingi najotkor: Darvozabon nuqtaga chiqqan lahzalar
«Telstar» va «Kambyur» o‘rtasidagi uchrashuv mezbonlar uchun dahshatli boshlangan edi:
Ikkinchi bo‘lim boshidagi shok: «Kambyur» futbolchilari ikkinchi bo‘lim startidayoq ketma-ket ikkita gol urib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi va «Telstar»ni og‘ir ahvolga solib qo‘ydi;
Birinchi penalti va farqning qisqarishi: Murakkab vaziyatda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan darvozabon kichik Ronald Kuman raqib jarima maydonchasigacha yugurib kelib, 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan darvoza to‘riga joyladi (1:2);
90+ daqiqalardagi intriga va oltin dubl: O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan dramatik daqiqalarida «Telstar» yana bir penalti ishlab oldi. To‘p yoniga yana darvozabon Kuman keldi va ikkinchi bor raqib posboniga hech qanday imkoniyat qoldirmay, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirib, jamoasiga qimmatli ochkoni naqd qildi.
Tarixiy rekord: Niderlandiya elitasida birinchi bor qayd etilgan dubl
Ushbu o‘yin orqali kichik Ronald Kuman milliy futbol tarixi sahifalarini qayta yozdi:
Tarixdagi ilk posbon: Kichik Kuman Niderlandiya oliy divizioni butun tarixida bir uchrashuvning o‘zida ikki va undan ortiq gol urgan birinchi darvozabonga aylandi;
Ota mahoratining davomi: Ma’lumki, uning otasi Ronald Kuman o‘z vaqtida to‘purar himoyachi sifatida mashhurlikka erishgan, zambarakdek zarbalari va bexato penaltilari bilan «Barselona»ga Yevropa chempionlar kubogini olib bergan edi. Ko‘rinib turibdiki, mashhur otaning to‘purarlik geni qo‘lqop kiygan o‘g‘liga ham bekami-ko‘st o‘tgan;
Chilavert va Rojerio Seni izidan: Bunday natijalar jahon futbolida Xose Luis Chilavert va Rojerio Seni kabi sanoqli afsonalar ishtirokidagina kuzatilgan bo‘lib, Kumanning bu ishi jahon matbuotining bosh sahifalariga chiqdi.
Sizningcha, darvozabonlarning penalti tepishi jamoa uchun ortiqcha tavakkalchilikmi yoki bunday sovuqqonlik va dadillik futbolga haqiqiy go‘zallik bag‘ishlaydimi? Otasining mashhurligi kichik Ronald Kumanning karyerasida qanchalik yordam beradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…