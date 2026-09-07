La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...

·30·Sport
La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...

Ispaniya La Ligasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar muxlislarga haqiqiy gollar shousi va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. O‘z maydonida «Osasuna»ni qabul qilgan «Alaves» 5:2 hisobidagi yirik va yorqin g‘alabani tantana qilib, turnir jadvalida Madridning «Real» klubini ortda qoldirgan holda 2-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Kataloniyada esa bir kishi kam bo‘lib qolgan «Sevilya» 90+8-daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardi.

«Alaves»dan gollar yomg‘iri: Boyening benefisi va jadvaldagi sakrash

Turning eng sermahsul va shiddatli bahslaridan biri «Mendisorrosa» stadionida kechdi:

  • Lukas Boyening xet-triki: Mezbonlar hujumchisi Boye raqib himoyasini tom ma’noda parokanda qilib, 27, 51 va 68-daqiqalarda darvozani ishg‘ol etdi va turning bosh qahramoniga aylandi;

  • Yirik hisobni mustahkamlagan zarbalar: «Alaves» safida shuningdek, 36-daqiqada Dias hamda 90-daqiqada Ibanes o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi;

  • Budimirning dubli «Osasuna»ni qutqara olmadi: Mehmonlar tarkibida Ante Budimir 46 va 64-daqiqalarda (penaltidan) ikki bor hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu ochko olish uchun yetarli bo‘lmadi;

  • «Real»ni ortda qoldirgan parvoz: Ushbu g‘alabadan so‘ng 10 ochko jamg‘argan «Alaves» Madridning «Real» klubini (9 ochko) quvib o‘tib, faqat peshqadam «Barselona»dan (12) keyingi 2-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi.

Kataloniyadagi 90+8-daqiqa trilleri va quyidagilar durangi

Turning boshqa to‘qnashuvlari ham keskin dramatik voqealarga boy bo‘ldi:

  • «Espanol» — «Sevilya» (1:1): 56-daqiqada Sangante maydondan chetlatilib, andalusiyaliklar ozchilik bo‘lib qoldi. Shunga qaramay, 85-daqiqada Stassin «Sevilya»ni oldinga olib chiqqan edi. Ammo 90+8-daqiqada Sanches kataloniyaliklarni muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;

  • «Malaga» — «Levante» (0:0): Murosasiz kechgan bahsda hisob ochilmadi. Natijada «Malaga» 2 ochko bilan xavfli hududda (18-o‘rin) qolgan bo‘lsa, «Levante» 5 ochko bilan 10-pog‘onani band etdi.

La Liga. 4-tur. Rasmiy qaydnomalar

  • Alaves — Osasuna 5:2

Gollar: Boye (27, 51, 68), Dias (36), Ibanes (90) — Budimir (46, 64 pen.).

  • Espanol — Sevilya 1:1

Gollar: Sanches (90+8) — Stassin (85).

Chetlatish: Sangante (56, Sevilya).

  • Malaga — Levante 0:0

Sizningcha, mavsumni ko‘tarinki boshlagan «Alaves» bu sur’atni uzoq saqlab qolib, yevrokuboklar uchun jiddiy da’vogarga aylana oladimi? «Sevilya»ning ketma-ket ochko yo‘qotishlariga asosiy sabab nimada? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 05:5790+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiBugun, 05:47Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiBarselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi