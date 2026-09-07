La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...
Ispaniya La Ligasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar muxlislarga haqiqiy gollar shousi va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. O‘z maydonida «Osasuna»ni qabul qilgan «Alaves» 5:2 hisobidagi yirik va yorqin g‘alabani tantana qilib, turnir jadvalida Madridning «Real» klubini ortda qoldirgan holda 2-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Kataloniyada esa bir kishi kam bo‘lib qolgan «Sevilya» 90+8-daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardi.
«Alaves»dan gollar yomg‘iri: Boyening benefisi va jadvaldagi sakrash
Turning eng sermahsul va shiddatli bahslaridan biri «Mendisorrosa» stadionida kechdi:
Lukas Boyening xet-triki: Mezbonlar hujumchisi Boye raqib himoyasini tom ma’noda parokanda qilib, 27, 51 va 68-daqiqalarda darvozani ishg‘ol etdi va turning bosh qahramoniga aylandi;
Yirik hisobni mustahkamlagan zarbalar: «Alaves» safida shuningdek, 36-daqiqada Dias hamda 90-daqiqada Ibanes o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi;
Budimirning dubli «Osasuna»ni qutqara olmadi: Mehmonlar tarkibida Ante Budimir 46 va 64-daqiqalarda (penaltidan) ikki bor hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu ochko olish uchun yetarli bo‘lmadi;
«Real»ni ortda qoldirgan parvoz: Ushbu g‘alabadan so‘ng 10 ochko jamg‘argan «Alaves» Madridning «Real» klubini (9 ochko) quvib o‘tib, faqat peshqadam «Barselona»dan (12) keyingi 2-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi.
Kataloniyadagi 90+8-daqiqa trilleri va quyidagilar durangi
Turning boshqa to‘qnashuvlari ham keskin dramatik voqealarga boy bo‘ldi:
«Espanol» — «Sevilya» (1:1): 56-daqiqada Sangante maydondan chetlatilib, andalusiyaliklar ozchilik bo‘lib qoldi. Shunga qaramay, 85-daqiqada Stassin «Sevilya»ni oldinga olib chiqqan edi. Ammo 90+8-daqiqada Sanches kataloniyaliklarni muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;
«Malaga» — «Levante» (0:0): Murosasiz kechgan bahsda hisob ochilmadi. Natijada «Malaga» 2 ochko bilan xavfli hududda (18-o‘rin) qolgan bo‘lsa, «Levante» 5 ochko bilan 10-pog‘onani band etdi.
La Liga. 4-tur. Rasmiy qaydnomalar
Alaves — Osasuna 5:2
Gollar: Boye (27, 51, 68), Dias (36), Ibanes (90) — Budimir (46, 64 pen.).
Espanol — Sevilya 1:1
Gollar: Sanches (90+8) — Stassin (85).
Chetlatish: Sangante (56, Sevilya).
Malaga — Levante 0:0
Sizningcha, mavsumni ko‘tarinki boshlagan «Alaves» bu sur’atni uzoq saqlab qolib, yevrokuboklar uchun jiddiy da’vogarga aylana oladimi? «Sevilya»ning ketma-ket ochko yo‘qotishlariga asosiy sabab nimada? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…