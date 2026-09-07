“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi

·26·Sport
“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi

Foto: sofascore.com

Fransiya Liga 1 musobaqasida 3-tur bahslari nihoyatda sermahsul va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi. Turning markaziy va eng shov-shuvli to‘qnashuvida mashhur «Marsel» klubi o‘z muxlislari qarshisida Liam Rosenior boshqaruvidagi ambitsiyali «Parij» jamoasini qabul qilib, 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Safarda muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan poytaxtliklar ochkolarini 7 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib olgan bo‘lsa, «Marsel» 3 ochko bilan 10-pog‘onaga quladi.

«Velodrom»dagi drama: Sinayokoning xet-triki va 86-daqiqadagi hal qiluvchi penalti

Marseldagi bellashuv birinchi soniyalardan shiddatli tempda boshlandi:

  • 1-daqiqadagi chaqmoqdek gol: Mehmonlar bahsning ilk daqiqasidayoq Sinayokoning zarbasi evaziga hisobni ochib, tribunalarni karaxt ahvolga solib qo‘ydi;

  • Guirining irodali dubli: «Marsel» 8-daqiqadayoq Guiri orqali muvozanatni tikladi. Biroq 19-daqiqada Sinayoko dublni rasmiylashtirib, yana parijliklarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada Guiri yana bir bor gol urib, hisobni tenglashtirishga erishdi (2:2);

  • 86-daqiqadagi nuqta: O‘yin durang sari ketayotgan bir pallada hakam tomonidan belgilangan penaltini Sinayoko sovuqqonlik bilan amalga oshirib, o‘zining xet-trikini nishonladi va «Parij»ga sensatsion g‘alabani taqdim etdi (2:3).

«Strasburg»dan mehmonda 6 ta gol va «Renn»ning muhim muvaffaqiyati

Turning boshqa uchrashuvlarida ham hujumkor va dramatik futbol kuzatildi:

  • «Trua» maydonidagi gollar yomg‘iri (2:6): «Strasburg» safarda raqib darvozasiga naq 6 ta to‘p kiritib, haqiqiy shou ko‘rsatdi. Amo-Ayeauning dubli, Ortega, Susa, Reyna va Harderning gollari jamoaga 6 ochko bilan 6-o‘ringa ko‘tarilish imkonini berdi;

  • «Renn» safardan g‘alaba bilan qaytdi (1:2): «Anje» maydonida mehmon bo‘lgan «Renn» 9-daqiqada Frankovskining goli va 17-daqiqadagi avtogol evaziga ustunlikka erishdi va 7 ochko jamg‘arib, 5-pog‘onaga mustahkam joylashdi.

Liga 1. 3-tur. Rasmiy qaydnomalar

  • Marsel — FK Parij 2:3

Gollar: Guiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 pen.).

  • Trua — Strasburg 2:6

Gollar: Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).

  • Anje — Renn 1:2

Gollar: Karlen (35) — Frankovski (9), Lefort (17 avt.).

Sizningcha, «Marsel»ning mavsum boshidagi bunday beqaror o‘yini mudofaadagi kamchiliklar oqibatimi yoki Rosenior boshqaruvidagi «Parij» haqiqatan ham Liga 1 da mavsum kashfiyotiga aylanishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...Bugun, 05:5390+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiBugun, 05:47Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiBarselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi