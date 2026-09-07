“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi
Foto: sofascore.com
Fransiya Liga 1 musobaqasida 3-tur bahslari nihoyatda sermahsul va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi. Turning markaziy va eng shov-shuvli to‘qnashuvida mashhur «Marsel» klubi o‘z muxlislari qarshisida Liam Rosenior boshqaruvidagi ambitsiyali «Parij» jamoasini qabul qilib, 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Safarda muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan poytaxtliklar ochkolarini 7 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib olgan bo‘lsa, «Marsel» 3 ochko bilan 10-pog‘onaga quladi.
«Velodrom»dagi drama: Sinayokoning xet-triki va 86-daqiqadagi hal qiluvchi penalti
Marseldagi bellashuv birinchi soniyalardan shiddatli tempda boshlandi:
1-daqiqadagi chaqmoqdek gol: Mehmonlar bahsning ilk daqiqasidayoq Sinayokoning zarbasi evaziga hisobni ochib, tribunalarni karaxt ahvolga solib qo‘ydi;
Guirining irodali dubli: «Marsel» 8-daqiqadayoq Guiri orqali muvozanatni tikladi. Biroq 19-daqiqada Sinayoko dublni rasmiylashtirib, yana parijliklarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada Guiri yana bir bor gol urib, hisobni tenglashtirishga erishdi (2:2);
86-daqiqadagi nuqta: O‘yin durang sari ketayotgan bir pallada hakam tomonidan belgilangan penaltini Sinayoko sovuqqonlik bilan amalga oshirib, o‘zining xet-trikini nishonladi va «Parij»ga sensatsion g‘alabani taqdim etdi (2:3).
«Strasburg»dan mehmonda 6 ta gol va «Renn»ning muhim muvaffaqiyati
Turning boshqa uchrashuvlarida ham hujumkor va dramatik futbol kuzatildi:
«Trua» maydonidagi gollar yomg‘iri (2:6): «Strasburg» safarda raqib darvozasiga naq 6 ta to‘p kiritib, haqiqiy shou ko‘rsatdi. Amo-Ayeauning dubli, Ortega, Susa, Reyna va Harderning gollari jamoaga 6 ochko bilan 6-o‘ringa ko‘tarilish imkonini berdi;
«Renn» safardan g‘alaba bilan qaytdi (1:2): «Anje» maydonida mehmon bo‘lgan «Renn» 9-daqiqada Frankovskining goli va 17-daqiqadagi avtogol evaziga ustunlikka erishdi va 7 ochko jamg‘arib, 5-pog‘onaga mustahkam joylashdi.
Liga 1. 3-tur. Rasmiy qaydnomalar
Marsel — FK Parij 2:3
Gollar: Guiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 pen.).
Trua — Strasburg 2:6
Gollar: Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).
Anje — Renn 1:2
Gollar: Karlen (35) — Frankovski (9), Lefort (17 avt.).
Sizningcha, «Marsel»ning mavsum boshidagi bunday beqaror o‘yini mudofaadagi kamchiliklar oqibatimi yoki Rosenior boshqaruvidagi «Parij» haqiqatan ham Liga 1 da mavsum kashfiyotiga aylanishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…