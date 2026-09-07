90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi

·13·Sport
90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi

Foto: © Valerio Pennicino

Italiya A Seriyasining 3-turidan o‘rin olgan markaziy va prinsipial to‘qnashuv Turinda muxlislar kutgan barcha dramatik lahzalarni taqdim etdi. «Alyans Stedium»da maydonga tushgan «Yuventus» va «Milan» o‘rtasidagi shiddatli bellashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi. So‘nggi daqiqalargacha hisobda oldinda borgan va safarda g‘alabani deyarli naqd qilgan mehmonlar hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada gol o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan chiqardi. E’tiborlisi, maydonda urilgan ikkala gol ham bosh murabbiylar tomonidan zaxiradan tushirilgan futbolchilar hisobiga yozildi.

«Jokerlar» jangi: Sissening zarbasi va Gattidan so‘nggi soniyalardagi kambek

Uchrashuv taqdirini aynan ikkinchi bo‘limda o‘yinga qo‘shilgan futbolchilar hal qildi:

  • Sissedan kutilmagan gol: Birinchi bo‘limdagi keskin va ehtiyotkor kurashdan so‘ng, 61-daqiqada maydonga tushgan «Milan» hujumchisi Sisse oradan atigi yetti daqiqa o‘tib, 68-daqiqada Vikario darvozasini aniq nishonga oldi va hisobni ochdi (0:1);

  • Amorimning dadil yurishi va Gattining najoti: O‘yin yakunlanishi arafasida, 89-daqiqada Chelik o‘rniga maydonga tashlangan Federiko Gatti atigi uch daqiqa ichida «Yuventus»ning haqiqiy qutqaruvchisiga aylandi — 90+2-daqiqada u Menyan qo‘riqlayotgan darvozaga to‘pni kiritib, «Alyans Stedium»ni larzaga keltirdi (1:1);

  • Hissiyotlar portlashi va 90+6-daqiqadagi jazo: So‘nggi soniyalardagi asabiy kurash chog‘ida gol mualliflari bo‘lmish Gatti va Sisse o‘zaro to‘qnashuv sabab sariq kartochka bilan «siylandi».

Taktik shaxmat va maydondagi yulduzlar to‘qnashuvi

Har ikki murabbiylar shtabi bahs davomida kuchli taktik ishlanmalarni namoyish etdi:

  • Maydon markazidagi kurash: «Yuventus» safida Lokatelli va Luis juftligi «Milan»ning tajribali pleymeykeri Luka Modrich hamda Yunus Musa boshchiligidagi markaziy chizig‘iga qarshi murosasiz kurash olib bordi;

  • Spallettining uchtalik almashtirishi: «Milan» ustozi 61-daqiqadayoq Sisse, Chukvueze va Loftus-Chikni bir vaqtning o‘zida maydonga tashlab, o‘yin sur’atini keskin oshirishga erishgan edi;

  • «Yuventus»ning to‘xtovsiz bosimi: Turinliklarning Kolo-Muani, Konseysau va zaxiradan tushgan Jegrova orqali uyushtirgan ketma-ket shturmlari baribir o‘z samarasini berdi va mezbonlarni muqarrar mag‘lubiyatdan saqlab qoldi.

Jadvaldagi holat: Peshqadamlar ta’qibi va 7 ochkolik balans

Ushbu durang har ikki Italiya grandining yuqori o‘rinlar uchun poygasidagi kurashini yanada qizdirdi:

  • Ochkolar tengligi: Har ikkala klub ham mavsumdagi dastlabki 3 turdan so‘ng 7 tadan ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi;

  • To‘plar nisbati farqi: Qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra, Amorim jamoasi turnir jadvalida 4-o‘rinni band etib turgan bo‘lsa, Spalletti shogirdlari 5-pog‘onadan joy olgan.

A Seriya. 3-tur. Rasmiy qaydnoma

Yuventus — Milan 1:1

6 sentyabr, «Alyans Stedium»

Gollar: Gatti (90+2) — Sisse (68).

Yuventus: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Chelik (Gatti, 89), Luis (Voltemade, 75), Lokatelli, Gonsales (Kopmeyners, 64), Alaybegovich (Boga, 64), Konseysau (Jegrova, 89), Kolo-Muani.

Milan: Menyan, Xila (Terrachchano, 88), de Vinter, Pavlovich, Estupinan, Moreyra (Sisse, 61), Modrich (Yashari, 82), Musa, Rabio (Chukvueze, 61), Salemakers (Loftus-Chik, 61), Ramush.

Ogohlantirishlar: Estupinan (79), de Vinter (90+2), Gatti (90+6), Sisse (90+6).

Sizningcha, ushbu markaziy bahsda «Yuventus» oxirgi soniyalarda haqiqiy chempionlik xarakterini ko‘rsatdimi yoki «Milan» qo‘pol taktik xato tufayli tayyor 3 ochkoni boy berdimi? Bu mavsum A Seriya skudettosi uchun qaysi jamoaning imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 05:57La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...Bugun, 05:53Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiBarselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiKecha, 23:17Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiQo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiKecha, 22:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi