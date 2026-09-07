90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi
Foto: © Valerio Pennicino
Italiya A Seriyasining 3-turidan o‘rin olgan markaziy va prinsipial to‘qnashuv Turinda muxlislar kutgan barcha dramatik lahzalarni taqdim etdi. «Alyans Stedium»da maydonga tushgan «Yuventus» va «Milan» o‘rtasidagi shiddatli bellashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi. So‘nggi daqiqalargacha hisobda oldinda borgan va safarda g‘alabani deyarli naqd qilgan mehmonlar hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada gol o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan chiqardi. E’tiborlisi, maydonda urilgan ikkala gol ham bosh murabbiylar tomonidan zaxiradan tushirilgan futbolchilar hisobiga yozildi.
«Jokerlar» jangi: Sissening zarbasi va Gattidan so‘nggi soniyalardagi kambek
Uchrashuv taqdirini aynan ikkinchi bo‘limda o‘yinga qo‘shilgan futbolchilar hal qildi:
Sissedan kutilmagan gol: Birinchi bo‘limdagi keskin va ehtiyotkor kurashdan so‘ng, 61-daqiqada maydonga tushgan «Milan» hujumchisi Sisse oradan atigi yetti daqiqa o‘tib, 68-daqiqada Vikario darvozasini aniq nishonga oldi va hisobni ochdi (0:1);
Amorimning dadil yurishi va Gattining najoti: O‘yin yakunlanishi arafasida, 89-daqiqada Chelik o‘rniga maydonga tashlangan Federiko Gatti atigi uch daqiqa ichida «Yuventus»ning haqiqiy qutqaruvchisiga aylandi — 90+2-daqiqada u Menyan qo‘riqlayotgan darvozaga to‘pni kiritib, «Alyans Stedium»ni larzaga keltirdi (1:1);
Hissiyotlar portlashi va 90+6-daqiqadagi jazo: So‘nggi soniyalardagi asabiy kurash chog‘ida gol mualliflari bo‘lmish Gatti va Sisse o‘zaro to‘qnashuv sabab sariq kartochka bilan «siylandi».
Taktik shaxmat va maydondagi yulduzlar to‘qnashuvi
Har ikki murabbiylar shtabi bahs davomida kuchli taktik ishlanmalarni namoyish etdi:
Maydon markazidagi kurash: «Yuventus» safida Lokatelli va Luis juftligi «Milan»ning tajribali pleymeykeri Luka Modrich hamda Yunus Musa boshchiligidagi markaziy chizig‘iga qarshi murosasiz kurash olib bordi;
Spallettining uchtalik almashtirishi: «Milan» ustozi 61-daqiqadayoq Sisse, Chukvueze va Loftus-Chikni bir vaqtning o‘zida maydonga tashlab, o‘yin sur’atini keskin oshirishga erishgan edi;
«Yuventus»ning to‘xtovsiz bosimi: Turinliklarning Kolo-Muani, Konseysau va zaxiradan tushgan Jegrova orqali uyushtirgan ketma-ket shturmlari baribir o‘z samarasini berdi va mezbonlarni muqarrar mag‘lubiyatdan saqlab qoldi.
Jadvaldagi holat: Peshqadamlar ta’qibi va 7 ochkolik balans
Ushbu durang har ikki Italiya grandining yuqori o‘rinlar uchun poygasidagi kurashini yanada qizdirdi:
Ochkolar tengligi: Har ikkala klub ham mavsumdagi dastlabki 3 turdan so‘ng 7 tadan ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi;
To‘plar nisbati farqi: Qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra, Amorim jamoasi turnir jadvalida 4-o‘rinni band etib turgan bo‘lsa, Spalletti shogirdlari 5-pog‘onadan joy olgan.
A Seriya. 3-tur. Rasmiy qaydnoma
Yuventus — Milan 1:1
6 sentyabr, «Alyans Stedium»
Gollar: Gatti (90+2) — Sisse (68).
Yuventus: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Chelik (Gatti, 89), Luis (Voltemade, 75), Lokatelli, Gonsales (Kopmeyners, 64), Alaybegovich (Boga, 64), Konseysau (Jegrova, 89), Kolo-Muani.
Milan: Menyan, Xila (Terrachchano, 88), de Vinter, Pavlovich, Estupinan, Moreyra (Sisse, 61), Modrich (Yashari, 82), Musa, Rabio (Chukvueze, 61), Salemakers (Loftus-Chik, 61), Ramush.
Ogohlantirishlar: Estupinan (79), de Vinter (90+2), Gatti (90+6), Sisse (90+6).
Sizningcha, ushbu markaziy bahsda «Yuventus» oxirgi soniyalarda haqiqiy chempionlik xarakterini ko‘rsatdimi yoki «Milan» qo‘pol taktik xato tufayli tayyor 3 ochkoni boy berdimi? Bu mavsum A Seriya skudettosi uchun qaysi jamoaning imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…